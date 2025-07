Líbil se vám Eternaut? Netflix v něm poprvé generoval efekty pomocí AI, jinak by seriál nevznikl

Uložit 0

Internet je plný napodobenin stylu studia Ghibli, nemožných průletů krajinou, pojídání lávy nebo reklam na fiktivní značky aut. Je to zábava, nic z toho by se ale nemohlo seriózně objevit ve filmu nebo televizi – nedostačuje kvalita. Umělá inteligence nicméně v produkci už dnes hraje poměrně velkou roli. Šéf Netflixu Ted Sarandos teď přiznal, že jste už viděli i generovaný obsah ve svém oblíbeném seriálu, aniž byste o tom věděli.

Oním seriálem je argentinský sci-fi thriller Eternaut, který se několik týdnů držel mezi desítkou nejsledovanějších seriálů na největší streamovací službě. Příběh o bizarním vražedném sněhu, co se jednoho dne snesl na Zem, si sice držel civilní tón, zaměřoval se na životy pozůstalých a prezentoval spíš neviditelnou hrozbu, neobešel se ale bez poměrně složitých vizuálních efektů. Například při pádu budovy v Buenos Aires.

Právě u této scény si tvůrci seriálu výrazně vypomohli generativní umělou inteligencí. Není zřejmé, jakou přesně hrála roli, při práci s podobnými vizuálními efekty nicméně mnoho času zabere simulace fyziky (s níž mívá AI problém), prachu nebo explozí – a v neposlední řadě propojování všeho do přesvědčivého celku.

„Pomocí nástrojů s AI jsme dokázali dosáhnout úžasného výsledku s neuvěřitelnou rychlostí – ta scéna se vlastně dokončila desetkrát rychleji, než by trvalo vytvořit ji tradičními nástroji a postupy pro vizuální efekty,“ řekl spoluředitel Netflixu Ted Sarandos v hovoru s akcionáři k oznámení finančních výsledků firmy.

Dodal, že bez takové pomoci by seriál jako Eternaut, alespoň ve formě, v jaké jsme ho viděli, nemohl vzniknout. „Produkční náklady by zkrátka nebyly přijatelné pro seriál s takovým rozpočtem,“ pokračoval Sarandos. Podle jeho logiky tak zapojení umělé inteligence do produkce není nutně spojené s nahrazováním lidí, ale vlastně naopak. „Stále jsme přesvědčeni, že AI představuje skvělou příležitost pomoci filmařům vytvořit lepší, ne jen levnější filmy a seriály,“ dodal.

V podobném duchu se vyjádřil už dříve. A není jediný. James Cameron, režisér Avatarů, se nedávno připojil ke správní radě Stability AI, firmy stojící za obrazovým generátorem Stable Diffusion, aby byl co nejblíže vývoji podobných nástrojů a pomohl ho usměrnit. „Pokud chceme víc takových filmů, jaké miluju a na jaké se rád dívám – Duna, Duna: Část druhá, moje filmy nebo filmy s velkým objemem CGI efektů –, musíme přijít na to, jak o polovinu snížit náklady,“ řekl slavný režisér.

Další lidé z prostředí filmu a televize mezitím umělou inteligenci zapojují do tvorby v čím dál větší míře. Vždy s poznámkou, že nechtějí nahrazovat lidskou práci, ale usnadnit ji, urychlit ji nebo dát umělcům více prostoru pro jejich kreativitu. Režisér Rekviem za Sen a Černé labutě Darren Aronofsky založil produkční společnost, která navázala partnerství s Googlem. Herečka Natasha Lyonne ze seriálu Ruská panenka zase pracuje na filmu, který kombinuje tradiční filmařinu s umělou inteligencí.

Nástup umělé inteligence a obavy s tím spojené byly jedním z hlavních bodů rozsáhlých stávek v Hollywoodu před dvěma lety. Zejména scenáristé a herci se tehdy snažili zajistit, aby v nových smlouvách se studii byla zahrnuta ochrana jejich práce. Jinak by například hrozilo, že si studio podle kontraktu jen naskenuje jejich tělo a bude ho pak moci bez omezení a nároku na odměny používat v budoucích projektech.

AI ale už dnes hraje v hollywoodském produkčním systému nemalou roli – od procesu příprav a psaní scénáře až po post-produkci. Scenáristé používají chatboty pro brainstormování nápadů, objevují se ale už i příklady scénářů napsaných v přímé spolupráci s umělou inteligencí.

Ve větší míře se nicméně zapojuje do procesu finalizace. Loni se AI například použila pro vylepšení maďarského přízvuku herců v oscarovém filmu Brutalista. U seriálu Tajná invaze zase vygenerovalo nemalou část úvodní titulkové sekvence, ve filmu Flash pomohla replikovat tváře herců pro řadu cameí, v posledním Indianu Jonesovi nebo Irčanovi zase usnadnila proces omlazení herců. Příkladů je mnoho a budou jen přibývat.