Češi cvičí málo, hlásí nová síť posiloven. Vstupuje na český trh a míří hlavně do menších měst
Síť Xtreme Fitness Gyms provozuje v Polsku přes 200 klubů. Hledá české franšízanty, po startu v Opavě plánuje do konce roku 2027 dalších sedm poboček.
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Koupit si členství do posilovny, kde jsou zatím jen holé zdi, prach ze stavby a do otevření zbývají dva měsíce? Zatímco v Česku lidé obvykle vyčkávají, až si nové fitko prohlédnou na vlastní oči, v Polsku se takovým způsobem kluby plní. A podobně to dělá i největší polský franšízový koncept posiloven Xtreme Fitness Gyms. V každém novém klubu čeká na návštěvníky kromě řady posilovacích strojů také prostor rozdělený do samostatných zón pro kardio, funkční trénink nebo populární závody Hyrox.
„Moderní posilovny totiž stále častěji nahrazují kavárny a bary jako hlavní místa pro setkávání – lidé v nich místo jedné hodiny tráví klidně dvě, protože si po tréninku ještě popovídají na recepci s trenéry i ostatními členy,“ říká Ivana Watson, která má v Xtreme Fitness Gyms na starosti expanzi. Polská síť otevřela v polovině října první zahraniční klub v opavském retail parku a v dalších letech chce po celém Česku vybudovat desítky poboček ve spolupráci s místními franšízanty.
„Česká republika je naší první zastávkou v mezinárodní expanzi. Máme procesy, standardy a zkušenosti, které jsme vybudovali v Polsku, nechceme zde ale náš model kopírovat jedna ku jedné. Český trh má svá specifika, a proto chceme podnikání budovat lokálně – společně s lidmi, kteří rozumějí zdejším městům, zákazníkům i podmínkám pro podnikání,“ vysvětluje zakladatel sítě posiloven Łukasz Dojka.
Moderní posilovny stále častěji nahrazují kavárny a bary jako hlavní místa pro setkávání.
Proč si polský lídr vybral právě Česko, ukazují tržní data. Tuzemský fitness sektor má hodnotu zhruba sedm miliard korun a působí na něm kolem 1 350 posiloven, přičemž téměř devadesát procent z nich tvoří nezávislí lokální provozovatelé. Zatímco ve vyspělých evropských zemích pravidelně cvičí dvanáct až patnáct procent populace a evropský průměr činí 9,3 procenta, v Česku je to pouhých 4,2 procenta. Firma odhaduje, že v příštích pěti až osmi letech se tuzemský trh přiblíží k deseti procentům, což otevírá výrazný prostor pro nové moderní kluby.
Sázka na regiony místo přeplněné Prahy
Na rozdíl od řady konkurentů, kteří bojují o adresy v Praze nebo Brně, míří Xtreme Fitness Gyms především do regionálních měst nad 30 tisíc obyvatel. Kluby o rozloze 500 až 1 000 metrů čtverečních umisťuje nejčastěji do retail parků s pohodlným parkováním, kde lidé spojí nákup s tréninkem. Dlouhodobým cílem je podle zakladatele přidávat deset až patnáct lokalit ročně napříč Českem a Slovenskem, kam chce značka vstoupit v roce 2027.
Před expanzí musel tým upravit software, pokladní systémy, platební metody i technické standardy podle české legislativy a napojit kluby na zaměstnanecké benefitní karty. Rozdílná je i psychologie návštěvníků. V Polsku značka provozuje přes 200 klubů a lidé ji dobře znají, v Opavě – kde funguje celkem čtrnáct konkurenčních posiloven – si místní chtěli nový prostor nejprve vyzkoušet během dnů otevřených dveří.
Podmínky franšízové spolupráce s Xtreme Fitness Gyms
Vlastní kapitál franšízanta: přibližně 3 miliony korun.
Externí financování / leasing vybavení: 4,2 až 4,8 milionu korun.
Požadovaná plocha a lokalita: 500 až 1 000 m² v dobře dostupných lokalitách (nejčastěji retail parky s parkováním) ve městech nad 30 tisíc obyvatel.
Návratnost a ziskovost: měsíčního bodu zvratu (break-even EBITDA) klub obvykle dosahuje mezi 3. a 6. měsícem od otevření. Modelový provozní zisk EBITDA činí 1,42 milionu korun v prvním roce, 2,22 milionu ve druhém a 2,39 milionu korun ve třetím roce provozu.
Podpora centrály: výběr a vyjednání lokality, dodávka klubu na klíč, vlastní mobilní aplikace a datová analytika, školení personálu a krizový management.
„Dnes už lidé nechodí do fitka jen se sluchátky a klapkami na očích. Jdou tam za zážitkem, komunitou a příjemným pocitem, vyčistit si hlavu. Kvalitní stroje si dnes může koupit každý, ale atmosféru a energii klubu nenahradíte,“ vysvětluje Ivana Watson.
Byznys na klíč
V domovském Polsku působí síť čtrnáct let, dosahuje ročního obratu kolem 1,3 miliardy korun a více než devadesát jejích franšízantů provozuje hned několik poboček najednou – ti nejúspěšnější jich mají patnáct až sedmnáct. Koncept je postavený tak, aby partner nemusel začínat od nuly. Centrála vybere na základě dat o demografii a dopravě vhodnou nemovitost, vyjedná nájemní smlouvu, navrhne rozložení zón a vybaví klub stroji od předních světových výrobců.
Důležitou součástí modelu je osm až dvanáct týdnů dlouhá předprodejní kampaň před samotným otevřením. Pomocí online i lokálního marketingu a časově omezených slevových vln cílí klub na zhruba tři sta členů ještě před prvním dnem provozu. Základní měsíční členství vyjde na 950 korun a pravidelné předplatné tvoří zhruba osmdesát procent všech příjmů.
Zbylých dvacet procent generují osobní tréninky, prodej na recepci, fit bar nebo sportovní karty. Zatímco vizuální standardy a provozní procesy jsou pevně dané, ve skladbě skupinových lekcí – od jógy a spinningu až po bojové sporty – mají franšízanti volnou ruku podle poptávky ve svém městě.