Česká skupina, která v Praze vystaví stovky bytů, posiluje v Polsku. Už potřetí tu kupuje kanceláře
Realitní divize Wood & Company koupila komplex za více než 2,5 miliardy korun. Budova nabízí téměř 37 tisíc metrů čtverečních plochy.
V okolí barokního Wilanowského paláce, kterému se občas přezdívá „Polské Versailles“, leží jedna z nerychleji rostoucích varšavských čtvrtí Wilanów. A také tu stojí kancelářský komplex Royal Wilanów, který teď přechází do českých rukou. Realitní divize Wood & Company ho koupila od polského developera Capital Park za více než 2,5 miliardy korun a upevnila tím svou pozici ve Varšavě, kde už vlastní administrativní projekty Astrum Business Park a Concept Tower.
Pětipodlažní budova dokončená v roce 2015 nabízí téměř 37 tisíc metrů čtverečních plochy a je plně obsazená. Kombinuje kanceláře s obchody, službami i volnočasovými aktivitami. „Akvizice projektu Royal Wilanów je v souladu s naší dlouhodobou investiční strategií, jejímž cílem je posilování přítomnosti na klíčových trzích střední Evropy, zejména v Polsku, které představuje jeden z největších realitních trhů v regionu,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer Wood Real Estate.
Wood & Company si akvizici rozdělila mezi své dva podfondy – kancelářský drží 66 a retailový 34 procent. V Praze má Wood Real Estate v portfoliu například obchodní centra Galerie Harfa či Centrum Krakov a několik kancelářských budov. Ve spolupráci s developerskou společností Cresco Real Estate se podílí také na proměně areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov, nedávno navíc spustila rezidenční fond a společně s Crestylem plánuje výstavbu stovek luxusních bytů v pražské Šárce.