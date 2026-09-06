Až dlouhé roky na ostrově mu ukázaly, proč je Česko fajn. Rozjel tam ale byznys, který využijete i vy
Tomáš Naňák si zamiloval cestování, proto vytvořil platformu Likexpats, která propojuje Čechy a Slováky s krajany, kteří v zahraničí dlouhodobě žijí.
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Původně se chtěl jen na léto dostat někam do tepla. Z brigády na Ibize se ale postupně stalo deset let života ve Španělsku, které mu nakonec otevřely cestu k založení vlastního projektu. Ten propojuje české a slovenské cestovatele s krajany, kteří se v zahraničí usadili a danou destinaci znají z druhé strany. A byť ještě nedosahuje žádný závratných čísel, postupně roste. „Je pro ty, kteří chtějí místo opravdu poznat, ne si jen odškrtnout pár památek,“ říká Tomáš Naňák pro CzechCrunch.
Tomáš Naňák se narodil v malé vesničce na Zlínsku, pak začal studovat mezinárodní obchod a chtěl vyrazit na Erasmus. Když se na něj ale kvůli velkému zájmu nedostal, našel si letní práci na Ibize, kde prodával turistům lístky na plážové párty. O rok později se na ostrov vrátil jako číšník. Španělsky tehdy uměl jen pár slov, většinu hostů ale tvořili Španělé, a tak se jazyk učil rovnou v praxi.
„Ani jsem nevěděl, co znamená hielo, tak jsem prostě běhával za kolegyní a ptal se. A takto jsem se začal učit,“ vzpomíná konkrétně na objednávku kávy s ledem. Ze sezonní práce se postupně stal život ve Španělsku. Po Ibize přišel Madrid, kde pracoval v pětihvězdičkových hotelech, později se ale přestěhoval na Mallorcu, protože mu chybělo moře. A tam nakonec strávil osm let.
„Španělsko mě dostalo hned od začátku. Všichni kolem byli usměvaví, přátelští a nápomocní,“ říká třiatřicetiletý cestovatel. Ovšem myšlenka, ze které později vznikl jeho vysněný cestovatelský projekt, se paradoxně nezrodila ani na Ibize, ani na Mallorce. Poprvé ji Naňák začal skládat během cesty po Indonésii. Na Bali se tehdy ubytoval ve městě Kuta, aniž by o lokalitě věděl mnoho podrobností. Během prvních dvou dnů se ho tam podle jeho slov dvakrát pokusili okrást. Situaci nakonec změnila jedna zpráva člověku, který už na ostrově delší dobu žil.
„Za asi patnáct minut mi o Bali řekl všechno, co jsem potřeboval vědět. Na která místa místa jet, kam nejet, dal mi i tipy na nejlepší restaurace nebo beach kluby,“ vzpomíná Naňák. Stejný princip si později ověřil z druhé strany – když za ním přijeli lidé do Madridu nebo na Mallorcu a chtěli doporučení, posílal je jinam než klasické turistické průvodce.
Na známém baleárském ostrově kvůli tomu založil také instagramový účet My Mallorca Diary, kde turistům radil s výběrem pláží, restaurací nebo půjčoven aut a upozorňoval je na místa, která jsou sice populární na sociálních sítích, v hlavní sezoně však přeplněná. A právě z této zkušenosti nakonec vznikl Likexpats.
Online služba propojuje české a slovenské cestovatele s Čechy a Slováky, kteří v jednotlivých destinacích dlouhodobě žijí. Mohou provozovat ubytování, organizovat soukromé výlety nebo fungovat jako místní průvodci s tím, že cílem je dostat cestovatele k místům a zkušenostem, které by přes běžný turistický itinerář hledali složitě. Na podobné bázi funguje i třeba původem olomoucké Worldee.
