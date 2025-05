Z Líšně je Artis Brno aneb Jak chce miliardář Igor Fait nový stadion, akademii a za rok do ligy

Uložit 0

Když brněnský klub SK Líšeň odhalil svůj rebranding na Artis Brno, šlo nejen o představení nového vizuálu, ale také ambic, které tým miliardáře Igora Faita má. Druholigový celek chce být do roka mezi českou fotbalovou elitou, do čehož hodlá investovat desítky milionů. A další se budou hrnout do infrastruktury akademie. „Vznikne jedna z největších v Česku,“ avizoval na tiskové konferenci její šéf Pavel Crhan.

Dle slov Petra Kuby, výkonného ředitele klubu, se po celém Brně budou stavět nové travnaté plochy pro mládežníky. „Musíme nachystat infrastrukturu pro všechny, chceme hrát nejvyšší české soutěže,“ dodal Crhan s tím, že mládež Líšně se spojí s dalším brněnským klubem – Svratkou. „Vzniká největší akademie na Moravě, bude mít okolo 600 mládežníků.“

Inspiraci si klub vzal spíše z Česka, byť se byl podívat i za hranicemi. „FC Red Bull Salzburg je vesmír, to je skvělá akademie. V Česku jsme navštívili Baník Ostrava, kde to dělají velmi dobře. Ale taky Pardubice nebo České Budějovice,“ vyjmenoval šéf mládežnického projektu.

Pro Artis bude dle vyjádření jeho zástupců akademie stěžejní. Právě do ní hodlá brněnský miliardář a velký lokální patriot Igor Fait nejvíce investovat, byť konkrétní částka zmíněna nebyla. Stavbu nového stadionu pro A-tým chce naopak přenechat spíše městu. „Cílem je v dlouhodobé vizi tlačit na město tak, aby se postavil moderní stadion,“ řekl výkonný ředitel Artis Brno Petr Kuba.

Co se současné situace týče, domácí stadion Líšně nebude od příští sezony splňovat kritéria pro udělení profesionální licence, takže se klub částečně stěhuje. Zatímco zázemí i B-tým zůstane v ulici Kučerova, A-tým bude hrát na Městském fotbalovém stadionu Srbská. A to společně s druhým brněnským klubem, tedy Zbrojovkou, pro kterou byla Srbská doteď výsostným domovem.

„Srbská jde pod městskou sportovní společnost Starez, tedy pod město. Na hlavním stadionu Zbrojovka trénovat nebude, bude jen k zápasům. Starez nám stadion předá 48 hodin před zápasem v čistém stavu, my ho stejně odevzdáme,“ přiblížil Kuba. Že se časy mění, ukáže i zbarvení sedaček, které jsou nyní červené, což je barva Zbrojovky. „Půjde do neutrální barvy,“ potvrdil Kuba.

Artis cílí vysoko, už za rok chce být mezi fotbalovou elitou. Podle iSport.cz má jen na přestupy nachystán rozpočet kolem 100 milionů korun. K tomu se zástupci klubu na tiskové konferenci nechtěli vyjadřovat, stejně jako k výši rozpočtu obecně. „Ale oproti minulým časům se výrazně navýšil, celý klub jsme museli zprofesionalizovat,“ narazil Kuba na to, že do příchodu nového majitele se většina hráčů a funkcionářů nevěnovala výhradně fotbalu.

A co Zbrojovka? Jeden z nej trenérů i desítky investovaných milionů Zbrojovka Brno má za sebou roky nejistoty a postupného úpadku. Klub dlouho vedl podnikatel Václav Bartoněk, ale sportovně se nedařilo, fanoušci ztráceli trpělivost a ekonomická situace se zhoršovala. Bartoněk se klub snažil opakovaně prodat, jenže jednání s různými zájemci troskotala. Do patové situace nakonec zasáhla Regionální hospodářská komora Brno, která jako menšinový akcionář využila své předkupní právo a převzala kontrolu nad klubem – s cílem najít nového silného vlastníka a zachránit Zbrojovku před dalším pádem. Tím se stala investiční skupina OneCap, za níž stojí právník Jaroslav Havel a investor Jan Mynář. Do klubu už vložili přes 60 milionů korun, připravili pětiletý rozvojový plán, řeší modernizaci stadionu a výstavbu vlastní akademie, jak Mynář prozradil v rozhovoru pro CzechCrunch. Důležitým krokem bylo jarní angažování uznávaného trenéra Martina Svědíka, jehož jméno bylo spojováno i s českou reprezentací. Tým pod jeho vedením na jaře výrazně zlepšil výkony a sezonu zakončil důstojně, i když na baráž to nestačilo. O Zbrojovku měl v průběhu složitých jednání zájem i miliardář Igor Fait. Klub ale nakonec nezískal a zaměřil se místo toho právě na Líšeň, do které vstoupil se svými vlastními ambicemi. Zbrojovka se však drží svých plánů. „Naši strategii jsme si nastavili dávno předtím, než se Fait objevil. Teď ji jen důsledně naplňujeme,“ říká Mynář.

Chance Národní Liga, tedy druhá nejvyšší česká soutěž, by se tak v příští sezoně mohla dočkat velkého náboje. O přímý postup mezi českou elitu, který patří vítězi druhé ligy, by totiž mohl bojovat Artis právě se Zbrojovkou. Rivalitu však vedení Artisu vidí jen na trávníku.

„Konkurence mě motivuje,“ řekl Vlastimil Chytrý, sportovní ředitel Artisu. „Nevnímám, že by Zbrojovka měla být nepřítel, spíše nás bude motivovat k tomu, abychom ze sebe dostali to nejlepší. Chceme vytvořit dva silné týmy, které se o postup porvou. Navzájem se tady všichni známe, bude to výhradně sportovní rivalita.“

Na tribunách by pak měli mít navrch fanoušci Zbrojovky, kterých je více. Artis si tohle uvědomuje a ví, že získat nové příznivce nebude nic lehkého. Ale ani nereálného.

„Chceme být co nejvíce brněnský klub. Necílíme na fanoušky Zbrojovky, nechceme je přebrat. Jižní Morava má obří potenciál s 1,5 milionem obyvatel. Věříme tomu, že když marketing dáme dohromady s top výkony, fanoušky najdeme. Je to běh na dlouhou trať,“ popisoval Kuba, který přiznal, že úvod na stadionu, na který věrní příznivci Líšně nejsou zvyklí, bude složitý. A taky ztrátový. „Budeme finančně krvácet, víme o tom.“

Klub by však měl být dobře saturován. Pro majitele Igora Faita, který má dle Forbesu majetek v hodnotě 6,5 miliardy korun, je to dle jeho slov srdeční záležitost. „Jako místní patriot bych si moc přál, aby kvalita fotbalu v Brně odpovídala postavení druhého největšího města v Česku,“ uvedl při převzetí klubu na konci listopadu minulého roku.