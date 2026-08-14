Buffettův nástupce začal utrácet. Berkshire poprvé za rok více nakoupila, než prodala, a trh výsledky vítá
Greg Abel během prvních měsíců v čele Berkshire Hathaway koupil developera, poslal deset miliard dolarů do Alphabetu a obnovil odkupy vlastních akcií.
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Berkshire Hathaway začala pod novým šéfem Gregem Abelem výrazněji utrácet stovky miliard dolarů, které během posledních let nashromáždil Warren Buffett. Ve druhém čtvrtletí nakoupila veřejně obchodované akcie za 23,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 495 miliard korun, zatímco prodala cenné papíry za 3,7 miliardy dolarů, tedy přibližně 78 miliard korun. Po čtrnácti kvartálech se tak poprvé stala čistým kupcem akcií a na burzu poslala téměř o dvacet miliard dolarů více, než z ní stáhla, jak ukazují výsledky Berkshire za druhé čtvrtletí.
Současně výrazně zrychlila odkupy vlastních akcií. Od dubna do června za ně utratila 4,5 miliardy dolarů, zhruba 95 miliard korun, a dalších více než 3,3 miliardy dolarů přidala už během července. Ještě v prvním čtvrtletí přitom odkoupila vlastní akcie pouze za 235 milionů dolarů. Odkupy jsou u Berkshire důležitým signálem, protože firma je podle své dlouhodobé politiky provádí jen tehdy, když vedení považuje cenu akcií za nižší než jejich konzervativně odhadovanou vnitřní hodnotu. Po nástupu nového vedení tento odhad stanovuje Abel po konzultaci s Buffettem. Berkshire tuto politiku popsala už při obnovení odkupů v březnu.
Největší konkrétní akciovou investicí nového vedení se zatím stal Alphabet. Berkshire se na začátku června zavázala vložit deset miliard dolarů, asi 211 miliard korun, přímo do mateřské společnosti Googlu prostřednictvím neveřejného úpisu akcií. Polovinu částky investovala do akcií třídy A a druhou polovinu do akcií třídy C. Podmínky transakce zveřejnil Alphabet v dokumentu pro americkou Komisi pro cenné papíry.
Peníze jsou součástí rozsáhlého kapitálu, který Alphabet získává na další výstavbu datových center a infrastruktury potřebné pro umělou inteligenci. Pro Berkshire ale nejde jen o čistou sázku na AI. Alphabet vedle ní stojí na dominantním vyhledávači, globální reklamní platformě, YouTube a rychle rostoucím cloudovém byznysu. Zároveň generuje vysoké cash flow a patří mezi firmy s konkurenční výhodou, kterou je obtížné napodobit. I technologický gigant tak v řadě ohledů zapadá do způsobu, jakým Berkshire tradičně přemýšlí o velkých investicích.
Alphabet navíc není jediným velkým krokem, který Abel během prvních měsíců ve vedení udělal. Na konci května Berkshire oznámila převzetí amerického developera Taylor Morrison. Za jeho akcie nabídla 6,8 miliardy dolarů, přibližně 143 miliard korun, zatímco celková hodnota transakce včetně dluhu dosáhla asi 8,5 miliardy dolarů, tedy 179 miliard korun. Podle oznámení obou společností má Taylor Morrison posílit realitní a stavební aktivity Berkshire. Akvizici skupina dokončila 24. července.
Větší investiční aktivita už je vidět i na hotovosti. Berkshire zakončila červen s přibližně 364,7 miliardy dolarů, tedy asi 7,7 bilionu korun, zatímco o tři měsíce dříve držela rekordních 380,2 miliardy dolarů. I po nákupu Alphabetu, dalších akcií a obnovení buybacků tak zůstává její finanční rezerva mimořádná.
Stejným směrem se přitom nepohybovalo jen investiční portfolio. Provozní zisk Berkshire se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 16 procent na 12,98 miliardy dolarů, přibližně 274 miliard korun. Výsledek podpořily především železnice BNSF, energetika a průmyslové a servisní firmy, zatímco slabší byla část pojišťovacího byznysu. Podrobnější rozpad ukazuje čtvrtletní report Berkshire, podle něhož například zisk Berkshire Hathaway Energy meziročně vzrostl téměř o 27 procent a zisk výrobních, servisních a maloobchodních aktivit o více než 24 procent.
Právě množství kapitálu, který může Abel rozdělovat, je přitom výsledkem šesti dekád pod Warrenem Buffettem. Z původně upadající textilní společnosti vytvořil konglomerát zahrnující pojišťovny, železnici, energetiku, průmyslové firmy i jedno z nejsledovanějších akciových portfolií světa. Mezi lety 1965 a 2025 rostla tržní hodnota Berkshire v průměru o 19,7 procenta ročně oproti 10,5 procenta včetně dividend u indexu S&P 500. Na konci Buffettova posledního roku v čele měla Berkshire 717,4 miliardy dolarů vlastního kapitálu, asi 15,1 bilionu korun, a 369 miliard dolarů v hotovosti a amerických státních poukázkách, zhruba 7,8 bilionu korun. Čísla uvádí výroční zpráva Berkshire za rok 2025.
Abel převzal roli generálního ředitele od 1. ledna letošního roku, Buffett ale z Berkshire nezmizel a zůstal předsedou představenstva. Druhý kvartál proto zatím není důkazem, že se investiční filozofie konglomerátu zásadně změnila. Je ale prvním obdobím po letech, kdy Berkshire současně výrazně nakupovala akcie, koupila celý velký podnik a začala ve větším objemu odkupovat vlastní akcie. Teprve další kvartály ukážou, zda Abel jen využil několika příležitostí, které se sešly ve správný čas, nebo zda se Buffettova obří hotovostní rezerva bude pod novým vedením rozpouštět podstatně rychleji.