Apple je zařízl, když měli 8 milionů hráčů. Češi to překonali, teď jich mají 120 milionů a míří na burzu
„Dobré momenty se strašně málo užijí. Hodíte kotvu a jde se dál,“ ohlíží se za jedenáctiletou historií platformy Gamee její zakladatelka Božena Řežáb.
Když si s Boženou Řežáb sedáme do kavárny, ještě před tím, než se vůbec dostaneme k byznysu, téma se rychle stočí na její možná trochu atypické koníčky – longboard dancing a akrobatickou jógu. „Fakt se bojím, že spadnu. Ale myslím si, že je to důležité i pro osobní růst,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletá podnikatelka, které v životopisu svítí například práce pro agenturu Ogilvy v Paříži, rozběh portálu BezRealitky nebo štace pro Google, respektive šéfování YouTube ve čtrnácti evropských zemích. Řežáb je ale známá zejména jako spoluzakladatelka herní platformy Gamee, kterou před lety koupil zahraniční hráč. A teď mění majitele znovu.
Gamee již přitom dávno nemuselo existovat – kdysi ho totiž ze dne na den Apple vyřadil ze svého App Storu, a prý to bylo byznysové rozhodnutí. „To už jsme samozřejmě nijak opravit nemohli,“ popisuje Řežáb, které se s týmem podařilo situaci otočit a další potenciál objevili ve světě web3 a blockchainu. I díky tomu Gamee v roce 2020 koupila firma Animoca Brands, kde se Češi nadále angažují. Řežáb ale již ne z pozice ředitelky, během loňského léta po deseti letech tuto židli přenechala Martinu Žákovcovi.
Teď Gamee oznámilo další zásadní novinky. Společnost AlphaTon Capital, se kterou se obchoduje na americké burze Nasdaq, podepsala smlouvu o zájmu odkoupit 51 procent, tedy kontrolní podíl firmy a přímo do ní investovat. „Pokud vše dopadne dobře, bude Gamee první web3 gaming firma listovaná na newyorské burze Nasdaq,“ doplňuje Řežáb, která rozvoji platformy nadále pomáhá z pozice předsedkyně představenstva. Zda v Gamee drží podíl i Češi, ale komentovat nechce.
V rozhovoru pro CzechCrunch se Řežáb ohlíží za desetiletou kapitolou Gamee včetně problémů s Applem a byznysové otočky, komentuje současnou transakci a popisuje i svůj osobní přístup k překonávání strachu a jak jí to pomáhá v byznysu. Řeč přišla také na umělou inteligenci – Řežáb totiž společně s kamarádkou a moderátorkou Ivetou Nebesařovou mají vlastní podcast o AI Chytrá a umělá.
Měla jste historicky vztah ke skateboardingu?
Moc ne, vždy se mi líbil, ale podvědomě mi přišlo, že moc není pro holky. Když jsem ale pak nedávno na Instagramu viděla holku, jak tancuje na longboardu, přišlo mi to strašně inspirující – že nemusím skákat na rampě a dělat otočky, ale jenom jet, dát si sluchátka a tancovat. Je to strašně svobodné. A přitom se fakt bojím, že spadnu. Čím je člověk starší, tím víc přemýšlí nad tím, že si například zlomí ruku. Je zvláštní s tím bojovat, ale myslím si, že je to důležité i pro osobní růst.
V podnikání máte strach často. Jsou to přirozené otázky, bez nich to asi nejde.
Takže strach překonáváte často?
Asi ano. S mužem se věnujeme také akrobatické józe (acroyoga – pozn. red.), kde lidé spolupracují, aby vytvořili nějaký tvar. Jeden člověk je na zemi, druhý „lítá“, děláme různé točky, stojky, sestavy… A tu platí to samé, co u longboardu – bojíte se, že spadnete, ale překonáte se.
Chuť překonávat strach bude vhodná asi i pro budování byznysu, že?
Určitě, v podnikání máte strach často: Co když se to nepovede? Co když budeme muset zavřít? Co když neuzavřeme další investiční kolo? Co když nebudeme prodávat? To jsou přirozené otázky, bez nich to asi nejde.
Měla jste to tak už v dětství? Vedli vás rodiče k překonávání strachu nebo podnikání?
