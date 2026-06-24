Češi dál investičně kouzlí. Po Revolutu mají další velký zářez, půl miliardy posílají také do Vintedu
Investiční fond Aspire11 Pavla Muchy a Petra Borkovce ulovil dalšího evropského jednorožce. Hodnota litevského Vintedu je přes 190 miliard korun.
Investor Pavel Mucha a miliardář Petr Borkovec si připisují další významný úlovek. Jejich investiční platforma Aspire11 vložila dvacet milionů eur (přes 480 milionů korun) do evropského online tržiště s oblečením z druhé ruky Vinted. Jde o přímou investici, která plynule navazuje na předchozí úlovky miliardového fondu a dále rozšiřuje jeho záběr na privátních trzích. Benefitovat z toho budou i běžní Češi, kteří si spoří na důchod prostřednictvím penzijní společnosti Rentea a skupiny Partners.
Ačkoliv přesná valuace, při které český fond do platformy vstupoval, není oficiálně známá, dubnový sekundární prodej akcií pod vedením investiční skupiny EQT ocenil Vinted na 8 miliard eur (193 miliard korun). Za loňský rok dosáhlo tržiště tržeb ve výši 1,1 miliardy eur (přes 26 miliard korun), což znamenalo 38% meziroční nárůst. K němu přispěla expanze do nových kategorií včetně elektroniky, přičemž poptávku napříč Evropou dlouhodobě přiživuje snaha spotřebitelů šetřit v prostředí vyšší inflace.
Původem litevský projekt, který vznikl v roce 2008 a o jedenáct let později se stal prvním takzvaným jednorožcem své domovské země, navíc ve svém růstu nepolevuje. Finanční výsledky za letošní první čtvrtletí překonaly interní plány, když hrubý objem prodaného zboží přesáhl 3,4 miliardy eur (82 miliard korun). Zisk před zdaněním a odpisy bez započtení amerického trhu činil 101 milionů eur (2,4 miliardy korun). V zámoří totiž Vinted masivně expanduje, po započtení tamního trhu dosáhl celkový upravený zisk 78 milionů eur (1,9 miliardy korun).
Vinted se tak v portfoliu fondu Aspire11 zařazuje po bok firem jako DocPlanner, Databricks, VastData nebo britský fintech Revolut, jejichž valuace se počítají v jednotkách, či dokonce desítkách miliard dolarů. Mucha s Borkovcem tyto společnosti označují jako generační s tím, že mají schopnost stabilně růst po desítky let. „Hledáme generační firmy, které budou vítězové svých kategorií. Nakoukneme díky tomu do byznys modelů, do toho, jak fungují, jak o tom přemýšlí. To je pro nás i zdroj inspirace,“ popsal nedávno v podcastu Money Maker spoluzakladatel skupiny Partners Petr Borkovec.
Jak se Češi dostali do obřího investičního kola Revolutu?
Petr Borkovec v loňském podcastu Money Maker popisoval nejen to, jak se staví úplně nový finanční dům v podobě Partners Banky nebo co říká na bitcoin, ale také to, jak do jeho vize zapadá třeba právě velmi zajímavá investice do Revolutu.
„Je to majstrštyk. Hledáme generační firmy, které budou vítězové svých kategorií,“ popisuje Borkovec v podcastu Money Maker, který si můžete přehrát v přehrávači níže anebo ve všech podcastových platformách.
Dostat se přímo k akciím firem podobného kalibru přitom bývá pro středoevropské subjekty složité. Poptávka totiž zpravidla výrazně převyšuje nabídku, což se naplno ukázalo právě u loňského vstupu Aspire11 do Revolutu. Britská digitální banka tehdy nabírala kapitál při valuaci 75 miliard dolarů a investiční kolo bylo několikanásobně přeupsané. Podle Borkovce je takřka nemožné se k takto lukrativním dohodám dostat bez mimořádných kontaktů.
„Obecně všichni říkají, že dobrých firem není nepřeberně. To, že se Pavel Mucha dokázal do Revolutu přes svůj network dostat, je prostě hustý. Překecal někoho, kdo tam měl přístup, aby nás vzal ke stolu,“ popisoval Borkovec a vyjednanou účast po boku největších světových hráčů označil za majstrštyk. Právě spojení Borkovcova kapitálového zázemí a Muchova investičního know-how stojí za samotným vznikem projektu Aspire11, který se inspiruje kanadským modelem.
To mimo jiné znamená, že staví na velmi dlouhém investičním horizontu, široké diverzifikaci a vhledu do investovaných aktiv. „Probudit spící český penzijní kapitál a nasměrovat ho s rozvahou do rukou VC investorů a výjimečných podnikatelů budujících růstové generační firmy se pro mě stalo posláním,“ uvedl ke vzniku platformy Mucha s tím, že na západě penzijní fondy díky podobným investicím běžně zlepšují lidem aktivní život v důchodu.
Během několika let plánují zakladatelé na privátních trzích proinvestovat minimálně dvacet miliard korun. Peníze českých střadatelů se díky tomu dostávají i na trhy, které donedávna ovládali výhradně ti nejbohatší institucionální investoři. „Je zcela výjimečné, aby lidé v České republice, kteří si spoří na důchod, investovali do tohoto typu společností,“ zhodnotil aktuální zařazení Vintedu do portfolia Borkovec.