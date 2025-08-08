Vede stamilionový byznys, na plný úvazek pilotuje letadla. A v příštích letech chce proinvestovat miliardu
„S komerčním létáním končím. Je důležité uvědomit si, když se cíle naplní,“ říká Špoljarič, jenž kvůli kapitánským zkouškám zhubl přes sto kilo.
Damir Špoljarič končí s komerčním létáním
Jiní by na tolik profesních aktivit potřebovali i několik životů. Damir Špoljarič to ale stíhá všechno. Vybudoval a prodal stamilionovou firmu, kterou doteď vede, udělal si pilotní zkoušky a na plný úvazek klienty soukromými letadly rozvážel po Evropě, investoval do developmentu hotelů v Chorvatsku, rozběhl family office Gi21, která investuje do desítek společností včetně Rohlíku… ale nestačí to, takže hlásí i další novinky.
„Ono se to nezdá, ale mám také zkouklé všechny zajímavé seriály a filmy,“ směje se Špoljarič na schůzce, na kterou dojel na kole, aby se zároveň udržoval v pohybu. Jak to všechno vůbec stíhá? „Spím relativně málo, kolem čtyř až pěti hodin denně,“ odpovídá sedmatřicetiletý podnikatel.
Byznysu se Špoljarič začal věnovat už na střední škole, kdy společně s kamarádem Janem Martinů poměrně punkově rozběhli společnost Vshosting z oblasti hostingových služeb. Nakonec z ní vybudovali jednoho z předních hráčů v oboru, kdy na jejích serverech běží většina českých e-shopů.
Firmu od vzniku v roce 2006 řídili a financovali, v roce 2019 do ní vstoupili němečtí zakladatelé společnosti Plusserver. O rok později ji společně prodali německému Contabu, které je dnes součástí portfolia KKR, jednoho z největších světových private equity fondů.
Jaká byla cenovka transakce, není oficiálně známo, v kuloárech se ale mluví o vyšších stovkách milionů korun. Špoljarič prostřednictvím Gi21 a společně s KKR a Oakley Capital přitom firmu nadále spoluvlastní, sedí v managementu a Vshosting – který v posledních dvou letech vyrostl o více než třicet procent a se zdravou ziskovostí utržil přes 300 milionů korun – vede z pozice výkonného ředitele.
Samotný Vshosting pokračuje dále v růstu. Jen tak mimochodem – během nedávného blackoutu v Praze a dalších regionech jeho datové centrum nacházející se na předměstí hlavního města fungovalo neustále. Provoz zabezpečily záložní generátory, k dispozici byl navíc i další generátor jakožto záloha zálohy. Dle Špoljariče datacentrum od svého otevření před deseti lety neutrpělo žádný výpadek.
Kromě toho se ale chystá na větší novinky, rozbíhá například projekt jednoho z největších datových center v Česku. V první etapě má dosáhnout výkonu 20 MW a má být optimalizovaný na bezproblémové zvládání požadavků souvisejících s obřím boomem umělé inteligence. Napájeno bude i z velké solární elektrárny a počítá s využíváním vyrovnávacích baterii, což má jednak pomoct samotným distributorům elektřiny, ale také snížit náklady na provoz.
Investiční klub, který proinvestuje více než miliardu
Právě přes investice do Vshostingu a později i přes Contabo Špoljarič potkal tři Němce Thomase Noglika, Thomase Schimmela a Felixa Högera, s nimiž rozbíhá nový private equity projekt, prozatím ale bez fondové struktury. Pod názvem Altiora Partners se plánují zaměřovat na obor, ke kterému mají blízko, tedy hosting, cloud a infrastrukturu. Vedle německého Düsseldorfu jeho zástupci sedí rovněž v kancelářích na pražských Vinohradech.