Rodiče podnikali nebo podnikají na malém městě, nejde o žádný velký byznys. Vždy se ale něco dělo, vymýšleli, co všechno se dá ještě zkusit. Mohla to být injekce, která mě naočkovala. Ale že by mě někdo vyloženě vedl, abych podnikala, to asi říct nemůžu.
Jakou představu o kariéře jste tedy měla?
Odmala jsem chtěla pracovat v knihovně nebo v trafice, abych si mohla zdarma přečíst všechny noviny a knihy. Pak přišel internet, tak se mi to trochu splnilo. Reálně jsem ale hodně dlouho nevěděla, co budu studovat, bavilo mě všechno. Nakonec mám bakalářský titul z interaktivních médií na umělecké škole, ale ta neměla ubytování, tak jsem kvůli koleji studovala i VŠE, odkud mám magistra. Oba obory se ale v mém profesním životě propojily.
Gamee
- V roce 2014 herní platformu založila trojice Miroslav Chmelka, Jan Částek a Božena Řežáb, která ji do roku 2024 vedla jako ředitelka. Aktuálně je ředitelem Martin Žákovec.
- V posledních letech vyvíjí hry na blockchainu a Řežáb věří, že tyto technologie změní celý internet, nejen gaming.
- Má 119 milionů registrovaných uživatelů, přes 60 milionů jen na Telegramu, a celkem na platformě lidé nahráli přes 10 miliard her. Jen během září šlo o 11,9 milionu her, téměř 530 tisíc aktivních uživatelů a průměrnou dobu hry 37 minut.
- Pod křídla Animoca Brands Gamee přišlo v roce 2020 za více než 130 milionů korun, předtím od investorů získalo v několika kolech přes 100 milionů například od Jana Řežába, Credo Ventures, Index Ventures, Initial Capital i Google Launchpad.
- Společnost AlphaTon Capital s tržní kapitalizací přes 800 milionů korun podepsala smlouvu o zájmu odkoupit 51 procent Gamee se záměrem dalších investic.
Ano, propojily se právě v Gamee, ale předtím jste ještě roky pracovala v agentuře Ogilvy, s Jakubem Havrlantem stála u zrodu BezRealitky, šéfovala YouTube ve čtrnácti zemích. Jak jste se po takové době dostala ke hrám a gamingu?
Už dřív jsem byla gamer, videohry mě vždy bavily. V dětství nás rodiče poslali hrát si ven a s bratrem jsme pak sklepním oknem vlezli do garáže, kde byl počítač na jejich účetnictví. Hráli jsme hry z cédéček a strávili tam celá léta. Když jsem byla v YouTube, připomnělo mi to tyto časy, protože na nejúspěšnějších kanálech hráli tvůrci hry. Tehdy si ještě všichni klepali na čelo, co je to za blbost, kdo by koukal na to, jak si někdo hraje. My ale díky tomu viděli náznaky tvorby globální komunity kolem obsahu a videoher. To mi přišlo fascinující.
To vám vnuklo nápad i na založení Gamee?
Původní idea byla něco kolem gamingu a sociálních sítí. Potkali jsme se s lidmi, kteří měli herní platformu, dali dohromady myšlenku a začali pracovat na Gamee.
Vůbec jsme si tehdy nepředstavovali, že hráčů budeme mít po deseti letech 120 milionů.
Bavíme se o letech kolem roku 2014. Napadlo vás tehdy, že to pro vás jednou bude tak velká životní kapitola?
Takto podle mě nikdo nepřemýšlí, minimálně já vůbec ne. Máte adrenalin, jedete, dáváte do nápadu všechno a uvidíte, kam vás to zavede. V začátcích jsme si představovali a plánovali, jak dosáhneme na prvních deset tisíc hráčů, tím jsme si ověřili koncept a začali pracovat s delším horizontem. Ale vůbec jsme si tehdy nepředstavovali, že těch hráčů budeme mít po deseti letech 120 milionů. Je to krok po kroku, až se najednou ohlédnete a vidíte, co se vám povedlo.
Když se tedy ohlédneme, co jste se na Gamee nejvíc naučila?
