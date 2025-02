Sliboval revoluci, raketově rostl, ale také lhal. Teď výrobce vodíkových tahačů Nikola vyhlásil bankrot

Uložit 0

Je to turbulentní příběh o rychlém vzestupu a stejně rychlém, ne-li rychlejším pádu firmy, která se dlouho tvářila, že přinese revoluci do světa těžkých nákladních vozů. Americký výrobce tahačů s elektrickým pohonem Nikola tento týden vyhlásil ve Spojených státech bankrot. Firma a některé její součásti požádaly o soudní ochranu před věřiteli a budou se snažit rozprodat majetek. Strůjce celého neštěstí se jmenuje Trevor Milton, který firmu založil a nakonec za podvody, které napáchal, dostal několik let za mřížemi.

Společnost Nikola sice v loňském roce zvýšila výrobu svých elektrických nákladních automobilů, které využívají k pohonu vodíkové palivové články. Zůstala však vysoce ztrátová a dostala se do potíží při snaze získat dodatečný kapitál. Firma v soudních dokumentech odhaduje hodnotu svých aktiv na 500 milionů až jednu miliardu dolarů (zhruba 12 až 24 miliard korun). Hodnotu svých závazku pak odhadla na jednu až deset miliard dolarů (zhruba 24 až 240 miliard korun).

Cena akcií společnosti Nikola v tomto týdnu v reakci na vyhlášení bankrotu prudce klesla a tržní hodnota podniku sestoupila pod 40 milionů dolarů. Od vstupu na burzu v roce 2020 již akcie firmy ztratily více než 99 procent své ceny. V roce 2020, v době největší slávy firmy, se tržní hodnota společnosti Nikola pohybovala kolem 30 miliard dolarů, takže dorovnala tu automobilky Ford Motor.

Foto: CzechCrunch Vývoj akcií společnosti Nikola na grafu Google Finance

Nikola je další z řady firem, které se snažily prorazit v oblasti automobilů s elektrickým pohonem, ale skončily v problémech. V posledních několika letech již v tomto odvětví vyhlásily bankrot například společnosti Fisker, Proterra a Lordstown Motors. Jak vlastně příběh Nikoly vypadal? Připomínáme jeho zásadní milníky.

2014: Nikola Motor Company a velké plány

Trevor Milton prodává firmu dHybrid, která chtěla snižovat emise úpravou dieselových motorů a jejich přeměnou na hybridy, ale jak připomínal americký magazín Forbes, Milton nakonec zjistil, že investor, se kterým se dohodl, vykrádá jeho duševní vlastnictví a firmu zavřel. Místo toho založil společnost Nikola Motor Company s jasnou ambicí – vyvinout vysoce efektivní nákladní vozy s nulovými emisemi​. Klíčem k úspěchu měl být vodíkový pohon a elektrické baterie. V názvu firmy se Milton inspiroval vynálezcem Nikolou Teslou, stejně jako Elon Musk u Tesly, jemuž chtěl konkurovat.

2016: První prototyp je tu

Jak v prosinci 2016 reportoval magazín Automotive Logistics, Nikola slavnostně představuje prototyp svého vodíkového tahače zvaný Nikola One. Vozidlo mělo šestikolový pohon, elektrické motory a díky palivovým článkům na vodík mělo mít přes tisíc koní. Zároveň Nikola tvrdí, že má její tahač ujet na jedno nabití až téměř dva tisíce kilometrů. Trevor Milton všechny ujišťuje, že vývoj jde podle plánu, kamion je již plně funkční a v roce 2020 má jít do výroby.

Foto: Nikola Trevor Milton, zakladatel automobilky Nikola

2019: Terénní čtyřkolka, vodní skútr i pick-up

Ještě se nevyrábí ani první tahač a Nikola představuje další vozidla. Tentokrát jde o terénní čtyřkolku NZT, a dokonce přidává i vodní skútr na elektřinu. Na trend elektrických pick-upů později reaguje oznámením vývoje vlastního elektrického pick-upu s názvem Nikola Badger. Ten má kombinací baterií a vodíkového pohonu nabídnout až tisícikilometrový dojezd. Ve vývoji mají být i další modely tahačů.

Foto: Nikola Elektrický skútr Nikola WAV

2020: Burza a raketový růst

Klíčový byznysový milník firmy. Nikola v rámci SPAC transakce po fúzi se společností VectoIQ vstupuje na americkou burzu Nasdaq. Nabírá nový kapitál a krátce po vstupu na burzu tržní hodnota Nikoly vystřeluje k 30 miliardám dolarů. V té době je tak najednou stejně hodnotná jako třeba tradiční automobilka Ford, která vyrábí jeden vůz za druhým, zatímco firma Trevora Miltona zatím stále nevyrobila ani jeden.

2020: Velká dodávka popelářských vozů a partnerství s GM

Jeden z největších poskytovatelů odpadových služeb v USA, společnost Republic Services, si u Nikoly objednává 2 500 elektrických popelářských vozů. Stále přitom platí, že automobilka nemá v produkci jediný model. Krátce nato firma získává obří investici ve výši dvou miliard dolarů od automobilky General Motors. Ta má Nikole pomoci mimo jiné s vývojem elektrického pick-upu Badger.

