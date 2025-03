Zdravotní sestry jsou brutálně přetížené. Český startup jim pomáhá díky měření moči

Uložit 0

„Právě jsme podepsali novou investici do HTG Medical – startupu na měření moči,“ směje se Jan Sláma, zakladatel startupu FaceUp – jenž nedávno sám od investorů získal desítky milionů korun –, který zároveň společně se známým podnikatelem Jiřím Hlavenkou rozběhl Jinej fond. „To víš, AI-driven B2B SaaS už je nuda,“ pokračuje Sláma s nadsázkou a odkazem na několik buzzwordů poslední doby.

„Ano, měříme moč. Honza sice naše dílo shrnul jednoduše, ale je v tom mnohem víc,“ reaguje pak jeden ze zakladatelů HTG Medical Tobiáš Vybíral s tím, že cílem mladé firmy je ulehčit práci sestrám na JIP. A to globálně: „V praxi vidíme, jak jsou zdravotní sestry brutálně přetížené. Hlavně v Evropě to bude pořádný průšvih. Spasit je nedokážeme, ale našli jsme pár míst, kde se jim dá ohromně odlehčit.“

Pomoci s tím má „krabička“ na postel, která automaticky sleduje vylučování moči (tzv. diurézu). V reálném čase pak posílá data do nemocničních počítačů a sestrám šetří hodiny práce. Pod názvem HTG Urogram dokáže měření automatizovat, získat hodnoty každých pět minut a snížit chybovost. Běžně toto měření sestry pořád dělají každou hodinu ručně a za pomoci tužky s papírem.

„Kromě úspory hodin, nepřesností i opruzu z měření moči na JIPkách tak umožňujeme, aby se sestry mohly věnovat tomu nejdůležitějšímu – pacientům. Případně nepřímo tomu, co je na druhém místě, tedy vlastnímu psychickému zdraví a předcházení vyhoření,“ popisuje Vybíral. Jak doplňuje, objem vyloučené moči je poslední ze šestice klíčových zdravotních ukazatelů, který se stále měří manuálně – kromě něj jde o krevní tlak, srdeční frekvenci, dechovou frekvenci, saturaci kyslíkem a tělesnou teplotu.

Zakladatelé startupu věří, že dokáží uspět i v tak náročném a spíše konzervativním oboru, jako je zdravotnictví. V případě HTG Urogramu totiž má jít i o nižší finanční náklady – řešení se prý zaplatí z úspory spotřebního materiálu. „Zdravotní systém to nestojí nic navíc. Měníme zavedené drahé sáčky na moč za podstatně levnější,“ popisuje Vybíral, který zároveň pozici startupu na trhu popisuje jako boj Davida proti Goliášům.

„Zatímco velké firmy nabízejí komplexní systémy, my vyhráváme flexibilitou, rychlostí a single-purpose přístupem. Systém průběžně ladíme podle zpětné vazby z nemocnic a rovněž míříme za hranice,“ přibližuje. Aktuálně již produkt využívá prestižní zařízení IKEM a několik dalších nemocnic, jednání pak probíhají kromě Česka také na Slovensku, ve Slovinsku či Španělsku.

Kromě toho HTG komunikuje i s potenciálními distributory. Do budoucna pak chtějí spojit měření moči i s dalšími daty a díky automatizovaným analýzám pomáhat pozvednout proaktivní péči na vyšší úroveň. Dlouhodobou vizi si stanovili poměrně vysokou. „Jednou chceme měřit životní funkce ve skafandrech astronautů, kteří poletí na Mars,“ doplňuje Vybíral. Uznává ale, že jde o poměrně „šílenou“ představu.

Vizi zároveň věří také investoři, kteří do HTG Medical vložili více než patnáct milionů korun. Kromě zmiňovaného Jinýho fondu jde o zakladatele Shoptetu Miroslava Uďana, fond 10X dlouholetého investora Matěje Turka, rodinný fond Dendis Capital úspěšně exitovaného podnikatele ve zdravotnické oblasti Miloše Dendise a investiční kolektiv Lumus. Kromě toho startup získal i podporu ve výši 4,8 milionu korun v rámci programu Technologická inkubace od CzechInvestu.

„Samotného mě překvapuje, že jsme nakonec investici do medicinského hardwaru potřebujícího certifikaci schválili… S kluky jsme si na to dokonce plácli dva dny poté, co jsem Petrovi Jánošíkovi na obědě řekl, že už asi nebudu investovat do ničeho, co není čistý B2B SaaS. Občas je ale potřeba změnit názor, obzvlášť u takto schopného týmu a pěkné mise,“ komentuje investici Jan Sláma z Jinýho fondu.

