Apple spustil velké přepisování cenovek. Macy a iPady skokově zdražily, iPhony zatím odolávají
Výrobci čipů dávají přednost zakázkám pro AI firmy. Aby si Apple udržel své zisky a spokojené investory, musel zvýšené náklady přenést na zákazníky.
Tim Cook, dosluhující šéf Applu, to avizoval dopředu a první vlna už je tady. Pokud si v nejbližší době plánujete koupit nový MacBook nebo iPad, připlatíte si, aniž byste za to dostali cokoliv navíc. Apple totiž přepsal cenovky u stávajících modelů o 15 až 25 procent nahoru. Důvodem je globální rvačka o paměti, které kvůli obřímu boomu umělé inteligence bleskově zdražily. A protože Apple už tyto zvýšené náklady nechce platit ze svého, přenesl je rovnou na zákazníky.
Zdražení zasáhlo téměř kompletní portfolio počítačů a tabletů. Vyšší částky svítí jak u cenově nejdostupnějších modelů pro studenty, tak u pokročilejších verzí, kde cenový skok dělá v přepočtu i několik tisíc korun. Vlna zasáhla ve Spojených státech také domácí příslušenství v podobě chytrých reproduktorů, televizních krabiček nebo headsetů pro smíšenou realitu.
Společně s Apple Watch a AirPods je hlavním produktem, který tomuto bleskovému zdražování prozatím unikl, iPhone. Podle analytiků jde však o pouhou dočasnou situaci, u podzimních modelů už bude zdražení podle všeho nevyhnutelné. Podle analytiků z výzkumné společnosti TechInsights by zachování současných marží u chystané podzimní řady iPhone 18 znamenalo, že verze Pro bude muset zdražit přibližně o 270 dolarů, tedy bezmála o 6 000 korun.
Jak se proměnily ceny produktů Apple?
- iPad Air: 16 490 Kč > 20 990 Kč (+27 %)
- iPad Pro: 26 990 Kč > 32 990 Kč (+18,53 %)
- MacBook Neo: 16 990 Kč > 19 990 Kč (+17,66 %)
- MacBook Air: 29 990 Kč > 34 990 Kč (+16,67 %)
- MacBook Pro: 46 990 Kč > 54 990 Kč (+14,89 %)
- Mac Studio: 56 990 Kč > 69 990 Kč (+22,82 %)
Jak bylo zmíněno, důvodem je současný celosvětový boom umělé inteligence, který vyvolal boj o křemíkové komponenty. Firmy jako Microsoft, Google, Meta nebo Amazon teď staví infrastrukturu pro běh složitých AI modelů a k tomu potřebují obrovské množství paměťových čipů, bez kterých se neobejde žádná moderní elektronika.
V základu jde o dva typy čipů: operační paměť (DRAM), která slouží jako rychlý pracovní stůl pro spuštěné programy, a klasické úložiště (NAND) pro trvalé ukládání fotek či videí. Výrobci těchto komponentů ale pod tlakem AI šílenství nestíhají vyrábět. Prioritu dostaly obří servery pro umělou inteligenci, produkce pro běžnou elektroniku šla stranou a ceny obou typů čipů na trhu kvůli tomu za poslední rok vystřelily na čtyřnásobek.
Tento tlak už dříve donutil ke zvyšování cen Nintendo u konzole Switch, zdražila i herní konzole PlayStation 5 či notebooky Microsoft Surface. Apple byl díky své obří finanční síle dlouho schopen držet linii. Jako jeden z největších kupců planety dokázal dodavatele čipů vždy zatlačit a vyjednat si nižší ceny. Jenže s příchodem dravců z oblasti AI se situace změnila a Apple se musel zařadit do fronty, protože výrobci pamětí dali přednost lukrativnějším zakázkám pro datová centra.
Pro firmu to znamenalo dilema. Buď se smířit s poklesem svých marží, což by se nelíbilo investorům, nebo přenést náklady na zákazníky. „Nikdy jsme nezažili, že by ceny komponentů rostly tak moc a tak rychle. Víme, že to není vítaná zpráva, a neúnavně pracujeme na hledání řešení,“ uvedl Apple. Sám Tim Cook v rozhovoru pro The Wall Street Journal situaci přirovnal k živelné katastrofě. „Je to stoletá voda. Nikdy jsem nic podobného nezažil,“ kroutil hlavou.
Tato krize se propsala i do příběhu dostupnějšího MacBooku Neo. Tento model pohání procesor A18 Pro, což je upravená verze čipu z iPhonů 16 Pro. Apple jich měl na skladech velké zásoby, což notebook zpočátku před zdražením chránilo. Levný počítač se ale stal obětí vlastního úspěchu. Zásoby starších procesorů došly a Apple musel zadat výrobu nových sérií, už za aktuální, dramaticky vyšší ceny.