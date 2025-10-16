Bitcoinové bohatství. Nýdrlovi se spojují s českými průkopníky a 120 miliony nakopnou investiční aplikaci
Tvůrci kryptopeněženky Trezor přizvali do svého projektu Invity nové investory a mají velké plány. Nabízí investice a spoření v bitcoinu.
Do nového byznysového dobrodružství se pouští Michal a Pavla Nýdrlovi, kteří před čtyřmi lety prodali svou komunikační skupinu a od té doby se věnují investicím v různých oblastech. Společně s advokátem Radkem Janečkem vkládají desítky milionů korun do bitcoinové platformy Invity, kterou založili průkopníci ze SatoshiLabs, tvůrci kryptopeněženky Trezor. Obě strany propojila společná vize bitcoinu jako nástroje pro dlouhodobé uchování hodnoty v éře systémových a geopolitických rizik. Invity nabízí mobilní aplikaci pro nákup, prodej a spoření v nejznámější kryptoměně a teď se má začít významně rozvíjet.
„Společnost Invity má jasnou misi. Naším úkolem je pomoci lidem budovat, uchovávat a rozvíjet jejich bohatství skrze investice do bitcoinu. Cílem je obsáhnout celý jejich životní cyklus a na to mít vhodný produkt. Chceme, aby uživatelé s námi budovali svou finanční samostatnost a budoucnost,“ vysvětluje Pavla Nýdrle, která se v Invity aktivně zapojila do vedení firmy v oblasti produktu a marketingu.
Díky vlastnostem bitcoinu jako limitovaného a protinflačního aktiva v něm zkušená marketérka vidí pro tyto potřeby jedinečné řešení. Nýdrlovi k bitcoinu přivedly především obavy z extrémní koncentrace světového bohatství na amerických akciových trzích a nervozita v globálních financích dokládaná historicky bezprecedentními nákupy zlata centrálními bankami. Sami Nýdrlovi jsou tomuto světu poslední roky velmi blízko díky společnosti Next Wealth, kterou založili s Lukášem Kružberským a Filipem Kejlou a která spravuje finance individuálním movitým klientům.
„Věřím, že evropská finanční veřejnost stojí na prahu výrazné adopce bitcoinu jako moderního uchovatele hodnoty. Jeho rostoucí využití napříč Evropou vnímám jako logickou reakci na zvýšenou nervozitu,“ říká Michal Nýdrle, který společně se svou manželkou Pavlou, Lukášem Kružberským a dalšími partnery vybudovali Kindred Group, jednu z největších reklamních skupin ve střední a východní Evropě, a v roce 2021 ji za stamiliony korun prodali společnosti Publicis Groupe, globální dvojce reklamního trhu.
Společně s Nýdrlovými do Invity vstupuje také jejich dlouholetý rodinný přítel, zkušený právník a partner globální právní firmy Squire Patton Boggs Radek Janeček. Ten zase upozorňuje na měnící se pravidla ve světě kryptoaktiv a v jejich propojení s tradičními financemi vidí velkou příležitost: „Úroveň regulace kryptoaktiv odpovídá přísné regulaci bankovního a kapitálového trhu. Jejím přijetím se změnil pohled jinak konzervativního korporátního světa na tuto oblast a vnímáme zájem velkých finančních institucí o spolupráci.“
Do projektu Invity v rámci příchodu nových investorů připluje celkem 120 milionů korun. Polovinu dávají Nýdrlovi s Janečkem, kteří za to získají podíl ve výši 48,25 procenta. Stejný podíl si ponechávají původní zakladatelé Marek Palatinus, Pavol Rusnák a Štěpán Uherík ze SatoshiLabs, přičemž do firmy vkládají i stejně velký kapitál, tedy 60 milionů korun. Menšinové podíly dál drží technologický ředitel Invity Martin Böhm (2,5 procenta) a provozní ředitel Michal Krapka (jedno procento).
Od založení před šesti lety přes platformu Invity protekly více než dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu přes 41 miliard korun. Aplikace má více než 30 tisíc uživatelů a nabízí nástroje pro snadný nákup, prodej či spoření v bitcoinu. V rámci automatizovaného investičního plánování jde například o pravidelné nákupy nebo pokročilé strategie využívající tržní analýzu. K tomu je Invity propojené také se sesterským Trezorem a umožňuje bezpečně ukládat kryptoměny na hardwarovou peněženku.
A další rozšiřování služeb má přicházet. „Oficiálně jsme do Invity vstoupili až teď v září, ale už máme dávno po líbánkách a celé léto jsme spolu pracovali na nových produktech,“ prozrazuje Pavla Nýdrle. První novinkou je produkt Turbo Buy, který nabízí uživatelům možnost využít externí kapitál pro nákup bitcoinu – k jejich investici přidá Invity 60 procent navíc. „Takže je to reálně nejefektivnější strategie na nákup bitcoinu. Takový typ produktu, dle nás, na evropském trhu zatím nikdo nemá,“ dodává.
Jak to přesně funguje v praxi? Uživatel může vedle svého pravidelného nákupu využít externí kapitál – pokud spoří kupříkladu 100 eur týdně a aktivuje si Turbo, Invity pro něj nakoupí bitcoin za dalších 60 eur. Za to si firma naúčtuje poplatek a původních 100 eur slouží jako zástava. Pokud se uživatel rozhodne produkt ukončit, což může kdykoliv, odnese si rozdíl mezi tím, za kolik Invity těch 60 procent navíc pořídilo a jaká je jejich aktuální hodnota. Má jít o nabídku zajímavou zejména pro dlouhodobější pravidelné investování.
Vstup nových investorů znamená pro Invity posílení na několika frontách. Ze strany SatoshiLabs přichází kryptonové know-how a zkušenosti se zabezpečením, noví investoři zase přináší kontakty mimo kryptosvět, zajištění likvidity pro nové produkty a právní know-how. V rámci majetkových změn vznikla také nová entita, která u České národní banky žádá o licenci MiCA. Vzhledem k plánům se totiž musí Invity vydat cestou plnění stále širších a náročnějších regulatorních požadavků, které v EU symbolizují regulace MiCA a DORA.
„Rozevírají se nůžky mezi regulovaným trhem a trhem, kde není vyžadováno ověření totožnosti a kde nejsou prostředky ve správě třetí strany. Věříme, že pro ochranu svobody musejí zůstat oddělené. Naše firma Trezor se stala symbolem osobní kontroly nad kryptoměnami, soukromí a ochrany anonymity a na tom nebudeme nic měnit. S Invity jsme se naopak rozhodli nebýt nečinní vůči regulovanému trhu a naplno se vydat cestou plnění těchto náročných požadavků s cílem, aby Invity regulovaný prostor kultivovala se zachováním původní mise bitcoinu,“ říká Štěpán Uherík, finanční ředitel SatoshiLabs.
V rámci miliardové skupiny SatoshiLabs vznikla vedle hardwarové peněženky Trezor také třeba aplikace Vexl pro osobní obchodování s bitcoinem – a obě zůstávají v neregulovaném segmentu. Je to ostatně dlouholeté přesvědčení a filozofie Marka Palatina a Pavola Rusnáka, významných postav globální bitcoinové scény a spoluzakladatelů SatoshiLabs, že uživatel má mít plnou kontrolu nad svými digitálními aktivy, protože sám vlastní a spravuje soukromé klíče ke svým kryptopeněženkám bez závislosti na třetí straně, jako je burza nebo banka. A že v případě ztráty nebo kompromitace klíčů zpravidla ztrácí i přístup ke svým aktivům.