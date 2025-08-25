Češi chtějí z USA prodlužovat život. Věří jim i expert na longevity Šrámek, teď získali 185 milionů
Sampling Human vyvíjí s pomocí umělé inteligence nástroje, které z jednoho odběru krve mají rozklíčovat, jaké buněčné „scénáře“ se v těle odehrávají.
Lidské tělo je mozaika složená z přibližně 40 bilionů buněk – a každá z nich si žije vlastním genetickým životem daným jejím vývojem a prostředím. Některé hojí rány a bojují s infekcemi, jiné pomáhají v těhotenství, další naopak tělo ničí. I obyčejný vzorek krve proto v sobě skrývá velkou buněčnou rozmanitost. Přesto drtivá většina současných DNA testů funguje s chybným předpokladem: že v těle běží pouze jeden program.
Tento zjednodušený pohled se snaží změnit česko-americký startup Sampling Human, za nímž stojí vědec Daniel Georgiev, který svou profesní dráhu zasvětil matematice buněk, a Hynek Kasl, Martin Cienciala a Pavel Fikar. Ti s pomocí umělé inteligence a téměř dvacetičlenným týmem v zádech vyvíjí genomické nástroje, které z jednoho odběru krve mají rozklíčovat, jaké buněčné „scénáře“ se v těle právě odehrávají.
Cílem je dát lékařům nové možnosti pro včasné odhalení nemocí a poruch dřív, než se projeví. Podobné úsilí aktuálně vyvíjí i Mark Zuckerberg, Georgievův tým však věří, že má náskok i proti miliardám zakladatele Facebooku. „Naše technologie je navržena tak, aby maximálně využívala výpočetní schopnosti nových metod umělé inteligence. To nám umožňuje radikálně snižovat náklady a tím otevřít cestu k masivnímu klinickému nasazení,“ míní šéf Sampling Human.
Startup se teď naplno věnuje vývoji testů, které mají umožnit jistější průběh těhotenství, přesnější monitoring rakoviny a možná i prodloužení věku. Háček ovšem vězí v tom, že takové řešení musí být extrémně spolehlivé – a také extrémně levné. Dnes stojí testy na špičkových klinikách klidně i 50 tisíc dolarů, tedy více než milion korun. „My chceme jejich celkovou cenu srazit až na sto dolarů,“ hlásí Georgiev.
A jak celý proces měření probíhá? Odběr je standardní, využívá se krevní vzorek. „Náš produkt pak má dvě části. První zajišťuje soubor chytrých sond, které se připojí na zacílenou buňku, například nádorovou. Přímo z nich pak zachytí genetické informace a označí je. Druhou částí je aplikace s umělou inteligencí, která z těchto dat složí genetický program buňky,“ přibližuje vědec. Pro trénink AI prý jeho startup využil miliardy buněčných profilů, tedy objem dat srovnatelný s tím, na kterém se učil první veřejný model ChatGPT 3.0.
Díky kombinaci zmíněného fyzického značení a umělé inteligence dokáže Sampling Human z běžného krevního vzorku zjistit, jaké konkrétní buňky v těle cirkulují a co přesně dělají – například jestli ohrožují zdraví člověka. Letos má začít první fáze zavádění technologie do praxe, v příštím roce chce startup nabídnout veřejnosti základní testy bez diagnostické funkce. Souběžně ovšem chystá i vývoj plnohodnotných diagnostických nástrojů.
Celý výzkum má navíc úzkou souvislost s tématem dlouhověkosti. Stárnutí je totiž podle Georgieva částečně spojeno s nerovnováhou v kmenových buňkách krvetvorby, které regenerují imunitní systém. „My dokážeme tyto buňky přesně charakterizovat a zjistit, co konkrétně proces stárnutí způsobuje,“ tvrdí s tím, že každá buňka vypovídá o zdravotním stavu člověka.
Ostatně i on sám se dlouhověkostí zabývá léta – a snaží se pečovat o své fyzické i mentální zdraví. „Medituji, cvičím a beru suplementy. Ale jen nízké desítky, ne stovky jako Bryan Johnson. Nemám jeho rozpočet, tým lékařů ani přesvědčení,“ směje se. Vadí mu ovšem, že většina doplňků stravy je navrhována na základě neúplných dat. „Chtěl bych vědět, co skutečně funguje v mém těle. A domnívám se, že budoucnost patří právě personalizované výživě, suplementaci a péči založené na individuálních buněčných datech každého člověka.“
Právě proto chce stavět systém, který tato data přinese hlavně do rukou lékařů. „Hodláme jim poskytnout informace, které budou srozumitelné a přímo použitelné,“ doplňuje Georgiev.
Startupy v tomto oboru dnes nicméně čelí zvýšené míře pozornosti, především kvůli aféře Elisabeth Holmesové, která zvládla přesvědčit řadu zkušených investorů, že vymyslela technologii, která z jediné kapky krve dokáže pacienty otestovat na široké spektrum nemocí. Nyní sedí ve vězení za podvod.
„Srovnání Sampling Human a startupu Theranos, který založila Holmesová, je ale mimo mísu, protože jde o zcela jiné kategorie. Je to podobné, jako by někdo srovnával specializovaného dodavatele radarů pro letadla se startupem Nikola, který fejkoval vodíková auta,“ uvedl pro CzechCrunch expert na dlouhověkost Petr Šrámek.
Ten do Sampling Human investoval skrze svůj Longevitytech.fund v roce 2022 společně s fondy i&i Biotech a Formic Ventures. „Technologie startupu Sampling Human představuje zásadní zlevnění genetického sekvenování z jednotlivých buněk. Mezi jeho zákazníky se už zařadily velké farmaceutické i biotechnologické firmy. Naší prioritou je do budoucna využít této technologie pro získávání biomarkerů stárnutí,“ dodal Šrámek.
Teď Sampling Human získává další finanční injekci. Nové investiční kolo vedl americký fond Fundomo a zapojil se také Valhalla Ventures. Účastnili se i stávající investoři BPD partners, B3 Holding a i&i Biotech, podporu poskytla také Technologická agentura ČR. Celkem startup získal 8,7 milionu dolarů (přes 185 milionů korun), které urychlí vývoj a validaci jeho řešení na trhu.
„Tato technologie má potenciál nastavit nový standard v oblasti precizní medicíny,“ říká Siranush Babakhanova, generální partnerka Fundomo. Startup využije prostředky i na rozšíření týmu v Česku, který by se měl zdvojnásobit.
V tuzemsku už spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Plzni, Univerzitou Karlovou nebo různými výzkumnými týmy v Olomouci a Praze. Startup sídlí v kalifornském San Francisku, ačkoliv hlavní část týmu a stěžejní část výzkumu a vývoje se nachází v Česku.