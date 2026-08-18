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Za miliardy prodali Rouvy, restartují Groupon a teď si Barta a spol. jdou půjčit od českých střádalů

Skupina Pale Fire Capital vydává druhou emisi dluhopisů. Za pět let chce do private equity nalít 400 milionů eur z vlastních peněz.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: PFC
Partneři Pale Fire Capital: Dušan Šenkypl, Jan Barta, Jan Černý a David Holý
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V dubnu si investiční skupina Pale Fire Capital připsala jeden z největších exitů v dějinách české technologické scény. Cyklistickou aplikaci Rouvy koupili Američané ze Zwiftu a akcionáři si podle propočtů CzechCrunche rozdělili zhruba čtyři miliardy korun. O čtyři měsíce později si jde tatáž skupina k českým domácnostem pro peníze prostřednictvím nových dluhopisů.

Veřejná nabídka odstartovala v pondělí 17. srpna a společnost Pale Fire Financing, kterou stoprocentně vlastní mateřská Pale Fire Capital SE, si chce půjčit 750 milionů korun s možností navýšit emisi až na 1,5 miliardy. Dluhopisy ponesou pevný úrok 7,25 procenta ročně, vyplácený pololetně, a splatné budou v září 2031. Manažerem emise je J&T Banka, pokyny přijímá do konce srpna.

Pale Fire Capital založila v roce 2015 čtveřice Jan Barta, Dušan Šenkypl, Petr Krajíček a David Holý. Skupina dnes drží podíly v aukčním portálu Aukro a mezinárodní renomé si vydobyla především restrukturalizací amerického Grouponu, kde Šenkypl usedl do křesla šéfa.

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Dluhopisy pro skupinu nejsou novinkou. První emisi umístila přes stejnou dceřinou firmu v září 2021, původně plánovaných 500 milionů korun tehdy pro velký zájem investorů navýšila na 750 milionů. Splatné jsou letos v říjnu a část výtěžku z nové emise proto poslouží právě k jejich refinancování, zbytek má jít na nové obchody a rozvoj private equity portfolia.

Za těch pět let se ale skupina proměnila. K 31. prosinci loňského roku činila hodnota jejích aktiv 10,5 miliardy korun, k datu vydání prospektu odhaduje ručitel hodnotu portfolia už na zhruba dvanáct miliard. K tomu přispěl i vimperský příběh bratří Samkových, v jejichž firmě Rouvy měla Pale Fire necelých šedesát procent. Tento prodej se stal největší českou technologickou transakcí roku.

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„Naší ambicí je investovat do skvělých českých a evropských společností a pomoci jim globálně uspět, tak jako se nám to podařilo například s Rouvy,“ říká partner skupiny Jan Černý, který k Bartovi a spol. přišel z fondu BHM miliardáře Tomáše Krska. Skupina chce v příštích pěti letech zdvojnásobit objem vlastního kapitálu, který do investic vkládá – konkrétně jde o 400 milionů eur, v přepočtu zhruba 9,8 miliardy korun.

„Jmenovitou hodnotu 10 tisíc korun jsme záměrně zvolili tak, aby práh nebyl zbytečně vysoký a aby se k Pale Fire mohli připojit i drobní investoři,“ vysvětluje partner skupiny Jan Barta, jaká je výše minimální investice do jednoho dluhopisu.

Dluhopisy se v posledních letech staly oblíbeným nástrojem zdejších miliardářů. Jiří Šmejc si letos v únoru přes Emma Capital řekl o 1,25 miliardy s úrokem 6,35 procenta, Michal Strnad má přes CSG předschválený program až na deset miliard, dluhopisy pro retail vydal i Karel Komárek a jeho KKCG nebo firmy z portfolia skupiny PPF, například televize Nova.

Tenhle segment je přitom třeba odlišovat od toho, co má český trh na svědomí jinde. V poslední době totiž přibývá problematických emitentů, kteří udali českým domácnostem bondy za stamiliony či miliardy, ale dostali se úzkých a nesplácí je. Týká se to společností jako RSBC, Solek, YD Capital nebo Premiot.

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Související témata:Dušan ŠenkyplJan BartaPale Fire Capital
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