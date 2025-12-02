Češi postavili stroj na peníze. Výsledek? Tržby 6,8 miliardy, zisk 2,4 miliardy a spolknutí konkurenta
Otakar Šuffner a Marek Vašíček pokračují v dobývání tradingového světa. Jejich FTMO i díky své ziskovosti dotáhlo velkou akvizici konkurenta.
Otakar Šuffner a Marek Vašíček měli v posledním roce napilno. Vyjednávali o svém dosud největším dealu, který má posunout na další úroveň jejich byznys spojený se stále větším zájmem lidí vyzkoušet si obchodování na finančních trzích. Teď mohou již s klidem v duši říci, že akvizice finanční platformy Oanda, která patří k největším forexovým brokerům na světě, je oficiálně dotažena a nově patří pod křídla FTMO. Podle odhadů CzechCrunche by mělo jít o transakci v řádech stovek milionů dolarů, v přepočtu miliardy korun, a česká firma si ji může dovolit zejména díky své ziskovosti.
Dva zmínění muži, kterým je šestatřicet, respektive dvaatřicet let, založili FTMO v roce 2015 a stali se průkopníky nové éry moderního prop tradingu (proprietárního obchodování). To v jejich případě funguje tak, že klienti platformy místo vlastního kapitálu využívají k obchodování simulovaný kapitál, a pokud jsou úspěšní, mohou se dostat k odměně z něj. Musí přitom projít náročným výběrovým procesem, ve kterém prokazují své obchodní schopnosti na demo účtu. Ti nejúspěšnější mají šanci na odměnu v podobě až 90 procent z výsledků na svých demo účtech.
Důkazem, že obchodování na finančních trzích si chce vyzkoušet stále více zájemců, jsou obchodní výsledky FTMO. Zatímco v roce 2023 firma sídlící v centru Prahy u Národní třídy vygenerovala v obratu téměř pět miliard korun, loni to bylo už 6,8 miliardy korun. Zásadní je přitom ziskovost, kdy ukazatel EBITDA, tedy zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, dosáhl v loňském roce úrovně 2,4 miliardy korun a meziročně tak povyskočil o několik procent. Oba údaje byly, jak už to v posledních letech u FTMO bývá, rekordní.
„V roce 2024 se nám povedl velmi pěkný růst zhruba o 50 procent za celou skupinu. Jsem za to velmi vděčný celému našemu týmu, který opravdu zamakal. I díky tomu jsme se letos mohli rozhodnout pro tak velký krok, jako je akvizice skupiny Oanda, která má více než dvakrát větší tým než my. A vypadá to, že letos na růst opět navážeme, přestože jsme se po většinu roku soustředili zejména na úspěšné dotažení akvizice,“ říká Otakar Šuffner, spoluzakladatel a ředitel FTMO.
V poměru k tržbám u nás moc dalších podniků s takovou ziskovostí nenajdeme. V technologickém světě se FTMO rovná firmám, nebo je dokonce překonává, typu Seznam, Livesport nebo CDN77 Zdeňka Cendry a patří k největším plátcům daní v Česku. I díky své ziskovosti česká tradingová skupina posiluje svůj rozvoj pomocí akvizic. Předloni koupila od finanční skupiny Wood & Company technologickou platformu Quantlane, loni přibrala marketingovou agenturu eVisions, nedávno investovala do americké kryptofirmy a teď oficiálně dotáhla svou dosud zdaleka největší akvizici.
„Nadále se budeme soustředit na naše klíčové podnikání – moderní prop tradingovou platformu, která patří mezi světové lídry. Dlouhodobým cílem je vybudovat tradingový powerhouse, který bude poskytovat služby traderům na všech úrovních – moderní prop trading, brokerage a související nástroje. Oanda jako broker s licencemi na osmi klíčových trzích po celém světě do této vize zapadá perfektně,“ vysvětluje motivaci akvizice Šuffner. Firma musela získat souhlas pěti regulátorů a celý proces trval osm měsíců.
Společnost Oanda byla založena v roce 1996 v Kanadě a tehdy jako jedna z prvních firem poskytovala směnné kurzy online. Dnes patří mezi největší forexové brokery na světě a od roku 2018 ji vlastnila investiční skupina CVC Capital Partners. Ta obvykle kupuje významné podíly ve firmách s potenciálem růstu, které několik let pomáhá rozvíjet a následně je ideálně se ziskem prodává. A byl to i případ společnosti Oanda.
Tu CVC mělo před sedmi lety koupit za 160 milionů dolarů (při tehdejších kurzech zhruba 3,5 miliardy korun). Tržby Oandy se měly v loňském roce vyšplhat na zhruba 175 milionů dolarů (4,3 miliardy korun), jak loni v červenci informoval portál Sky News s dodatkem, že CVC pro tradingovou platformu hledá kupce. Nakonec se domluvilo s FTMO. K 1. prosinci 2025 byl obchod úspěšně dotažen, přičemž FTMO plánuje zachovat skupinu Oanda jako plně autonomní společnost.
„Na spolupráci s týmem Oandy se velmi těšíme. Jde o společnost s působivou historií na regulovaných trzích, silným přístupem k řízení rizik a filozofií orientovanou na klienty. Věříme, že naše propojení bude přínosné pro celý trh, včetně našich zákazníků. Společně tvoříme unikátní skupinu firem s rozsáhlou expertízou, která dosud na trhu neexistovala,“ dodává Marek Vašíček, spoluzakladatel a CTO FTMO.
Oanda prošla pod dohledem CVC výraznou proměnou. V čele s novým vedením firma rozšířila svou obchodní nabídku a vybudovala moderní obchodní platformu, na které mělo v loňském roce více než sto tisíc aktivních traderů každý den průměrně zobchodovat více než dvanáct miliard dolarů. V nabídce je široká škála aktiv od derivátů FX, akciových indexů a akcií přes komodity, státní dluhopisy a drahé kovy až po kryptoměny. Také Oanda si ale uvědomovala rostoucí vliv prop tradingu na finančních trzích.
Začátkem loňského roku proto spustila vlastní virtuální financování traderů, čímž konkurovala mimo jiné i FTMO. Růst celé této oblasti začal v posledních letech přinášet konsolidaci, kdy větší prop tradingoví hráči začali pohlcovat ty menší a některé se rozhodly koupit také velké brokerské společnosti, aby rozšířily své portfolio. Loni například bahamský broker AXE Securities pohltil společnost The Forex Funder.
V případě FTMO a nákupu Oandy jde ale o první takovou transakci opačným směrem, kdy se úžeji zaměřená moderní prop tradingová firma rozhodla akvírovat velkého brokera. „Síla Oandy vždy vycházela z dlouhodobého závazku fungovat jako důvěryhodná, regulovaná a na klienty zaměřená globální skupina. Díky této akvizici můžeme výrazně urychlit náš růst a nabídnout klientům ještě inovativnější, lépe integrované a chytřejší tradingové služby,“ uvedl Gavin Bambury, CEO společnosti Oanda.