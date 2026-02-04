Žižkov přilákal dalšího velkého hráče. Slovenská jednička postaví na místě nádraží přes tisíc bytů
Slovenská společnost Cresco Real Estate vstupuje do jednoho z největších developerských projektů v Praze posledních let. Začít stavět chce už letos.
Rozsáhlý brownfield v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov čeká v příštích letech razantní proměna v moderní rezidenční čtvrť pro tisíce lidí. První domy v lokalitě už postavil Central Group, část pozemků v minulosti získalo také hlavní město Praha, které zde hodlá vybudovat školní kampus, společensko-kulturní centrum či byty. Severní úsek území nedávno převzala od Českých drah developerská společnost Penta Real Estate a byty zde bude stavět i Sekyra Group. Do hry se teď přidává rovněž největší slovenský developer, který poprvé ukázal, jakou stopu na Žižkově zanechá.
Koncem ledna společnost Cresco Real Estate, která má za sebou řadu realizací nejen v domovské Bratislavě, ale i v Praze, převzala od Finepu projekt U Staré cihelny v areálu nákladového nádraží, a to včetně pravomocného stavebního povolení. Ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company nyní připravuje výstavbu nové čtvrti, kde má ve dvou etapách vyrůst více než 1 100 bytů. Investice do první fáze s 520 byty dosáhne téměř pěti miliard korun, do druhé asi 6,5 miliardy. Zahájení výstavby je plánováno na první čtvrtletí letošního roku. Hotovo by mohlo být v roce 2028, ceny bytů začnou na 4,5 milionu korun.
Projekt nabídne jednotky od 1+kk po 5+kk, přičemž každá z nich má disponovat nejen balkonem, terasou či předzahrádkou, ale také podlahovým vytápěním, okny s izolačním trojsklem, exteriérovým stíněním a klimatizací. Součástí zástavby mají být partery s obchody a službami, nové náměstí i zelená promenáda. Kontribuce vůči městské části Praha 3 činí 167 milionů korun a kromě výstavby mateřské školy zahrnuje rovněž úpravy veřejných prostranství a realizaci autobusové zastávky. Územím má navíc v budoucnu vést i tramvajová trať.
„Přesně taková velikost projektu je pro nás ideální, i díky zhruba třicetiletým zkušenostem. Nehodláme ale skončit jen u tohoto – naopak chceme v Praze dlouhodobě působit a dále zde rozvíjet své aktivity. Ačkoliv se v rezidenční výstavbě aktuálně zaměřujeme především na Slovensko, Bratislava je z hlediska trhu výrazně menší než Praha,“ říká Štefan Beleš, zakladatel a předseda představenstva Cresco Real Estate.
Urbanistický a architektonický koncept projektu vzniká ve spolupráci s ateliérem Qarta Architektura, který už má s revitalizací brownfieldů v Praze bohaté zkušenosti. Stojí například za podobou nové čtvrti na místě bývalého továrního areálu v Modřanech nebo za přeměnou někdejšího přístavu v Libni, kde pod taktovkou developerské společnosti Crestyl vznikl rozsáhlý rezidenční projekt Dock. „Náš návrh navazuje na urbanistickou koncepci nákladového nádraží Žižkov s velkým důrazem na odkaz industriální minulosti místa,“ doplňuje Jiří Řezák, architekt projektu a zakladatel Qarta Architektura.