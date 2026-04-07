Z Oxfordu šel řídit miliardy a teď jich bude mít ještě víc. Spojuje síly s předními českými investory
Jan Černý, který dříve budoval impérium Tomáše Krska, se stává partnerem Pale Fire Capital. Během pěti let chtějí investovat deset miliard korun.
Investiční skupina Pale Fire Capital do svých řad získává výraznou postavu českého světa soukromého investičního kapitálu. Jan Černý se stává řídícím partnerem a významným podílníkem skupiny ve chvíli, kdy se před ní otevírá největší příležitost posledních let. Společně s Janem Bartou, Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým plánuje v příštích pěti letech proinvestovat až deset miliard korun do transformace evropských společností na průsečíku tradičního průmyslu a moderních technologií.
Kariéru nastartoval Jan Černý rovnou ve velkém byznysu. Nejprve ho ve studiu na Oxfordu podpořil miliardář Tomáš Krsek, aby ho následně i zaměstnal. Již v pětadvaceti letech tak Černý usedl například do vedení Škody Transportation a v posledních letech do svého loňského odchodu budoval Krskovu skupinu BHM. Do Pale Fire Capital si přináší zkušenost s řízením miliardových aktiv i disciplínu sportovce, který týdně uběhne desítky kilometrů.
„Mám filozofii, že nejlepších výsledků dosahuju, když jsem v mírném diskomfortu,“ vysvětloval loni svůj přístup v podcastu Money Maker. Dnes je Janu Černému sedmatřicet let a jeho příchod do PFC signalizuje strategický posun skupiny, kterou dosud veřejnost vnímala hlavně skrze digitální projekty a velké investice na kapitálových trzích, mezi nimiž v posledních letech vyčnívá americký Groupon. Ten se v čele s Dušanem Šenkyplem jako CEO snaží kompletně transformovat a ozdravit.
Partneři Pale Fire Capital se dále chtějí soustředit také na firmy se silnou tržní pozicí, jejichž růst lze akcelerovat kombinací tradičního byznysu a technologií. „Nechceme se už dívat jen na čistě digitální společnosti. Zajímá nás průsečík technologií a tradičních odvětví, kde dnes vznikají mimořádně zajímavé příležitosti,“ vysvětluje novou orientaci partner PFC Jan Barta, který v Černém vidí ideálního partnera pro tuto misi.
Zásadním tématem bude pro PFC implementace umělé inteligence do dříve konzervativních oborů. Podle Dušana Šenkypla mění AI logiku celých odvětví a otevírá prostor pro novou generaci investorů, kteří dokážou propojit technologické know-how s reálnou schopností firmu rozvíjet. Sám s umělou inteligencí významně experimentuje a nedávno si postavil vlastní digitálního náčelníka štábu, s jehož pomocí řídí i zmíněný Groupon, a říká: „Je to návykové a není cesty zpět.“
Cílem investorů z Pale Fire Capital je stavět z Česka evropské firmy s globální ambicí i dosahem, které díky digitalizaci a provoznímu zlepšení získají náskok před konkurencí a přejdou do nové technologické éry. Jan Černý se zároveň zaměří také na aktuální problém mnoha evropských podniků, kterým je generační obměna. Skupina chce nabídnout dlouhodobé zázemí majitelům hledajícím odpovědného partnera pro nástupnictví ve svém životním díle.
Černý přitom zdůrazňuje, že cílem není finanční inženýrství ani krátkodobá optimalizace. Investiční horizont je nastaven na desítky let dopředu, což má firmám zajistit stabilitu potřebnou pro radikální modernizaci a expanzi na nové trhy i do dosud neprobádaných regionů. „Chceme budovat silné evropské společnosti, které budou za deset nebo dvacet let výrazně silnější než dnes a po sobě nezanechají spálenou zemi,“ uvádí nový partner.
Spojení podnikatelské zkušenosti, technologického know-how a dlouhodobého kapitálu je podle Černého na dnešním evropském trhu unikátní a vytváří mimořádně silnou platformu. Tato filozofie aktivního „hands-on“ investora má být zárukou, že vložených deset miliard korun přinese nejen finanční zhodnocení, ale i reálnou proměnu průmyslového a technologického prostředí v regionu. Nová strategie si přitom vyžádá i personální posílení PFC, přičemž jako partneři ve skupině i nadále působí Petr Krajíček a Jiří Ponrt.