Podobně se na investici dívá i Miroslav Uďan. „Hodně se motám kolem růstu firem, ale že jednou podpořím startup pro měření moči, to bych nečekal. Jenže HTG Medical dělá přesně ten typ inovace, který mám rád – ne nudné teoretizování, ale konkrétní řešení, co sestrám denně ušetří hodiny práce. Když se nemocnice mění k lepšímu, chci být u toho,“ hodnotí Uďan.

„Na začátku byla z mé strany velká skepse: ‚Taková užitečná blbost, ale žádný deeptech to není.‘ Pak jsem se potkal s Maxem, Tobiášem a Krištofem – dohromady tvoří fantastický tým. Změnil jsem názor – bude to poctivě odpracovaný medtech,“ dodává Miloš Dendis.

Od hackathonů k vlastnímu startupu

Za HTG Medical stojí trojice mladých mužů – šestatřicetiletý Tobiáš Vybíral, dvaatřicetiletý Krištof Šaman a dvacetiletý Max Klimeš. Ti prošli firmami jako Rohlík, Zuri či Prusa Research a všechny tři bavilo zapojovat se do různých hackathonů. Vybíral a Šaman se s mladším Klimešem poprvé setkali na hackathonu pro již ukončenou službu na sdílení skútrů BeRider, která fungovala pod Škoda Auto.

Během víkendu pracovali na systému sítí pro zvýšení obsazenosti těchto skútrů, s projektem nakonec i vyhráli. Klimeš byl sice součástí konkurenčního týmu, vzájemně si ale navzdory tomu radili, jeho skupina pak skončila druhá. „Tehdy jsem jako odměnu vyhrál pronájem auta na tři měsíce. Bylo mi šestnáct a od řidičáku ještě pár let,“ směje se Klimeš, který již během střední školy roky působil v Prusa Research. Díky těmto zkušenostem ve startupu zasedl do funkce technologického ředitele.

Zmiňovaný vítězný projekt z hackathonu Škodovku zaujal natolik, že na něj vyčlenila peníze z rozpočtu a do několika týdnů se začal používat v praxi. Funguje přitom doteď, i když už značku BeRider převzala společnost Antees. Trojice se pak různých hackathonů účastnila dlouhodobě. „Baví nás ve velmi omezeném čase řešit dané problémy,“ vysvětluje Vybíral s tím, že jejich tým většinou soutěže vyhrával, avšak jednotlivé projekty se často jako nápady založily do šuplíku nebo se u nich nenašel reálný byznysový potenciál a nerealizovaly se.

Pak ale poptávku na inovaci vyhlásilo i zdravotnické zařízení IKEM. Trojice zakladatelů HTG pro něj během víkendu vyvinula prototyp zařízení na měření moči a na hackathonu díky tomu získala druhé místo. „Z IKEMu se nám ale ozvali, že takové řešení reálně potřebují. To bylo poprvé, kdy jsme si uvědomili, že by mohlo jít o produkt, který můžeme vyrábět a díky škálování má potenciál i jako samostatný byznys,“ říká Vybíral.

To se odehrálo během roku 2022, zakladatelé zároveň získali i první investici ve stovkách tisíc korun od organizátora hackathonů Tomáše Studeníka. Ve stejném roce se pak jako startup účastnili i akcelerátoru Caelestinus se zaměřením na tzv. HealthTech, tedy zdravotnické technologie. O rok později prošli i programem Start it od ČSOB.

„První mentor, Aleš Pospíšil, nám rovnou řekl, že jej produkt nezajímá. A že jediné, na čem reálně záleží, jsou čísla – jak budeme vyrábět, financovat se, vydělávat… To nám více otevřelo oči právě v byznysovém pohledu,“ popisuje Vybíral. Při otázce, zda nebyl problém prorazit v konzervativním oboru, jako je zdravotnictví pak říká, že dveře jim pomohl otevřít zmiňovaný Caelestinus.

„Všichni nám říkali, že ve zdravotnictví neuspějeme. Ale vždy jsme našli nějaké ‚blázny‘, kteří se nám rozhodli věřit a podpořit nás, díky čemuž jsme to mohli posouvat dál,“ usmívá se Vybíral. Loni se již trojice zakladatelů rozhodla startupu věnovat na plný úvazek a opustila i své předešlé štace. Širší tým pracovníků nyní tvoří jedenáct lidí a největší výzvou je aktuálně získat certifikaci zdravotnických prostředků (MDR) či v souladu s regulacemi nastavit systém managementu kvality.

Kromě toho HTG řeší výrobu a další škálování, ale i rozšiřování obchodních příležitostí. Jak ale zakladatelé zdůrazňují, ve své misi nejsou poháněni jen výdělkem. „Opravdu chceme pomáhat nejen přetíženým sestrám. Baví nás pracovat na prospěšných projektech, proto jsme se přihlašovali i do impaktových hackathonů. S tím, že oblast HealthTechu v poslední době získává stále více pozornosti, se nám pořád potvrzuje, že začít před třemi roky bylo to správné načasování,“ uzavírá Vybíral.