Igor Fait a spol. prodávají výrobce turbín. Miliardy jim posílá i průkopník výdejních boxů z Polska
Během necelých čtyř let skupina Jet Investment trojnásobně zvedla obrat polské firmy Rockfin. Na straně kupujících je i zakladatel skupiny InPost.
S koncem roku se uzavírají i poslední velké byznysové dealy. Cenný zářez si v tomto směru připisuje i brněnská skupina Jet Investment, která našla kupce pro svou původem polskou, dnes nadnárodní společnost Rockfin. Kupujícím je konsorcium vedené německou skupinou Capmont Private Equity za účasti RIO ASI, investiční společnosti Rafala Brzosky. Ten patří mezi nejbohatší polské podnikatele a je šéfem a zakladatelem společnosti InPost, která provozuje síť výdejních boxů a jejímž investorem je i česká skupina PPF.
Jde o druhý významný exit investiční společnosti během posledního zhruba roku – v říjnu 2024 prodal Jet Investment energeticko-strojírenskou skupinu Tedom japonskému holdingu Yanmar Group.
Rockfin je jedním z předních světových dodavatelů kritických systémů pro energetickou infrastrukturu. Společnost s více než 1 400 zaměstnanci a výrobními závody v Polsku, USA, Itálii, Švýcarsku a Saúdské Arábii vyrábí kompresory, turbíny, generátory a komponenty pro obnovitelné zdroje energie. V roce 2025 dosáhne rekordních tržeb na úrovni přibližně 5,8 miliardy korun, což odpovídá zhruba 235 milionům eur.
Deník E15 uvedl, že hrubý zisk EBITDA by v případě Rockfinu měl letos činit až 900 milionů korun a že prodejní cena skupiny by se tím pádem mohla vyšplhat přes sedm miliard korun. Zařadila by se tak mezi největší dealy letoška – nedávno například Daniel Křetínský koupil autobazary AAA Auto.
Jet Investment vstoupil do Rockfinu v roce 2022 prostřednictvím svého druhého fondu. Za čtyři roky působení ztrojnásobil tržby polské společnosti a etabloval ji jako světovou jedničku v oboru. „Firmu prodáváme ve vynikající kondici – rok 2025 byl ve všech ohledech rekordní, order book Rockfinu dosahuje nejvyšší hodnoty v historii společnosti a trend prudkého růstu bude pokračovat i v následujícím roce,“ říká Jiří Kroc, projektový ředitel Jet Investment.
Prodej Rockfinu uzavírá mimořádně úspěšné období fondu Jet 2. „Naše investiční cíle byly naplněny a s ohledem na blížící se konec investičního horizontu fondu postupně prodáváme firmy z portfolia,“ vysvětluje Marek Malík, řídící partner Jet Investment. Po úspěšném prodeji Tedomu v říjnu 2024, kde dosáhli téměř sedminásobku investice, byl Rockfin logicky dalším krokem. V portfoliu fondu Jet 2 nadále zůstávají společnost 2JCP, specializující se na energetiku, a tiskařská skupina EDS.
Jet Investment mezitím už staví čtvrtý fond. Do fondu Jet 4 chce postupně shromáždit až 350 milionů eur (přes osm miliard korun) od privátních i institucionálních investorů na nákupy průmyslových podniků ve střední Evropě.
Zaměřit se plánuje mimo jiné na pokročilé materiály, alternativní zdroje energie, technologie zachytávání uhlíku, železniční a automobilový průmysl nebo zdravotnické technologie. Celkově plánuje uskutečnit osm až dvanáct akvizic v hodnotě mezi deseti a šedesáti miliony eur. Fond Jet 3, otevřený začátkem roku 2022, má ve svém portfoliu firmy jako Fiberpreg, Likov, Plastiwell International a skupinu Náš Chléb. Skupina Jet Investment je hodně aktivní i na poli průmyslových nemovitostí.
Zakladatel Jet Investment Igor Fait se kromě průmyslových investic věnuje i fotbalu. Brněnský miliardář koupil loni v listopadu fotbalový klub SK Líšeň, který přejmenoval na Artis Brno, má s ním ambici postoupit do první ligy. Původně měl zájem o slavnější Zbrojovku Brno, která však nakonec přešla pod křídla jiných investorů. „Jako místní patriot bych si moc přál, aby kvalita fotbalu v Brně odpovídala postavení druhého největšího města v Česku,“ řekl Fait v rozhovoru pro CzechCrunch. Do klubu investuje vyšší desítky milionů korun ročně.