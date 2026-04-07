V Brně vznikl fond, jaký nemá obdoby. Spojuje soukromníky, město, kraj, univerzity i biskupství
Inovační agentura JIC zahájila činnost nového venture kapitálového fondu JIC Ventures, na investice do startupů má stovky milionů.
Nový venture kapitálový fond JIC Ventures, který byl v úterý v Brně představen za přítomnosti prezidenta Petra Pavla, má v Česku unikátní strukturu. Byť v něm většinu z plánovaného objemu tvoří soukromý kapitál například i od České spořitelny, přidaly se i veřejné peníze z kraje. Fond přitom vznikl z iniciativy inovační agentury JIC, jejímiž zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, město Brno a čtyři brněnské univerzity.
Fond cílí na velikost 400 milionů korun, aktuálně má již alokovaných 320 milionů korun, a je tak ještě otevřený dalším kvalifikovaným investorům. JIC, který byl letos deníkem Financial Times zařazen mezi padesát nejlepších startupových hubů v Evropě, s investičními aktivitami začal již v roce 2015, čtrnáct projektů podpořil jako koinvestor. Nový fond, o němž JIC začal mluvit loni, má představovat další krok – kromě většího kapitálu jde i o roli vedoucího investora, který startupy nejen financuje, ale také aktivně pomáhá jejich růstu na globální úroveň.
„Jen za posledních pět let dosáhly firmy podporované JICem exitů v hodnotě šestnáct miliard korun,“ komentuje ředitel JICu Petr Chládek s odkazem například na loňské prodeje společností Phonexia za více než sto milionů a Roger za střední stovky milionů, dříve pak šlo o Sewio nebo Runecast. „Nový fond jsme iniciovali proto, aby globálně úspěšných startupů vznikalo ještě výrazně více a aby položily základ nové ekonomiky Česka i posilovaly celou Evropu,“ doplnil Chládek.
Základní parametry fondu JIC Ventures
- Celkový objem fondu: 400 milionů korun
- Aktuální naplnění fondu: 320 milionů korun
- Investiční fáze: pre-seed a seed
- Geografické zaměření: střední a východní Evropa s prioritou Česka a Slovenska
- Zaměření: deep tech, SaaS a další pokročilé technologické oblasti
- Velikost investice: do jednoho milionu eur (přibližně 25 milionů korun)
- Investiční období: tři až čtyři roky
- Plánovaný počet podpořených startupů: dvacet
- Silné expertní oblasti: kyberbezpečnost, HW/SW, space tech, defence/dual-use, nanotech a precision instruments, polovodičový průmysl
- Managing Partners: Radim Kocourek a Miloš Sochor
Mezi těmi, kteří již své prostředky novému fondu poskytli, se nachází například Jihomoravský kraj. „Na jižní Moravě se věnujeme podpoře inovací a technologického podnikání už více než dvacet let. Pokud ale chceme obstát v evropské i světové konkurenci, musíme hledat nové nástroje, jak podporovat vznik firem a jejich rozvoj. Právě tento fond posouvá inovační politiku na kvalitativně vyšší úroveň,“ komentoval hejtman Jan Grolich.
Mezi investory se nachází i čtyři desítky soukromníků, kteří fondu poskytli většinu prostředků, a to včetně České spořitelny, investora Jana Barty z Pale Fire Capital, největšího evropského developera a vlastníka průmyslových parků CTP či úspěšných podnikatelů z jižní Moravy. Zapojeni jsou rodinný holding majitelů IDEA StatiCa, firma Artin, Kinalisoft, zakladatel firmy Sewio Milan Šimek či zakladatel firmy NenoVision Jan Neuman. Zajímavostí je také vstup Biskupství brněnského.
Podle předsedy představenstva České spořitelny Tomáše Salomona je fond dobrým příkladem reálné podpory druhé ekonomické transformace. „Hledáme způsoby, jak tuto transformaci co nejefektivněji podpořit. Propojení soukromého kapitálu s iniciativou inovační agentury zřízené institucemi veřejného sektoru může být návodem na efektivní spolupráci a zároveň vzorem pro další podobné projekty. Zásadní je také skutečnost, že tato iniciativa vzniká ‚zdola‘ – v Jihomoravském kraji, který disponuje kvalitními univerzitami,“ řekl Salomon.
„Úzce spolupracujeme s univerzitami, kde je velký potenciál deep tech projektů, máme silný vlastní přístup k investičním příležitostem. S řadou startupů pracujeme dlouhodobě v inkubačních a akceleračních programech,“ doplnil managing partner Radim Kocourek, který fond vede spolu s Milošem Sochorem.