„Člověk se cítí uvolněněji, když si může popovídat rodným jazykem a nemusí přemýšlet, jak něco vysvětlit v cizí řeči. Naši klienti zároveň vědí, že to nejsou tradiční delegáti, kteří jsou v destinaci jen čtyři měsíce. Jsou to lidé, kteří tam dlouhodobě žijí, někteří i přes patnáct let,“ říká Naňák. Právě výběr lidí považuje za jednu z nejdůležitějších částí celého projektu.
Likexpats sleduje jejich dosavadní podnikání a recenze, Naňák s nimi absolvuje videohovor a řadu ubytování nebo výletů osobně testuje on či jeho tým. Dnes má síť 69 aktivních expatů, z toho 34 majitelů ubytování a 35 místních průvodců ve více než třiceti destinacích. Vedle Bali, Thajska nebo Mexika nabízí třeba Madagaskar, Réunion nebo Dominikánskou republiku.
Loni mělo služby Likexpats využít přibližně tisíc klientů a meziročně se jejich počet zvyšuje, stejně tak jako v případě tržeb z provizí, které vyrostly o necelých padesát procent oproti loňsku a přesáhly půlmilionovou hranici. To, že se projektu postupně začíná dařit, má potvrzovat i předpoklad, že v letošním roce poprvé skončí v zisku.
„Naším cílem je, aby byl Likexpats první místo, kam Čech nebo Slovák zamíří, když začne plánovat cestu do zahraničí,“ říká Naňák s tím, že se nikdy nechce vzdálit hlavní podstatě svého projektu, který roste na tom, že výběr expatů, majitelů a průvodců je vždy pečlivě ověřený.
Právě udržení kvality přitom Naňák označuje jako jednu z těch obtížnějších částí dalšího růstu. Čechů a Slováků, kteří v zahraničí nabízejí ubytování nebo průvodcovské služby, je podle něj překvapivě mnoho, výrazně složitější je ale vybrat ty, na které bude opravdu spoleh. Likexpats proto zatím roste bez externího kapitálu a celý rozvoj financuje z vlastních peněz.
„Díky tomu můžeme růst vlastním tempem a nemusíme dělat kompromisy v kvalitě jen proto, abychom co nejrychleji navyšovali čísla,“ vysvětluje Naňák. Největší zájem dnes podle něj míří na ubytování v exotických destinacích, především na Bali, Srí Lance, Zanzibaru, v Thajsku nebo na Seychelách. Ubytování zároveň tvoří nejvýdělečnější část celého projektu.
Směr, kterým se služba dál rozšiřuje, přitom čím dál více určují i samotní cestovatelé. Klienti píšou, které destinace by v nabídce chtěli vidět, zatímco z druhé strany se hlásí další Češi a Slováci žijící v zahraničí, což se projevuje na tom, že se na platformě objevují nová místa, která dávají smysl oběma stranám.
Přestože Naňák strávil podstatnou část dospělého života ve Španělsku a tamní způsob života mu zůstal blízký, právě roky v zahraničí mu pomohly podívat se jinak i na Česko. Letos v dubnu se po deseti letech vrátil do Prahy a některých věcí, které dříve bral jako samozřejmost, si začal vážit víc.
Na Španělech oceňuje hlavně jejich otevřenost, vřelost a větší potřebu trávit čas společně. „Žijí víc tady a teď a nejsou tolik v hlavě. I když procházejí nějakým těžším obdobím, nemají tendenci se izolovat,“ popisuje Naňák. Na Češích začal nyní naopak víc oceňovat přímočarost, spolehlivost a to, že tu řada praktických věcí funguje rychleji a jednodušeji. „Začal jsem si uvědomovat, jak se v Česku máme dobře,“ říká. Překvapilo ho také množství zajímavých lidí, podnikatelů a projektů, které během jeho let v zahraničí vznikly.
Praha mu navíc nabízí to, co mu v posledních letech na Mallorce začalo chybět – koncerty, gastronomii, přednášky, networkingy nebo podnikatelské akce. Španělsko přesto dál považuje za svůj druhý domov.