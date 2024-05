Zemřel pes, který inspiroval dogecoin. Rozkošnou Kabosu miloval Elon Musk a s ním celý internet

Uložit 0

Z útulku si adoptovala rozkošného, ale zároveň ničím zvláštního pejska plemene šiba-inu, jehož několik fotek umístila na svůj osobní blog. Atsuko Sato, učitelka v japonské mateřské školce, se zkrátka chtěla pochlubit novým přírůstkem. Ani ona ale nečekala, že se z jejího mazlíčka stane nejen nejslavnější pes světa, ale i zvíře, které jednak ovládlo celý internet, jednak ovlivnilo trh s kryptoměnami a také si získalo srdce Elona Muska. A byť už není mezi živými, jeho odkaz nikdy nezmizí.

Kabosu, jak se fenka jmenovala, zemřela v pátek ve věku osmnácti let. „Za oknem zpívaly ptáci v krásném ránu. Když jsem se jí dotýkala, pomalu odcházela. Myslím, že to byl nejšťastnější pes na světě,“ napsala Atsuko Sato na svůj blog, tedy tam, kde se poprvé se svým psem pochlubila. Uzavřela se tak jedna velká kapitola, jejíž vliv dalece přesahoval hranice internetu. I když přesně tam se příběh Kabosy začal psát.

V roce 2010 pořídila Sato bez jakýchkoliv větších úmyslů několik fotek svého nového mazlíčka – a obzvlášť mezi nimi vyčníval záběr, jak Kabosu sedí na pohovce a s pozdviženým obočím hledí do kamery. Vyzařoval z ní sarkasmus, skoro až povýšení. Zkrátka ideální materiál k tomu, aby nápadití uživatelé internetu využili Kabosu jako mustr pro zábavné koláže, takzvané memy.

Tentýž rok se zejména na diskuzním fóru Reddit začaly objevovat všemožné obrázky s údernými popisky, kde Kabosu hrála hlavní roli. Stala se mimo jiné předlohou pro zosobnění slova doge, což je chybně napsané anglické slovo dog coby pes, které se poprvé objevilo už v roce 2005 v komediální animované sérii Homestar Runner. A nick Doge jí zůstal napořád, dokonce se tak její meme pojmenoval.

The Doge Meme dog, Kabosu has died. She was 18 years old. pic.twitter.com/ScMhYn2kuF — Dexerto (@Dexerto) May 24, 2024

Pak už se rozjel standardní řetězec, který je u memů na internetu běžný. Lidé vytvářeli své vlastní verze doge, které se lišily hlavně v popiscích, následně se začaly sdílet i na sociálních sítích, což pomohlo s jejím rozšířením… A tak dále. Zkrátka stejně jako třeba u sarkastického Willyho Wonky, kojence s pěstí plnou písku, Homera Simpsona v živém plotě nebo třeba Boromira, jak varuje před vstupem do Mordoru.

Vznikly tisíce různých variací Doge – a čím více obrázků a příspěvků na sociálních sítích, tím větší šance, že si snímku všimne i někdo slavný. Jako třeba Elon Musk, hlava automobilky Tesla, vesmírné společnosti SpaceX, sociální sítě Twitter (teď už X) nebo projektu, který dává lidem do mozku čipy. To ale přišlo až po několika letech, nejprve se totiž z Kabosu stal jeden ze symbolů bujícího kryptoměnového světa.

V dobách, kdy bitcoin začal být více vidět, vznikla i kryptoměna pod označením dogecoin. To se psal rok 2013. Původně nemělo jít o žádnou seriózní digitální měnu, ale o kuriózní projekt, který si chtěl dělat legraci z takzvaných bitcoinerů. Také měl sloužit pro podporu vášnivých spekulací nad růstem či poklesem bitcoinu. Jenže tolik lidí si dogecoin s hlavou Kabosy nakonec oblíbilo, že vyletěl k výšinám.

A právě u růstu dogecoinu stál mimo jiné Musk, který o něm často mluvil jako o „budoucnosti kryptoměn“, což vzhledem k jeho vlivu lákalo další a další investory k nákupům. Ostatně on sám nechal své fanoušky hlasovat, jestli by Tesla měla přijímat platby právě v dogecoinech. V květnu roku 2021 dosáhla měna rekordní tržní hodnoty ve výši 85 miliard dolarů – a nikdo příliš nechápal, co se to děje. Od té doby výrazně spadla na čtvrtinu hodnoty, pořád ale patří podle serveru Coingecko mezi desítku nejžádanějších kryptoměn.

Kabosu se tak z roztomilého pejska stala internetovou celebritou, kterou všichni minimálně jednou někde zahlédli. A proto je teď ten nejvyšší čas na fenku plemene šiba-inu naposledy zavzpomínat.