„Je to takový investiční klub,“ přibližuje Špojlarič s tím, že Altiora plánuje společně s dalšími partnery proinvestovat vyšší desítky milionů eur, tedy přes miliardu korun. Na jednu investiční příležitost přitom může mít připravené i vyšší stovky milionů korun. „Aktuálně se díváme na tři možné cíle: jedna firma je americká, další nizozemská a další německá, všechny mají tržby v desítkách milionů dolarů ročně,“ pokračuje. Bližší podrobnosti si ale zatím nechává pro sebe.
Nalogoval jsem přes dva tisíce letových hodin. V září s tím skončím.
Velkou změnou ve Špoljaričově životě má být, že od září přestane létat jakožto pilot na plný úvazek. Jeho původní motivací bylo dokázat sám sobě, že vůbec má na to, aby prošel kapitánskými zkouškami. To s sebou mimo jiné neslo to, že musel zhubnout více než sto kilo a celkově si nastavit výrazně zdravější životosprávu.
„Je důležité naplnit si své dny smysluplnými aktivitami, stejně důležité ale je uvědomit si, kdy se vám podařilo cíle dosáhnout – kdy pokračování po stejné cestě začíná zasahovat do jiných cílů a již nepřináší nic nového,“ vysvětluje. Špoljarič se komerčnímu létání naplno věnoval posledních pět let, kdy také získal povolení létat s Airbusem 320 a dvěma menšími byznys jety.
„Nalogoval jsem přes dva tisíce letových hodin,“ ohlíží se Špoljarič, jenž jako pilot zatím ještě pracuje ve společnosti Alpha Aviation, která si za cíl klade přiblížit se v obratu jedné miliardě korun. Špoljarič je také jejím spoluvlastníkem a sama firma se zařazuje mezi vůbec největší v Česku co do počtu letadel ve flotile, příští rok jich má být v komerčním provozu přes pětadvacet. Jejich vlastníky jsou většinou zdejší boháči, kteří si je tak nechávají spravovat a dále je pronajímají pro soukromé lety.
Teď už ale Špoljarič uznává, že jej létání zaměstnává až příliš, a to zejména během sezony, kdy musí odlétat i čtyři lety za jeden den. Přímo on sám například rozvážel i filmové hvězdy na letošní Filmový festival v Karlových Varech, a to včetně Petera Sarsgaarda. „Někam doletíme a zatímco se tankuje, sedím na počítači a vyřizuju byznys. Je to ale časově náročné,“ popisuje Špoljarič, kterému pilotování kromě lepší fyzické kondice – sám se snaží sportovat alespoň dvě hodiny denně, kvůli čemuž si doma postavil fitko – přineslo i zajímavé příležitosti.
„Během létání jsem narazil na spoustu skvělých lidí, kteří jsou překvapeni, že se kromě létání se mnou mohou bavit i o velkém byznysu, investicích nebo private equity. Vizitky jsem nikdy nepoužíval, v letadle jsem jich ale rozdal hodně,“ vypráví. V plánu má Špoljarič létat i nadále, ale jen jako koníček pro soukromé účely.
Rozhodnutí skončit s komerčním létáním mu tak dává víc kapacit na samotný byznys, kde se kromě Altiora Partners věnuje například i developmentu hotelů v Chorvatsku. Společnost MPPD již provozuje dva v Záhřebu a další ve Splitu. „Tento obor je ale hodně specifický. Byť jsme ziskoví, uvědomuju si, že to, co umím dělat, jsou technologie. A na ty se teď plánuju zaměřovat ještě víc,“ popisuje.
S tím souvisí i family office Gi21, který Špoljarič rozběhl před několika lety. Přes něj se podílel na investicích například i do online supermarketu Rohlík, datové Kebooly, vývojářského Zeropsu, tvůrce virtuální reality pro piloty Vrgineers či cloudové Itera Technologies. „Ve fondu již máme profesionální tým. A zanedlouho můžeme očekávat další velké novinky,“ doplňuje tajemně. Nicméně Špoljarič dodal, že pro své startupové aktivity spojil síly s fondem Lighthouse Ventures, kde nově přebere roli Head of Advisory Board.