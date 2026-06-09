Apple dohání AI konkurenci. Spojil se s Googlem a ukázal chytřejší Siri, do iPhonů v EU se ale zatím nepodívá
Apple v pondělí představil to, na co fanoušci čekali roky: vylepšenou Siri. Ta má konečně ambice konkurovat nástrojům jako ChatGPT nebo Claude.
Byl to jeden z nejočekávanějších momentů letošní vývojářské konference WWDC. Apple konečně ukázal novou generaci své umělé inteligence. Siri AI prošla kompletní přestavbou a nyní je postavená na nové architektuře Apple Intelligence. Ta vznikla v přímé spolupráci s Googlem a s využitím technologií za jeho modely Gemini. Výsledkem by měl být jeden z nejpokročilejších asistentů na trhu, který je navíc základem zařízení. Ví o svém uživateli snad úplně všechno a téměř všechno za něj prý dokáže i udělat. Jak už to tak ale bývá, v Evropě máme zatím smůlu.
Nová Siri AI má být podle Applu dostupná napříč celým jeho ekosystémem: od iPhonů a iPadů přes Macy, hodinky Apple Watch až po brýle Vision Pro či sluchátka AirPods. Na hodinkách má odpovídat přímo ze zápěstí, v rozhraní visionOS zase dostala podobu trojrozměrné vizualizace, jakési létající kuličky, na kterou stačí jen pohledět a začít mluvit bez nutnosti říkat klasické „Hey Siri.“
Jenže ambiciózní plán na všudypřítomnou asistentku má jeden zásadní háček. Nesmíte žít v zemi Evropské unie. Uživatelé odsud totiž zpočátku Siri AI na iPhonech a iPadech vůbec nespustí.
Apple v EU stále hledá způsob, jak probruslit místními přísnými regulatorními požadavky a zároveň zachovat ochranu soukromí svých uživatelů. Z logických důvodů navíc pro tuzemský trh přetrvává i další komplikace, plnohodnotná podpora češtiny se stále nekoná. Novinky si mimochodem neužijí ani uživatelé z Číny, kde tamní úřady funkce Apple Intelligence zařízly úplně.
Zbytek světa se už ale může těšit. Vývojářům bude Siri AI k testování zpřístupněna velmi brzy, běžní zákazníci se první beta verze dočkají do konce letošního roku.
Konec zapomětlivého asistenta
Dosavadní Siri fungovala jako chytrý, ale značně zapomětlivý pomocník. Každý dotaz zpracovávala izolovaně, bez širšího kontextu předchozí konverzace a bez skutečného přístupu k obsahu uživatelova telefonu. Siri AI má tento přístup změnit.
Apple schopnosti nové technologie na pondělní prezentaci ukázal na jednoduchém, ale výmluvném příkladu. Šéf produktů pro Apple Vision Mike Rockwell si na iPhonu prohlížel fotografii z pobřeží Santa Cruz a zeptal se Siri, kde byla pořízena. Asistentka správně rozpoznala lokalitu Natural Bridges State Beach.
Následně se Rockwell zeptal, zda jeho kamarád Jeff nebydlí poblíž. Siri prohledala starší zprávy, našla adresu, kterou mu přítel dříve poslal, a skrze mapy okamžitě navrhla trasu, kterou by se za ním mohl vidat, kdyby ho chtěl navštívit. A nezapomněla zahrnout i tip na zastávku na cestě. Celý proces zabral pár vteřin.
Právě to je podstata toho, co Apple označuje jako „osobní kontext“. Nejde jen o to, že Siri zvládá více úkolů než dříve. Zásadní novinkou je schopnost pracovat s informacemi napříč celým zařízením a chápat jejich souvislosti. Systém v reálném čase propojuje fotografie, zprávy, e-maily, soubory i kalendář a dokáže z nich vyvozovat relevantní odpovědi.
Siri si tak pamatuje předchozí části konverzace, umí navázat na dříve zmíněné informace, vyhledat konkrétní údaje v historii zpráv nebo porovnat soubory mezi sebou. Dokáže také vytáhnout kontaktní údaje z e-mailu a rovnou připravit zprávu. To vše přirozeně, bez složitých příkazů, pouze na základě běžné hovorové řeči.
Apple nezapomněl ani na Mac, kde se Siri AI stala přímo součástí Spotlightu, integrovaného vyhledávače sloužícího k rychlému přístupu k souborům či informacím napříč systémem. Pokud vyhledávač rozpozná otázku, kterou by lépe zvládla Siri, automaticky otevře konverzaci s chatbotem.
Siri vidí svět kolem sebe
Siri AI přináší také nový rozměr vizuální inteligence, pro nějž na iPhonu přibyde nový režim Siri přímo v aplikaci fotoaparátu. Pak už stačí namířit telefon na libovolný objekt a stisknout spoušť. Siri následně zanalyzuje scénu a nabídne relevantní informace nebo možné akce.
Pokud například rozpozná jídlo na talíři, měla by obratem odhadnout jeho výživové hodnoty. Po namíření fotoaparátu na účet v restauraci zase umožní vybrat jednotlivé položky objednávky a pomůže útratu rozdělit prostřednictvím aplikace Apple Cash. V prostředí visionOS, operačního systému pro Apple Vision Pro, dostává tato schopnost zcela nový rozměr. Stačí se na objekt podívat a zeptat se.
Například při pochybnostech, zda batoh splňuje limity pro příruční zavazadlo, systém během několika vteřin vyhodnotí jeho rozměry a porovná je s pravidly letecké společnosti. Díky propojení s kalendářem a cestovními údaji navíc ví, o který let jde. Odpověď tak poskytne okamžitě, bez nutnosti cokoli dohledávat.
Na Macu je vizuální inteligence dostupná přes klávesovou zkratku. Po jejím aktivování lze označit jakýkoliv obsah na obrazovce a okamžitě se na něj Siri zeptat. Jízdní řád, pozvánka na akci nebo seznam nadcházejících událostí se tak mohou jediným pokynem proměnit v položky označené v kalendáři.
Nový hlas i vylepšené psaní
Majitelé zařízení s nejnovějšími čipy Apple Silicon budou moci využívat také nový hlasový model. Díky němu má znít Siri přirozeněji, pracovat s dynamičtější intonací, dělat přirozené pauzy a lépe napodobovat rytmus lidské řeči. Tempo i míru expresivity hlasu bude podle Applu navíc možné upravit podle osobních preferencí.
Apple zároveň slibuje výrazné vylepšení systému diktování. Přepis má být přesnější, lépe si poradí s interpunkcí, správněji používá velká písmena a funguje napříč celým systémem včetně aplikací třetích stran. Za chůze tak lze bez větších problémů nadiktovat příspěvek na síť X nebo upravovat profil na LinkedInu.
Změny se dotkly i samotného psaní. Software umí automaticky opravovat pravopisné chyby bez nutnosti zásahu a postupně se přizpůsobovat komunikačním návykům. Při tvorbě e-mailů nebo zpráv tak zohlední způsob, jakým probíhá komunikace s konkrétním kontaktem. Pokud jsou například zprávy s nadřízeným obvykle stručné a psané v bodech, stejný styl zachová i při automaticky vytvořené odpovědi. Má to ale zásadní háček, musí podporovat váš jazyk.