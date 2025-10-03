Andrej Babiš rozšiřuje své internetové království. Posílil v českých e-shopech Ovečkárna a Sportega
Spolupráce mezi Enterstore a eRockets trvá od roku 2018, kdy se začalo mluvit o prodeji Astratexu. Nyní se Babišův fond rozhodl konsolidovat podíly.
Investorská skupina eRockets, za níž stojí Jiří Hlavenka, Ondřej Klega a Tomáš Fikar, završila dlouholeté partnerství se skupinou Enterstore, která spadá pod fond Hartenberg Capital Andreje Babiše. Po společných projektech, jež začaly už během prodeje Astratexu a pokračovaly v dalších firmách, nyní eRockets hlásí dva exity. Zbavila se totiž podílů v e-shopech Ovečkárna a Sportega, které teď získal právě Enterstore.
Spolupráce mezi oběma stranami začala již kolem roku 2018, kdy došlo k prodeji zmíněného obchodu se spodním prádlem Astratex. Investoři z eRockets tehdy pomáhali zakladateli firmy Petru Vítovi vybírat kupce. „Nejlépe si profesně i lidsky sedl právě s Hartenbergem. Oni neměli s e-commerce velké zkušenosti a my je do tohoto světa trochu zasvětili,“ popsal před časem Klega. Společně s Babišovým fondem tehdy koupili asi 60 procent firmy, přičemž eRockets drželi minoritu.
Oba subjekty takto vstoupily i do dalších e-shopů. Skupina eRockets se však v poslední době rozhodla podíly odprodat. „Jde o výsledek dlouhodobé spolupráce. Majoritní vlastník, tedy Enterstore, se rozhodl konsolidovat své podíly a uplatnil opci jak ve společnosti Sportega, tak i v případě Czech Wool Company, která provozuje e-shop Ovečkárna,“ uvedl teď Klega pro CzechCrunch.
V případě Sportegy, která nabízí sportovní vybavení pro běh, hokej, tenis, badminton nebo cyklistiku, navýšil Enterstore svůj podíl z 50,1 na 87,5 procenta. Původním zakladatelům Josefu Mechovi a Martinu Doškovi zůstal 7,5procentní, respektive pětiprocentní podíl. „Josef Mech je zároveň i nadále partnerem eRockets, na tom se nic nemění,“ doplnil Klega.
Co se týče obchodu s vlněným a dalším zbožím Ovečkárna, tam nyní Enterstore drží podíl 95,25 procenta. Zbytek patří zástupcům Hartenbergu Jozefu Kováčovi, Davidu Hortovi, Barboře Bott Pechkové a Kateřině Batalové. Původní zakladatel Martin Bernátek se z Ovečkárny již dříve stáhl a nyní se věnuje svému dalšímu projektu OlaOla. Hodnotu jednotlivých exitů nechtěla skupina eRockets komentovat, dle propočtů CzechCrunche by se mohlo jednat řádově o desítky milionů korun.