Foto: Nikola Nikola Refuse je novým tahačem z produkce americké automobilky, který půjde využít nejen jako popelářský vůz

2020: Odhalení podvodu a konec zakladatele

Jen pár dní po oznámení dohody s General Motors přichází šok. Společnost Hindenburg Research zveřejňuje analýzu, ve které obviňuje Nikolu a jejího zakladatele Trevora Miltona z podvodu. Tvrdí, že Nikola roky přeháněla a lhala o svých technologiích i pokrocích. Nejvýraznějším příkladem má být právě tahač Nikola One prezentovaný jako funkční prototyp, který však ve firemním videu jel jen díky gravitaci z kopce​.

Nikolu začínají prošetřovat úřady a cena jejích akcií padá. Automobilka přiznává, že její tahač skutečně nejel na palivo budoucnosti, ale jen z kopce. O pár dní později už Milton odstupuje z vedení firmy a řeší se, jestli její vodíková auta a technologie vůbec existují.

Foto: Nikola Nikola One

2020: Nouzové plány, storna a pád ke dnu

Nikola i díky kapitálu vybraného vstupem na burzu žije a chce díky němu dotáhnout vývoj elektrického tahače Nikola Tre, aby ho co nejdříve dostala na trh. Na něm totiž zatím stále nemá ani jeden vůz. Rovnou ale varuje, že má peníze při stávajícím tempu spalování hotovosti zhruba na dva roky.

Problémy se navíc kupí. General Motors odstupují od své plánované investice, ruší se tak například plán vyvinout elektrický pick-up Badger. Akcie padají dolů. Další ránu zasazuje Republic Services rušící zakázku na 2 500 popelářských vozů. Automobilka Nikola je na pokraji kolapsu.

Foto: Nikola Elektrický pick-up Nikola Badger

2021: Obžaloba zakladatele a druhý dech

Trevor Milton slyší u newyorského soudu jasný verdikt: je obviněn ze tří činů podvodu vůči investorům, kterým měl lhát o stavu firmy a jejích technologií, aby z nich vylákal peníze. Milton vinu odmítá, z vazby je propuštěn na kauci 100 milionů dolarů​. Samotná společnost Nikola se mezitím snaží pokračovat s novým vedením. Uzavírá smlouvu s Boschem na dodávky palivových článků pro nákladní vozy Nikola Tre a Two. Německá firma už do automobilky dříve investovala a ve spolupráci pokračuje. Zdá se, že by Nikola mohla chytit druhý dech.

2021: První dodávky jsou tu

Konec roku je důvod k oslavám. Nikola dodává prvním zákazníkům své elektrické tahače Nikola Tre. Zároveň souhlasí s uhrazením 125 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) jako pokuty a odškodnění investorům. Uzavírá tím kapitolu regulatorních sporů a představuje snahu „zaplatit za své hříchy“ a firma pokračuje v realizaci (byť opožděné) svých slibů.

Foto: Nikola Tahač Nikola Tre v přístavu

2022: Podvod se stal, akvizice jako pojistka

Nikola oznamuje, že k zajištění své budoucnosti hodlá koupit krachujícího výrobce baterií Romeo Power, na němž byla závislá jako na hlavním dodavateli akumulátorů. Zakladatel Trevor Milton mezitím stojí přes soudem, kde ho porota jednomyslně shledává vinným ve věci podvodů na investorech Nikoly. Soud uznává, že Milton vědomě klamal o pokroku a technologiích firmy a tím neoprávněně navyšoval hodnotu akcií. Zakladateli firmy hrozí několikaleté vězení.

2023: Šéfové se točí a zakladatel jde do vězení

Nikola má během čtyř let už čtvrtého šéfa. Navíc se jí nevyhýbají další trable. Po sérii požárů baterií dobrovolně svolává všech 209 dosud dodaných elektrických kamionů Nikola Tre a pozastavuje jejich prodej. Zakladatele Trevora Miltona na konci roku posílá newyorský soud na čtyři doky do vězení, navíc ho čeká i významný finanční postih. Úřady požadují, aby vrátil peníze, které získal podvodem.

Foto: Nikola / CzechCrunch Zakladatel automobilky Nikola Trevor Milton

2024: Tučná pokuta pro zakladatele

Trevoru Miltonovi je vedle odnětí svobody vyměřena také finanční pokuta a náhrada škody ve výši 168 milionů dolarů (3,8 miliardy korun).

2025: Bankrot a konec příběhu

Ve středu 19. února 2025 Nikola požádala o ochranu před věřiteli a oznámila záměr prodat veškerá nebo většinu svých aktiv​. V soudním podání firma přiznala, že jí zbývá pouze zhruba 47 milionů dolarů hotovosti na udržení omezeného provozu​, což nedostačuje k dlouhodobějšímu fungování.

„Podobně jako další podniky v sektoru elektromobilů jsme čelili různým tržním a makroekonomickým faktorům, které ovlivnily naši provozuschopnost. Bohužel jsme ani při největším úsilí nedokázali tyto velké problémy překonat,“ uvedl šéf společnosti Nikola Steve Girsky.

S přispěním ČTK