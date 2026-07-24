Stravenkový gigant se po těžkých letech nadechuje. Až to trh pochopí, akcie půjdou nahoru, věří Češi
Francouzská společnost Edenred zvedá výhled na rok 2026. Její akcie vlastní i investoři z Pale Fire Capital, kteří v nich vidí velkou příležitost.
Francouzský poskytovatel stravenek a benefitních karet Edenred tento týden zvedl výhled na letošní rok poté, co ve druhém čtvrtletí předčil odhady analytiků. Provozní zisk EBITDA dosáhl 616 milionů eur (14,9 miliardy korun), zatímco trh čekal 606 milionů. Akcie firmy přitom od roku 2023 kvůli regulačním zásahům v Itálii a Brazílii propadly o více než 45 procent, což z Edenredu podle analytiků i akcionářů udělalo výrazně podhodnocený titul. Přesvědčen je o tom i Jan Barta z Pale Fire Capital, který začal akcie nakupovat loni.
Za první pololetí utržil Edenred 1,5 miliardy eur (přes 36 miliard korun), meziročně o 1,5 procenta víc. Číslo je ale zkreslené regulací – takzvaný vnitřní růst, který ji očišťuje, dosáhl 8 procent, tedy zhruba na úrovni loňských 8,3 procenta. Segment Benefits & Engagement, na který připadá 65 procent tržeb, kvůli stropům na poplatky pro obchodníky v Itálii a Brazílii organicky klesl o 2,2 procenta. Vedení přesto zvýšilo výhled poklesu celoročního zisku EBITDA z rozmezí 8 až 12 procent na 7 až 10 procent.
„V kontextu regulačních změn týkajících se stravenek v Brazílii a Itálii naše výsledky předčily očekávání,“ uvedl generální ředitel Edenredu Bertrand Dumazy. Podle něj se firma po letošním resetovacím roce vrátí k udržitelnému a ziskovému růstu. Vedení Edenredu potvrdilo cíl růstu core zisku o 8 až 12 procent ročně pro roky 2027 i 2028. Analytik Morningstar Ben Slupecki agentuře Reuters řekl, že trh akcie Edenredu i přes regulační rizika potrestal příliš přísně.
Podle jeho březnového ocenění by měly akcie s označením EDEN na pařížské burze Euronext odpovídat poměru ceny k zisku kolem 19,4, zatímco aktuálně se obchodují na násobku 12,6. „Akcie nám stále připadají extrémně podhodnocené,“ uvedl Slupecki s tím, že regulace paradoxně zachovala síťový efekt Edenredu na klíčových trzích. Podobně výsledky hodnotili i analytici J.P. Morgan, podle nichž nejnovější čísla potvrzují odolnost firmy navzdory pokračujícímu regulačnímu tlaku.
Mezi akcionáři, kteří v propadu vidí příležitost, je i pražská investiční skupina Pale Fire Capital, která podle Reuters v Edenredu aktuálně drží těsně pod sedm procent akcií. Její hlavní představitel věnující se kapitálovým trhům Jan Barta uvedl, že regulační zásahy paradoxně přinesly jasno do klíčových trhů firmy a že by se Edenred měl od roku 2027 vrátit k organickému růstu zisku nad 8 procent, tedy na úroveň svého dlouhodobého průměru.
„Až trh pochopí, že se Edenred vrací k dlouhodobému růstu, výrazně to přecení akcie,“ řekl Reuters Barta, který reálnou cenu při případném převzetí odhaduje na 36 eur za akcii. Aktuálně se přitom jedna akcie obchoduje za zhruba 25 až 26 eur, tedy zhruba o třicet procent níže pod Bartovým odhadem. Významně akcie narostly v červnu, kdy vyskočily o 17 procent poté, co Edenred potvrdil, že jej oslovily investiční fondy ohledně možného převzetí.
Podle šéfa stravenkové firmy Bertranda Dumazyho zatím žádná konkrétní nabídka na stole neleží. „Zotavení kurzu od 1. ledna o 42 procent pravděpodobně dělá kalkulaci obtížnější pro fond, který si na akvizici musí půjčit,“ uvedl pro Reuters v reakci na spekulace o možném převzetí firmy. U silně podhodnocených firem se silnou pozicí na trhu bývá běžné, že se soukromý kapitál snaží využít situace a získat je do vlastních rukou.
Podíl v Edenredu si skupina kolem Jana Barty budovala postupně. Jak informovaly Hospodářské noviny, loni v prosinci ohlásila francouzskému regulátorovi, že nákupem na trhu překročila pětiprocentní hranici – prostřednictvím fondu Pale Fire Capital Sicav AS tehdy vlastnila 12 023 963 akcií, tedy 5,01 procenta základního kapitálu a 4,95 procenta hlasovacích práv. Nakupovala do propadu: akcie Edenredu od letního vrcholu v roce 2023, kdy se obchodovaly nad 60 eury, tehdy ztratily už téměř 40 procent hodnoty a pohybovaly se kolem 19 eur.
Společnost Edenred se proslavila papírovými stravenkami značky Ticket Restaurant, které známe i v Česku. Dnes funguje především přes mobilní aplikace a platební karty. Vedle zaměstnaneckých benefitů, které loni vygenerovaly 2,85 miliardy eur, firma vydělává i na správě firemních vozových parků a palivových karet pod značkou UTA nebo na krátkodobém investování peněz, které zaměstnavatelé už zaplatili, ale zaměstnanci je ještě neutratili.
V portfoliu Pale Fire Capital patří Edenred vedle Grouponu, aukčního portálu Aukro, polského pojišťovacího srovnávače Mubi nebo cyklistického trenažéru Rouvy mezi větší pozice. V nedávné výroční zprávě skupina kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla uvedla, že její konsolidovaný čistý obrat činil 7,2 miliardy korun, konsolidovaný čistý zisk po zdanění 282 milionů korun.