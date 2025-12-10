Nový fond Jet 4 chce oživit středoevropský průmysl. Investorům nabízí přímý vstup od 10 milionů
Investiční skupina Jet Investment otevírá čtvrtý private equity fond Jet 4 zaměřený na investice do průmyslových podniků ve střední Evropě.
V Česku v posledních letech rychle přibývá fondů kvalifikovaných investorů, které lákají na zhodnocení úspor, často ale postrádají delší historii nebo hmatatelné výsledky. Brněnská investiční společnost Jet Investment s třicetiletou zkušeností stojí na opačném pólu tohoto spektra. Aktuálně spouští svůj v pořadí čtvrtý private equity fond s názvem Jet 4. V rámci něj plánuje shromáždit několik set milionů eur a pokračovat v tom, co umí nejlépe – v nákupu, rozvoji a modernizaci průmyslových podniků ve střední Evropě.
„Skutečnost, že otevíráme už čtvrtý private equity fond, vnímáme jako potvrzení důvěry našich investorů, kterých si nesmírně vážíme,“ říká Marek Malík, řídící partner skupiny Jet Investment, kterou s několika byznysovými partnery založil a spoluvlastní jeden z nejbohatších Čechů, průmyslník a investor Igor Fait.
Důležitým signálem pro investory je fakt, že vedení skupiny jde s „kůží na trh“. Partneři a manažeři Jet Investment se totiž zavázali vložit do nového fondu značnou část vlastního kapitálu. „Do fondu partneři a členové týmu Jet Investment plánují vložit částku mezi deseti a patnácti procenty z celkového objemu,“ vypočítává Malík podíl, který by měl v kontextu cílové částky představovat stovky milionů korun.
Fond Jet 4 navazuje na osvědčenou strategii akvizic středně velkých průmyslových firem, zároveň ale reaguje na trendy, které hýbou současnou ekonomikou. Kromě tradičního strojírenství, energetického a elektrotechnického průmyslu, automotive či železnic se i Jet 4 zaměří na alternativní zdroje energie, technologie zachytávání uhlíku, využití odpadů, stavební energeticky úsporné materiály, zdravé potraviny nebo výrobky pro zdravotnictví.
Geograficky zůstává fond věrný regionu, kterému brněnští investoři rozumí – tedy Česku, Polsku, Německu, Rakousku a Slovensku. Cílem je nakoupit osm až dvanáct podniků, přičemž hodnota jedné akvizice se bude pohybovat v rozmezí deseti až šedesáti milionů eur. Očekávaný čistý výnos pro investory (IRR) cílí na hranici 17 procent ročně s investičním horizontem deseti let.
Miliardové exity jako důkaz
Že strategie aktivní správy a rozvoje firem skupině funguje, dokládají výsledky předchozích fondů. Zatímco fond Jet 1 už svou misi úspěšně dokončil, fond Jet 2 si loni připsal jeden z největších úspěchů v historii skupiny.
Tím byl prodej třebíčského výrobce kogeneračních jednotek Tedom japonské skupině Yanmar Group. Jet Investment do firmy vstoupil v době, kdy potřebovala nový impuls, a po letech rozvoje ji prodal s téměř sedminásobným zhodnocením původní investice. Podle zakladatele skupiny Igora Faita fond na transakci vydělal investorům mezi šesti a sedmi miliardami korun.
Menší investice je možné uskutečnit prostřednictvím feeder fondu Conseq již od milionu korun.
Na tuto vlnu navazují i další aktivity. Fond Jet 2 aktuálně připravuje prodej polské strojírenské firmy Rockfin a fond Jet 3, otevřený v roce 2022, už stihl do portfolia zařadit například výrobce stavebních profilů Likov, pekárny a maloobchodní sítě Náš Chléb, Náš Grunt a Sklizeno, německého výrobce kompozitních materiálů na bázi karbonu Fiberpreg nebo polského výrobce plastových dílů Plastiwell International.
Milionová vstupenka pro menší investory
Nový fond Jet 4 je primárně určen pro kvalifikované investory s minimálním vkladem 400 tisíc eur (zhruba 10 milionů korun). Skupina však pokračuje ve spolupráci se společností Conseq, díky které se dveře k private equity otevírají i širšímu okruhu zájemců.
„Menší investice je možné uskutečnit prostřednictvím feeder fondu Conseq, a to již od milionu korun,“ vysvětluje tisková zpráva. Feeder neboli sběrný fond funguje jako nástroj, který shromáždí peníze od více menších investorů a ty pak jako jeden velký balík vloží do hlavního fondu Jet 4. Ačkoli je fond obchodován v eurech, skrze Conseq je možné investovat pouze v korunách.
Ačkoli private equity zůstává vlajkovou lodí Jet Investment, skupina se v posledních letech rozkročila i do dalších směrů, aby pokryla celý životní cyklus firem. Její nemovitostní fond Jet Industrial Lease, který od založení v roce 2020 vykazuje průměrný roční výnos 11,48 procenta, nedávno oznámil akvizice developerských projektů v polském Řešově a Gdaňsku.
Aktivní je také venture kapitálová divize a její fond Jet Venture 1, zaměřený na průmyslové inovace v raných fázích. Ten nedávno vedl investiční kolo ve výši tří milionů eur do startupu Boost.space, který vyvíjí platformu pro integraci firemních dat, a investoval i do digitální továrny Partory, platformy pro prodej náhradních dílů IAG, německého výrobce materiálů pro 3D tisk kovů s využitím technologie pro studenou fúzi Headmade či slovenského startupu pro digitalizaci a správu smluv Cequence.
Právě venture divize, vedená Kamilem Levinským, podle jeho dřívějších slov pro CzechCrunch hledá firmy, které „propojují atomy s bity“, tedy technologické inovace aplikované v tradičním průmyslu. Ačkoliv se Jet 4 zaměřuje na mnohem větší a zavedenější podniky, filozofie zůstává podobná – vyhledávat odolné a perspektivní průmyslové tahouny, kteří mají potenciál obstát v budoucnosti. Marek Malík dodává, že skupina od roku 2010 vydělala investorům přes jedenáct miliard korun a s novým fondem Jet 4 věří v další úspěšnou etapu.
