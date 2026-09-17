Brněnská startupová ofenziva. Miliardář Igor Fait a spol. investovali během měsíce přes 150 milionů
Od kontroly dílů po opravy kódu. Startupový fond brněnské skupiny Jet Investment posílá peníze do čtyř firem ve Švédsku, Německu a USA.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Brněnská investiční skupina miliardáře Igora Faita a jeho partnerů rozjela na konci léta startupovou ofenzivu. Její fond Jet Venture 1 oznámil během posledního měsíce hned čtyři nové investice. Švédský GigaScan, berlínská Phantasma Labs a americké startupy Hermetiq a AppNava od něj dohromady dostaly přes 150 milionů korun a portfolio fondu narostlo na jedenáct firem. „Je to především tím, že se nám v jednu chvíli sešlo několik investic, které se zcela náhodou podařilo uzavřít právě na konci tohoto léta,“ vysvětluje výkonný ředitel fondu Kamil Levinský pro CzechCrunch.
Promyšlené zrychlení v tom podle něj není. U všech čtyř firem fond nakonec viděl dostatečně přesvědčivý poměr mezi růstovým potenciálem, kvalitou týmu a cenou a jednání se jen shodou okolností uzavřela ve stejnou dobu. Změnu strategie i snahu za každou cenu zvýšit tempo Levinský odmítá, fond je podle něj poměrně selektivní a z analyzovaných příležitostí investuje jen do malé části. U nové čtveřice rozhodovalo hlavně to, kde mohou firmy být za čtyři až šest let.
Skupina Jet Investment, kterou Igor Fait vlastní společně s Markem Malíkem, Luborem Turzou a Liborem Šparlinkem, vznikla v roce 1997 a sází na středoevropský průmysl. Ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje 17 miliard korun a v portfoliu má firmy jako 2JCP, Likov nebo Náš Chléb. V minulosti úspěšně investovala a následně prodala firmy jako Tedom, Rockfin či Kordárna Plus. Vedle private equity se v Jet Investment dlouhodobě specializují také na investice do průmyslových nemovitostí.
Čtyři nové investice fondu Jet Venture 1
- GigaScan Technologies (Švédsko): 2,1 milionu eur (celé kolo 2,1 milionu eur)
- Hermetiq (USA): 750 tisíc dolarů (celé kolo 2,2 milionu dolarů)
- Phantasma Labs (Německo): 2,1 milionu eur (celé kolo 2,6 milionu eur)
- AppNava (USA): 1,8 milionu dolarů (celé kolo 2,3 milionu dolarů)
Startupy přišly jako přirozené rozšíření záběru. „Investoři, kteří s námi investují do private equity nebo do nemovitostního fondu, si žádají tuto možnost. A žádá si to i průmysl, ve kterém působíme,“ popisoval předloni pro CzechCrunch svou cestu od továren ke startupům zakladatel skupiny Igor Fait, který se v posledních letech po vzoru dalších úspěšných podnikatelů vrhl také do fotbalu a s Artisem Brno loni oslavil nečekaný postup do první ligy.
Venture fond v rámci brněnské skupiny vznikl před dvěma lety a do startupů v průmyslovém B2B sektoru chce vložit až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Hledá firmy v pozdějších fázích s fungujícím produktem a platícími zákazníky. Většina portfolia má prý i nadále pocházet ze zemí sousedících s Českem, což z nové čtveřice splňuje jen berlínská Phantasma Labs. „Americký a švédský startup jsou příležitosti, ke kterým jsme se dostali exkluzivně prostřednictvím naší sítě kontaktů,“ vysvětluje Levinský.
Podle něj jde o vhodné doplnění stávajícího zaměření, které se točí kolem různých průmyslových užití. Dobře to ilustruje případ švédského startupu GigaScan, do kterého Jet poslal 2,1 milionu eur, což je v aktuálním přepočtu přes 51 milionů korun. Firma z Göteborgu vyvíjí systémy pro trojrozměrnou optickou kontrolu kvality přímo na linkách. Vytvoří digitální model dílu včetně geometrie, barvy a povrchu, takže výrobci nemusí volit mezi rychlou kamerovou kontrolou a přesným měřením mimo linku.
Stejnou částku dostala také berlínská Phantasma Labs, která spolu s investicí od Lighthouse Seed Fund II získala celkem 2,6 milionu eur (přes 63 milionů korun). Její systém kombinující posilované učení s grafovými neuronovými sítěmi sestaví výrobní plán za několik sekund, zatímco přeplánování po poruše trvá v podnicích i hodiny.
Celkem 750 tisíc dolarů (16 milionů korun) získal od Jetu také loni založený startup Hermetiq ze San Franciska. Ten vyvíjí AI platformu, která hledá a opravuje chyby při sestavování softwaru, na což jsou dnes potřeba vzácní specializovaní inženýři. Jet je největším investorem kola v celkový výši 2,2 milionu dolarů (47 milionů korun), do něhož vstoupili i Niranjan Tulpule z Googlu či Jason Calacanis.
Poslední investice Jetu nese i českou stopu. Americká AppNava, založená v roce 2022, řadí Česko a širší střední Evropu vedle USA mezi své klíčové expanzní trhy. Její platforma od prvního kontaktu uživatele s mobilní aplikací odhaduje jeho budoucí hodnotu i pravděpodobnost odchodu, a to bez vlastního týmu datových vědců. Jet jako hlavní investor vložil 1,8 milionu dolarů (38 milionů korun), zhruba čtyři pětiny kola, které doplnil fond Arya Women.
Fait a spol. přitom nesázejí jen na technologii. U AI a softwaru hledají řešení, která se hluboce začlení do systémů zákazníka a těžko se nahrazují. Už při vstupu fond přemýšlí, kdo by firmy mohl za několik let koupit, a v Evropě podle Levinského vidí řadu strategických kupců mezi velkými průmyslovými a technologickými firmami.