Dobré momenty se strašně málo užijí. Jen hodíte kotvu a jde se dál. Měli jsme skvělé momenty, spolupracovali jsme se světovými značkami, udělali jsme hru pro NASA, kdo to může říct? Byli jsme jedni z prvních na světě, kdo definoval herní platformu pro Facebook, Telegram, Viber, téměř všechny messengery… Ale tyto momenty si málokdy užijete. Takže poučení asi zní, že jsme si úspěchy mohli víc užívat a víc se u nich zastavovat. Největší lekce vám totiž vždy dají ty nejtěžší momenty.
Tak co bylo nejtěžší?
Ve startupu jsou nejtěžší momenty pořád. (smích) Vůbec nejtěžší je externí risk, měli jsme jeden produkt, který byl závislý na virálním a síťovém efektu. Naše teze, které věřili i jedni z nejlepších investorů jako Index Ventures a Credo Ventures, byla: rychlý růst, hodně uživatelů, pak monetizace. Nám se dařilo, investoři byli nadšeni. Pak ale najednou přijel Apple a vyhodil nás z App Storu. Ze dne na den jsme z rychlého růstu neměli nic, to bylo hodně stresující.
V jaké velikosti jste tehdy byli?
Měli jsme osm milionů aktivních uživatelů měsíčně. Apple nás tehdy vyhodil a nikdy nevrátil, náš tehdejší produkt už neexistuje. Podali jsme stížnost Evropské komisi, kde jsme se připojili ke Spotify, kterému Apple blokoval přístup k hodinkám. To jsou ale nekonečná rozhodnutí, startup to nemá šanci přežít.
Co Applu vadilo?
Důležitý je kontext. Apple všechny aplikace v App Storu schvaluje a bere si 30 procent z toho, když v nich někdo něco zaplatí. Objevovalo se víc produktů, které používaly aplikace, ale v nich streamovali obsah přes HTML5. My jsme si řekli, že když někdo může streamovat videa na YouTube, proč bychom nemohli streamovat také hry? V tomto jsme byli jedni z lídrů a uživatelům umožňovali přecházet z jedné hry do druhé, zatímco si udrželi sociální kontext – jste ve spojení s pěti kamarádi, se kterými můžete hrát i sto her, nemusíte si nic stahovat. To byl virální efekt Gamee, lidem se to líbilo.
Apple pak přišel s tím, že to obchází jejich pravidla a potenciálně poškozuje jejich byznys model. Protože mají velkou moc, pravidla pro aplikace začali měnit, během téměř celého roku nás postupně dostávali do většího a většího koutu, a i když jsme se vždy pravidel drželi, nestačilo to. V jeden moment mi z Applu volala – to si pamatuju doteď – paní Erica s tím, že naši aplikaci z App Storu vyhodili. Když jsem se ptala na článek, který porušujeme, její reakce byla: „Žádný, je to business decision.“ A to už jsme samozřejmě nijak opravit nemohli.
Uvědomili jsme si, že to nedáme a musíme vytvořit nový produkt. Byli jsme na konci ranveje.
Gamee jako takové ale přežilo. Jak jste na tuto situaci reagovali?
Nejdřív jsme chtěli produkt zachránit, takže pro lidi, kteří mají Apple, jsme vytvořili responzivní web, který měl aplikaci nahradit. To ale vůbec nefungovalo. Uvědomili jsme si, že to nedáme a musíme vytvořit nový produkt. Byli jsme na konci ranveje a bylo hodně nepříjemné jít za investory s tím, že jsme to fakt zkusili, nevyšlo to, a že teď chystáme něco nového a potřebujeme další peníze. Někteří řekli ano, jiní ne.
V tu chvíli jsme měli rozjednaných několik strategických partnerů, ale radila jsem se s kamarádkou, která pracuje ve velké asijské holdingové společnosti. Řekla mi, že musíme právě do Asie, kde určitě partnery najdeme. Za dva dny jsem si tak objednala letenku do Hongkongu na konferenci Pocket Gamer, která byla spojená i s blockchain gamingem. Tehdy jsem ani nevěděla, co to vůbec je. Ale potkala jsem tam Yat Siua, zakladatele Animoca Brands.
Pokud vše dopadne dobře, bude Gamee první web3 gaming firma listovaná na newyorské burze Nasdaq.
Tedy firmy, která v roce 2020 Gamee akvírovala za více než 130 milionů korun. Rovnou jste se s ním začali bavit o tom, že by vás koupili?
