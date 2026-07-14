Automatizují měření výdeje moči, Češi tím šetří zdravotním sestrám hodiny práce. Teď mají další miliony
Startup HTG Medical se již osvědčil v pražském IKEMu, kromě podpory od investorů získal i důležitou certifikaci, která mu otevírá dveře k expanzi.
Na jednotkách intenzivní péče v Česku i ve světě představuje měření výdeje moči pacientů rutinní a časově náročný proces. Zdravotní sestry musí tyto hodnoty každou hodinu fyzicky odečítat ze sběrného sáčku a následně je ručně zapisovat. A právě to řeší český startup HTG Medical s vlastním zařízením, které tento úkon plně automatizuje a získaná data odesílá přímo do informačního systému nemocnice. Zařízení je již prověřeno v ostrém provozu v pražském IKEMu.
V době kritického personálního nedostatku ve zdravotnictví může nový přístroj ušetřit sestrám až hodinu čistého času denně. Získaný čas tak mohou místo administrativy věnovat přímé péči o pacienty. Automatický přepis naměřených hodnot navíc výrazně eliminuje riziko omylů. Podle dat z externí studie může chybovost lidského faktoru při ručním zadávání a kontrole tekutin na odděleních JIP dosahovat až 26 procent.
Kromě úspory času má automatické měření i přímý medicínský dopad. „Kontinuální sledování výdeje moči poskytuje to, co hodinové manuální kontroly nikdy nemohou, a to trend,“ komentuje primář Oddělení kardiovaskulární intenzivní péče v pražském IKEMu Marek Šramko. Rychlejší zachycení trendů podpoří včasné odhalení například akutního poškození ledvin. Systém na tomto oddělení úspěšně využívají již čtyři měsíce.
Aby mohl startup plnohodnotně vstoupit na trh, musel získat přísnou evropskou certifikaci MDR (Medical Device Regulation). Celý schvalovací proces trval patnáct měsíců. „Získání certifikace je pro nás potvrzením, že jsme produkt postavili správně, od pochopení reálných potřeb sester a lékařů na JIP až po technickou dokumentaci splňující nejpřísnější evropské požadavky,“ vysvětluje Tobiáš Vybíral, jenž HTG Medical rozbíhal společně s Maxem Klimešem a Krištofem Šamanem.
Společně s technologickým milníkem firma oznamuje také uzavření druhé části pre-seed investičního kola, první získal ještě začátkem loňského roku. Do startupu vstupuje nový kapitál ve výši 450 tisíc eur, zhruba jedenáct milionů korun. Mezi investory figurují Garage Angels, Electron Capital Partners a JIC Ventures, které doplnily stávající podporovatele z fondů Jinej fond a Dendis Capital. Celkově tak už firma od investorů vybrala přes jeden milion eur, asi 24 milionů korun.
Zájem investorů přitom plánovaný objem překročil. „Celková výše nabídek v tomto kole přesáhla jeden milion eur, tedy více než dvojnásobek plánovaného objemu. Nakonec jsme se rozhodli přijmout jen část nabízeného kapitálu,“ komentuje Max Klimeš. Získané finance mají sloužit především k rozjezdu zahraniční expanze. Zmíněná certifikace usnadní registraci přístroje i na trzích mimo Evropu, jmenovitě v Austrálii, Singapuru, Malajsii nebo v Saúdské Arábii.
Celý příběh HTG Medical začal už v roce 2019 na medtech hackathonu v IKEMu, kde zakladatelé poprvé dostali zadání digitalizovat diurézu. Prvenství jim sice uteklo, ale chuť dotáhnout nápad do podoby finálního produktu v týmu zůstaly dál. „Dostat prototyp na JIPku k reálným pacientům je jedna věc. Dotáhnout ho do podoby certifikovaného zdravotnického prostředku znamená vyřešit hodně detailů, které zvenku nejsou vidět. Už neřešíme, jestli je produkt technicky způsobilý. Řešíme, jak se nejrychleji dostat k dalším pacientům v EU a za jejími hranicemi,“ dodává Klimeš.