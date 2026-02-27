Senzační filmový deal se nekoná. Netflix vycouval z boje o HBO a Warner Bros., nutně je prý nepotřebuje
Favoritem v bitvě o studio, pod nějž spadají i značky jako Hra o trůny či Harry Potter, je teď Paramount Skydance, který vede syn Larryho Ellisona.
Souboj o jeden z nejslavnějších hollywoodských brandů nabral nečekaný zvrat. Streamovací gigant Netflix totiž oznámil, že nezvýší svou nabídku na převzetí jednoho z největších světových producentů filmového a televizního obsahu Warner Bros. Discovery (WBD), čímž uvolnil cestu konkurenčnímu hráči Paramount Skydance. Ten se tak stává favoritem v bitvě o studio, pod jehož křídla spadají i značky jako Hra o trůny, Harry Potter, DC Universe, Přátelé či Teorie velkého třesku.
Netflix oznámil záměr koupit část WBD loni v prosinci. Celkem měl deal vyjít na 72 miliard dolarů (v přepočtu téměř 1,5 bilionu korun). Paramount Skydance ale přišel s ještě vyšší nabídkou a tak teď spoluředitelé streamovací platformy Ted Sarandos a Greg Peters prohlásili, že dohoda už „není finančně atraktivní“ a že za současných podmínek postrádá ekonomický smysl.
„Proto jsme se rozhodli nabídku Paramountu nedorovnat,“ uvedli podle serveru The Hollywood Reporter s tím, že potenciální převzetí WBD vnímali jako příležitost, která by dávala smysl pouze za správných podmínek, nikoliv jako nezbytnost, kterou je třeba získat za každou cenu. Finanční trhy jejich rozhodnutí ocenily – akcie Netflixu po oznámení vzrostly o více než deset procent.
Vítězná nabídka společnosti Paramount Skydance, za níž stojí David Ellison, syn miliardáře Larryho Ellisona, činí 31 dolarů za akcii. To oceňuje firmu na zhruba 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun). Plánované převzetí se týká celé WBD, včetně kabelových stanic CNN, Discovery či Cartoon Network či služeb HBO a HBO Max, a obsahuje několik pobídek pro akcionáře.
Patří mezi ně kvartální bonus ve výši 0,25 dolaru na akcii počínaje koncem září 2026 nebo garance sedmi miliard dolarů pro případ, že by transakce ztroskotala na rozhodnutí regulatorních úřadů. Paramount se rovněž zavázal uhradit smluvní pokutu 2,8 miliardy dolarů, kterou WBD bude muset zaplatit Netflixu za zrušení původní dohody o fúzi.
Prostředky na to ostatně má. Spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle Larry Ellison loni poskytl na záměr Paramountu osobní záruku v hodnotě 40,4 miliardy dolarů, tedy zhruba 822 miliard korun. Transakce by tak mohla být financována kombinací vlastního kapitálu z jeho investičního svěřenského fondu Ellison Trust a dluhu od bank a investičních partnerů.
Přestože se nyní cesta pro Paramount zdá být volná, k definitivnímu zpečetění dohody je ještě daleko. Fúze takového rozsahu bude čelit přísnému zkoumání ze strany amerických i evropských antimonopolních úřadů, do procesu se pravděpodobně zapojí i některé státy USA. Kolem obchodu se už navíc formuje politický odpor – například demokratická senátorka Elizabeth Warrenová označila plánované spojení za „antimonopolní katastrofu“.