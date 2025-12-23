Jak se Češi dostali do obřího investičního kola Revolutu? Je to majstrštyk a chceme další, říká Borkovec
Spoluzakladatel skupiny Partners a Partners Banky Petr Borkovec v podcastu Money Maker popsal i to, jak hledá generační investiční trefy.
Postavit v Česku novou banku na zelené louce, na to si nikdo dlouho netroufl. A mnoho lidí nevěřilo ani Petru Borkovcovi. Spoluzakladatel mnohamiliardové finančně poradenské skupiny Partners si ale šel za svým a dnes stojí v čele nejnovější a rychle rostoucí české banky. Řada lidí přitom dlouho nevěřila, že to dokáže. Jako tradiční bankéř se prý necítí, ale v novém dílu podcastu Money Maker říká jasně: „Banka je pro nás po všech stránkách brutální game changer.“ Není to přitom zdaleka jeho jediná velká investiční aktivita.
Jak se staví úplně nový finanční dům a jak vypadalo několikaleté martýrium, ze kterého nakonec vzešla Partners Banka? Jak chce Petr Borkovec získat 100 milionů klientů v Evropě, proč může nasazovat služby, na které si jiné banky netroufnou, a změnil názor na bitcoin? A jak do jeho vize zapadá velmi zajímavá investice do Revolutu?
„Je to majstrštyk. Hledáme generační firmy, které budou vítězové svých kategorií,“ popisuje v podcastu Money Maker Petr Borkovec, který si můžete přehrát v přiloženém přehrávači anebo ve všech podcastových platformách. Níže pak přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího nejen kolem investice do Revolutu, ale celé platformy Aspire11, za kterou stojí zkušený investor Pavel Mucha a právě Petr Borkovec. „Pavel má know-how, na kterém stavíme, my se zase staráme, aby měl co investovat,“ říká šéf Partners Banky.
Jak jsme se dostali do Revolutu
Revolut v posledním investičním kole získal několik miliard při valuaci 75 miliard dolarů. Bylo to násobně přeupsané a dostat se k těmto dealům je hrozně těžké, respektive najít takhle šťavnatou firmu, která je čím dál více profitabilní a zároveň takhle rychle rostoucí – Revolut loni rostl o více než 40 procent a měl 1,4 miliardy eur zisku před zdaněním a letos bude mít výrazně víc. Pro nás je samozřejmě extrémně zajímavé podívat se do jeho střev. Proto se nám Aspire11 líbí, je to pro nás i zdroj inspirace.
Jedna věc je venture kapitálová část, kde investuje do vybraných VC fondů. Druhá věc jsou přímo investice do growth equity, kde už máme první tři víceméně hotové. Jedna je úplně hotová, u druhé chybí jeden korporátní podpis a třetí je v kolečku investování. A čtvrtá, kterou chystáme, je pro mě na úrovni Revolutu, jde o další špičkovou evropskou firmu. Nakoukneme díky tomu do byznys modelů, do toho, jak fungují, jak o tom přemýšlí. To je zajímavé.
Obecně všichni říkají, že dobrých firem není nepřeberně. To, že se Pavel Mucha dokázal do Revolutu přes svůj network dostat, je prostě hustý. Překecal někoho, kdo tam měl přístup, aby nás vzal ke stolu. Jsme tam ještě s jedním partnerem, se kterým jsme vytvořili společnou firmu a ta má přímo zainvestováno v Revolutu. Mezi ní a fondem Aspire11 je nějaká struktura, ale nejsou v rámci ní žádné poplatky. Je to majstrštyk. Pavel tu chválu nerad slyší, ale myslím si, že to bylo hustý.
Jak hledáme generační firmy
Pětina až třetina prostředků v Aspire11 by měla jít do VC fondů. Vybíráme špičkové VC fondy, na kterých ale vlastně nebudeme příliš vydělávat, protože už ty fondy mají své poplatky a Aspire11 poplatky nekumuluje. Takže z toho, co si vezme, musí zaplatit i těm fondům. Má to ale obrovskou výhodu, že se dostáváte k farmě zajímavých firem, která sice bude fungovat třeba až za deset let, než některé hvězdy vyrostou, ale už z těch 400 až 500 firem, na které dostanete náhled, máte dva velké efekty.
