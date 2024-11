Bitcoin vyletěl vzhůru a do Prahy míří krypto elita. Larry Čermák sezval lídry firem za stovky miliard

Larry Čermák, CEO společnosti The Block

Vavřince „Larryho“ Čermáka sledují na sociálních sítích stovky tisíc lidí, patří tak k výrazným krypto influencerům, navíc stojí v čele společnosti The Block. Ta je významným hráčem v oblasti digitálních aktiv a blockchainových technologií. Do Prahy nyní přivádí globální konferenci Emergence, která přivítá experty, jež se podílí na projektech s tržní kapitalizací přes 530 miliard dolarů. Nabídnou vhled do budoucnosti blockchainu, kryptoměn a decentralizovaného financování i soutěž pro startupy.

Čermák, který studoval v USA a jehož otcem je známý technologický novinář Miloš Čermák, je pražský rodák. To je ale prý jen část příběhu, proč akce v české metropoli proběhne. „Rozhodnutí uspořádat akci právě v Praze bylo přirozeným krokem. Česká republika má silnou krypto komunitu – jsou zde průkopníci jako Trezor, Braiins, Rockaway, Marinade, Paralelní Polis a další,“ vysvětlil Čermák.

A dodává: „Praha je navíc pro pořádání konferencí osvědčeným městem, jak jsme mohli vidět například během Devconu v roce 2018. Kromě toho je to nádherné město, které se nachází v srdci Evropy, což je ideální i z pohledu dostupnosti – je na půli cesty jak z USA, kde máme kanceláře a silný tým, tak z Asie, kde sídlí naši majitelé.“

Kryptoměny jsou speciálně po vítězství Donalda Trumpa horké téma, protože například cena bitcoinu už tento týden vystoupala nad 92 tisíc dolarů. I o tom se bude na pražské konferenci, která se uskuteční 5. a 6. prosince v Kongresovém centru, hovořit, protože příští prezident USA slíbil, že oboru rozváže ruce.

Další témata konference budou zahrnovat spolupráci mezi blockchainy, nejistotu kolem regulací a vývoj správy krypto aktiv. Diskuse se zaměří také na technologické výzvy a příležitosti pro různé blockchainové ekosystémy s důrazem na decentralizaci, dojde i na rychlý růst krypto sektoru v Asii a na Středním východě.

Mezi hlavními řečníky nebudou chybět osobnosti jako Justin Sun, zakladatel blockchainu Tron, Paolo Ardoino z Tetheru, zakladatel Solany Anatolij Jakovenko, technologický šéf Ripplu David Schwartz, několik vysoce postavených činovníků kryptoburz Binance či Coinbase nebo Brian Quintenz z a16z, tedy krypto divize elitního investičního fondu Andreessen Horowitz. Hodnotu projektů, jejichž zástupci se na Emergence ukáží, organizátoři odhadli na 530 miliard dolarů.

Program konference zahrne nejen klasické keynote a panelové diskuse, ale i interaktivní prvky. Mezi nimi bude například show Smartest Person in Crypto, kde účastníci budou soutěžit o cenu 30 tisíc dolarů. Soutěž bude moderovat Frank Chaparro, známý jako Crypto’s Trebek, který přivede na pódium mozky z oboru, aby si vyzkoušely své znalosti před publikem.

Součástí Emergence bude také soutěž Start in Block, ve spolupráci s Paris Blockchain Week. Šest vybraných startupů bude mít příležitost prezentovat své projekty před porotou a vyhrát mediální podporu v hodnotě milionu dolarů.