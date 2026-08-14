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Bezos se spojil se spoluzakladatelem Facebooku. Společně kupují podíl v legendárním fotbalovém klubu

Až dosud nakupoval Amazon televizní práva na zápasy pro streaming, teď Jeff Bezos vstupuje přímo do světa fotbalu. Se společníky si vybrali Anglii.

David ZlomekDavid Zlomek

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Foto: Liverpool FC / Depositphotos
Jeff Bezos získal podíl v FC Liverpool
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Jeff Bezos udělal svůj dosud největší krok na poli profesionálního sportu. Zakladatel Amazonu a jeden z nejbohatších lidí světa míří do anglické Premier League, kde se v rámci investičního konsorcia dohodl na odkoupení přibližně třetinového podílu ve fotbalovém klubu Liverpool FC. Transakce má podle stanice Sky Sports hodnotu okolo 1,35 miliardy liber (38 miliard korun) a celkově oceňuje tradiční anglický velkoklub na 126 miliard korun.

V čele celé skupiny stojí britsko-indický podnikatel Amit Bhatia. Investor řídí společnost AyBe Capital a v prostředí anglického fotbalu není nováčkem, 18 let působil v představenstvu Queens Park Rangers, než svůj podíl nedávno prodal. Bhatia, který je zároveň zetěm i v Česku dobře známého miliardáře Lakšmího Mittala, působil jako hlavní architekt a vyjednávač celé dohody. V syndikátu vedle něj a Bezose hraje významnou roli také spoluzakladatel Facebooku Eduardo Saverin.

Pro Bezose, jehož osobní jmění dosahuje podle Forbesu 270 miliard dolarů, jde o vůbec první majetkový vstup do fotbalového prostředí. Dříve se sice zajímal o nákupy klubů v americké NFL, z jednání o Washingtonu Commanders i Seattle Seahawks ale nakonec sešlo. Jeho stávající podnikatelské impérium má přitom ke sportu stále blíže, platforma Amazon Prime Video v posledních letech nakoupila vysílací práva na Premier League či Ligu mistrů, která platí zejména pro Velkou Británii.

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Druhým technologickým magnátem v rozšiřující se majitelské struktuře je zmíněný Eduardo Saverin. Brazilský rodák, jehož příběh odchodu z Facebooku proslavil film Sociální síť, dnes spravuje investiční společnost B Capital. Zajímavé je, že se o vstup mezi fotbalovou elitu pokoušel už v roce 2022 během prodeje londýnské Chelsea, tehdy však jeho skupina neuspěla.

Samotný prodej zhruba 30 % podílu pak představuje finanční zadostiučinění pro americkou skupinu Fenway Sports Group, která Liverpool ovládá od roku 2010. Tehdy ho kupovala v těžké ekonomické situaci za 300 milionů liber. Mimochodem, v roce 2011 získala dvouprocentní podíl v klubu basketbalová legenda LeBron James. Ten svou původní investici o deset let později proměnil v majetkový podíl v samotné mateřské skupině FSG.

Ta během šestnácti let dokázala z klubu vybudovat mašinu, která zvládla vyhrát domácí soutěž i Ligu mistrů, ale také její roční příjmy v sezoně 2024/25 překonaly rekordních 703 milionů liber.

Na sportovním poli ovšem aktuálně slavný celek prochází turbulentním obdobím. Titul v Premier League z ročníku 2024/25 sice potvrdil jeho příslušnost k absolutní špičce, následoval však propad na pátou příčku v loňské sezoně. Na lavičce pak skončil trenér Arne Slot, kterého nahradil Andoni Iraola. Hvězdný útočník Mohamed Salah odešel zadarmo do tureckého Trabzonsporu.

Související témata:Jeff BezosFotbalLiverpool
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