První je, že je vůbec vidíte a můžete do nich koinvestovat. Budeme mít tedy nějaké přímé koinvestice do pokročilejších startupů. Ale to ještě nejsou firmy, které reálně chceme. Chceme dokázat hledat firmy, kterým Pavel říká generational companies, tedy generační firmy, které budou schopné růst jako Google a spol. a budou to vítězové kategorií. A také chceme firmy, které jsou nejen vítězové kategorií a generační firmy, kde vidíme potenciál a chuť růst minimálně dvě generace, ale jsou to také kmenotvorné firmy.
To znamená firmy, které opravdu budují nějakou hodnotu, nějaký kmen, opakující se příjem nebo získají nějaký byznys, velkou stabilitu a načítají si další a další. My to máme podobně – každá nová produkce je krásná věc, ale pointa je, co z té nové produkce zůstane v tom kmeni a jak to narůstá, protože to vám buduje hodnotu.
Revolut tohle má samozřejmě, protože získává klienty, a když pak otevře další novou kategorii, jako jsou telekomunikace nebo cestování, tak si je ještě více zamkne v ekosystému. Dávají jim různé výhody a do toho otevírají nové regiony. Mají v tomto ohledu chytrou strategii.
I když dříve nebo později budeme mít určitě i nějakou českou firmu, tak teď mám radost, že všechny první čtyři firmy jsou evropské, a myslím, že prvních pět firem bude evropských. S VC fondy je to horší – tam máme jeden americký, jeden stockholmský, ale taky investuje hodně v USA, a jeden londýnský. Tam se té Americe zatím úplně nevyhneme. Ale v Evropě Pavel opravdu vybírá top značky, které mají potenciál stát se třeba až bilionovou firmou. Minimálně Revolut takový potenciál má. Ostatní možná ne, ale pořád to jsou všechno jednorožci.
Proč takhle investujeme
Impulsem bylo, že penzijní společnosti mohou zakládat alternativní účastnické fondy, což jsme vnímali jako opravdu obrovskou příležitost jak pro tu kategorii, tak pro klienty. Snažíme se ukázat, jak velký potenciál v penzijních penězích je pro rozvoj ekonomiky a Evropy obecně, zejména s ohledem na to, co se děje s Amerikou. Je potřeba, abychom peníze využili jak pro bohatnutí střadatelů a investorů, tak pro rozvoj Evropy a inovativní ekonomiku.
Když jsme začínali, ptal jsem se lidí, které znám: Máme tu velkou příležitost, otevírají se penzijní peníze, co bychom tam mohli dát? Potkal jsem se i s Pavlem Muchou, který nakonec přišel se svou vizí a tím, že se v rámci venture kapitálového fondu Kaya VC dostal na konec své cesty a buď půjde do důchodu, nebo posledních patnáct let svého pracovního života věnuje něčemu opravdu hodnotnému a chce, aby to bylo velké. Mně šel mráz po zádech.
S Pavlem se skvěle spolupracuje, navíc tím, jak je z úplně jiného světa, je to pro mě extrémně učící se a obohacující proces. A zároveň vím, že je to vždy velmi pragmatické, velmi rozumné, že co je správné, to uděláme, a je to velmi hodnotové. Chceme dělat věci, co dávají smysl. Kdyby to nepřišlo, tak žádný Aspire11 nevznikne, proto říkám, že je to Pavlova firma a my jsme tam partner, který pomáhá realizovat jeho vizi, ale zrovna tady se cítím, že jsem součást té vize a že jsme parťáci.
Když jsme rozjeli banku, mnoho lidí říkalo, co bude dál, že už nic většího být nemůže. A já říkal: Neblázněte, vždy je něco, kam se můžeme rozvíjet, co můžeme stavět, navíc jsme pořád na začátku, největší výzva je pořád zahraničí. V tu chvíli to zacvaklo. Začal jsem si uvědomovat silné a slabé stránky veřejných trhů, co přináší privátní trhy a co to může znamenat, když to někdo umí. Penzijní peníze jsou klíč. Pavel teď může říct, že má nabito 500 milionů eur, ale to je teprve začátek.
Chceme se v horizontu deseti let dostat alespoň na dvě miliardy eur, a to jen když to budeme dělat my. Myslím, že se dříve nebo později přidají i další hráči, protože Pavel to know-how má a celá platforma otevírá dveře, které si ostatní nedokáží otevřít. Myslím, že je jen otázka času, než to nějaký family office, banky nebo další penzijní společnosti budou chtít využít. My budeme rádi, když se to stane, především proto, že takovou platformu v Česku zřejmě nikdo další nedokáže postavit.