Yat mě zaujal přístupem, jak chtějí stavět svůj holding – jejich cesta zahrnovala blockchain a web3. Já jsem si ještě cestou zpátky do Česka googlila, co to všechno znamená. S Animoca Brands jsme ale mluvili o tom, jak bychom mohli dostat vlastnická práva do her, a tím podpořit herní komunity. Pak už to šlo strašně rychle, krátce na to jsme pustili první hry, které používaly blockchain.
Šlo tedy o sázku na správnou kartu?
Nastoupili jsme do vlaku, který se extrémně rychle rozjel. Byli a jsme na horizontu inovací jako první a nejlepší na světě, to je skvělá motivace. Animoca nám poskytla skvělé příležitosti a daří se i jí. V době akvizice Gamee měli valuaci 150 milionů dolarů, protože ale měli různé investice v kryptoprojektech a kryptoměnách, delistovali je z australské burzy, nedokázali tyto transakce zpracovat. Aktuálně po pár letech má ale Animoca hodnotu šest miliard dolarů.
Gamee teď přechází pod AlphaTon Capital. Co to vlastně znamená?
Dalo by se říct, že jde o druhou akvizici. AlphaTon Capital kupuje majoritní podíl ve firmě a díky této transakci, pokud vše dopadne dobře, bude Gamee první web3 gaming firma listovaná na newyorské burze Nasdaq. Je to skvělá zpráva, pracovali jsme několik let na byznysu a kontaktech v Asii, AlphaTon je americká firma, takže se nám otevírá spousta nových příležitostí na druhé straně světa. Baví mě, když se něco děje.
Vy jste se z exekutivní role v Gamee nedávno stáhla. Proč vlastně?
Dospěla jsem k názoru, že je to dobrý nápad, stejně se to jednou stane. Firmy obecně by v určité fázi růstu měly obměnit svůj top management a já cítila, že nastal dobrý moment – Gamee hezky rostlo, předávala jsem klíčky od lamborghini, ne od trabantu. Našli jsme člověka, kterému věřím, že firmu dokáže vést i dál.
Mnoho founderů se takového momentu, kdy předávají vedení dalším, možná bojí.
Možná je to podobné, jako když si stoupnete na ten longboard… (úsměv) Ale abych to doplnila, pořád jsem aktivní v Animoca Brands, kde je aktuálně 500 firem a já se věnuju různým globálním projektům. Samozřejmě dál podporuju i Gamee, hledáme různé synergické efekty, zůstávám aktivní i ve skupině AlphaTon.
Kromě zmíněných aktivit se ale věnujete například i podcastu o umělé inteligenci. Jak její technologie využíváte v běžném životě?
AI mi nejrevolučnější přijde na učení. Ano, dokáže automatizovat a šetřit čas, ale díky ní je strašně jednoduché pustit se do nového tématu a nasát informace. Nikdy to nešlo rychleji. Trochu mi to přijde, jako když jsem byla tříleté dítě: Proč? A proč? A jak? Vysvětli, ukaž, srovnej.
Když zmiňujete děti, jak je vedete k používání umělé inteligence vy z pozice technologické podnikatelky?
Mám teenagery, kteří si samozřejmě nenechají omezovat svobodu a nebudou se ptát. Pro mě ale vždy bylo důležité, že když se začala rozšiřovat nová technologie a bylo zjevné, že se jí děti nevyhnou, vysvětlit jim, co se děje. Naše děti jsou samozřejmě také gameři, takže už odmalička jsme jim vysvětlovali, jak hry fungují, co je láká zpátky, proč jim tam vyskakují krabičky, jak vydělávají peníze – aby rozuměli nástrahám a dokázali je přečíst. Tříletému dítěti nevysvětlíte, jak fungují algoritmy sociálních sítí, ale v určitý moment je lepší vysvětlovat, než zamknout telefon.
Hraje hry celá vaše rodina?
Ano, jsem advokát videoher, samozřejmě však s mírou. Ale když to mám srovnat například se scrollováním, což je jen pasivní konzumace obsahu, videohry jsou na tom mnohem lépe – otevírají lidem přístup ke komunitám, umožňují vytvářet přátelství po celém světě. I když jde o digitální svět, existují v něm kamarádství a má hodnotu. To je mi sympatické.