Mladí miliardáři z Prahy si oblíbili USA: přebírají tam brokera a teď investovali do krypto jednorožce
Po nákupech nemovitostí a akvizicích celých firem se majitelé prop-tradingové platformy rozhodli investovat i do minoritních podílů v technologiích.
České FTMO se naplno vrhlo do venture kapitálu a poprvé investovalo do amerického technologického jednorožce. Zatímco dosud si majitelé miliardového prop-tradingového byznysu pořizovali hlavně nemovitosti a nakupovali firmy, které jim pomáhaly budovat technologické a byznysové zázemí, tentokrát vsadili na minoritní podíl v perspektivní kryptoměnové společnosti Zerohash. A udělali to po boku těžkých vah jako Morgan Stanley, SoFi nebo Apollo Global Management.
Zerohash staví infrastrukturu pro kryptoměny, stablecoiny a tokenizovaná aktiva. Jeho API používají firmy, které potřebují rychlé přeshraniční platby, výplaty či tokenizaci. Platforma má přes pět milionů uživatelů ve 190 zemích a klienty jako Stripe, Interactive Brokers nebo Franklin Templeton. V aktuální sérii D-2 získala 104 milionů dolarů.
„Investice do Zerohash je pro nás strategický krok. Můžeme být u světa plateb přes stablecoiny, který rychle roste, a věříme, že Zerohash má pozici oslovit největší hráče,“ říká šéf a spolumajitel FTMO Otakar Šuffner. Dodává, že vedle velkých akvizic jde o rozšíření strategie o menší investice s technologickým přesahem.
Je to změna proti dosavadní linii, kdy FTMO kupovalo hlavně firmy, které mu zapadaly do byznysu – třeba datovou společnost Quantlane nebo marketingovou agenturu eVisions. Nový investiční směr má FTMO umožnit být u inovací i mimo trading a zároveň diverzifikovat kapitál, který firma díky své platformě vydělává.
Byznys FTMO je vysoce ziskový, oba její majitelé už pronikli na přední místa žebříčku nejbohatších Čechů. V roce 2023 firma utržila téměř pět miliard korun a EBITDA, tedy zisk před daněmi a odpisy, dosáhla 2,3 miliardy. To FTMO řadí mezi nejvýdělečnější české technologické firmy a velké plátce daní. Jeho obchodní model stojí na náročném a zpoplatněném testu traderů na demo účtech a odměnách pro ty nejlepší.
S tím souvisí i velká akvizice digitálního, ale v podstatě klasického brokera Oanda, kterou FTMO oznámilo začátkem roku. Transakci musejí ještě schválit regulátoři na několika trzích, cílem je dotažení do konce roku. Oanda má licence v New Yorku, Londýně, Singapuru či Tokiu, což FTMO otevře cestu na trhy, kde dosud nebylo tak přítomné, včetně USA.
Po uzavření transakce má Oanda dál fungovat samostatně, ale logicky se nabízí provázání – třeba přechod úspěšných traderů FTMO na reálné účty Oandy nebo sdílení technologií. Pro FTMO to znamená rychlejší vstup do regulovaných segmentů i lepší servis pro zákazníky napříč regiony.
O to zajímavější je, že FTMO nyní dělá i menší minoritní startupové sázky (zároveň neustává v charitě, do níž také posílá stamiliony korun). Zakladatelé FTMO, kromě Šuffnera je to ještě Marek Vašíček, byli poslední roky aktivní hlavně v realitách – koupili mimo jiné bývalé sídlo Metroprojektu na I. P. Pavlova nebo se ucházeli o palác Bellevue na Smetanově nábřeží, kde je přeplatil holding Daniela Křetínského.
Kvůli obřímu obchodu s Oandou – jedná se o deal za stovky milionů dolarů – však tempo realitních nákupů zpomalili a pozornost přesunuli k transakcím, které urychlí globální expanzi. Právě Zerohash má do této skládačky zapadat – naskočí díky němu na růst stablecoinových plateb a blockchainové infrastruktury a FTMO tak získá okno do dalšího rychle rostoucího finančního proudu.