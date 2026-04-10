Brněnští průmyslníci z Jet Investment vykročili do nečekané oblasti: ovládli síť dětských heren
Jet Investment kupuje podíl ve strojírenské ZKL Group a síti dětských indoor parků Toboga. Obě transakce jdou do fondu Jet 3.
Brněnská investiční skupina Jet Investment rozšiřuje portfolio svého fondu Jet 3 o dvě nové akvizice. Získává podíl 33 procent v holdingové společnosti V.L.Brno, pod níž spadá strojírenská skupina ZKL Group a nemovitostní portfolio v Brně, a současně koupila většinu v provozovateli sítě indoor parků Toboga. ZKL Group s obratem přibližně 1,17 miliardy korun a více než 400 zaměstnanci vyrábí technicky náročná ložiska a komponenty, které odebírají firmy ve více než 70 zemích světa. Nemovitostní část holdingu zahrnuje přes 700 bytů v Brně-Líšni a řadu administrativních, výrobních a skladovacích objektů.
„ZKL je značka s hlubokou průmyslovou tradicí, vlastním technickým know-how a silnou exportní orientací. Chceme na tuto tradici navázat a více se zaměřit na inovace, efektivitu a další rozvoj,“ říká Marek Malík, řídící partner Jet Investment. Nemovitostní aktiva fondu hodlá skupina spravovat s využitím zkušeností z realitního fondu Jet Industrial Lease.
Druhá akvizice míří do jiného segmentu. Toboga s téměř dvacetiletou historií provozuje osm areálů s pohybovými a herními aktivitami pro děti a mládež a dosahuje ročních tržeb téměř 200 milionů korun. „Trh aktivní zábavy pro děti zatím není v Česku plně saturovaný, což vytváří prostor pro další růst. Příležitosti vidíme jak v expanzi do menších měst, tak i v zahraničí,“ uvádí Malík. Jet Investment chce zrychlit expanzi sítě a profesionalizovat její řízení.