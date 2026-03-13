Češi lační po investicích do realit. Miliardu vybrali za 14 dní, míří do luxusních bytů v Šárce
Skupina Wood & Company sází na hlad po bydlení. Spouští nový rezidenční fond a v Praze postaví s Crestylem za čtyři miliardy stovky bytů.
Investiční skupina Wood & Company, která si své jméno vybudovala především na správě kanceláří a obchodních center, potvrzuje významný posun k bydlení. Její rezidenční podfond má za sebou první plný rok a investorům doručil čistý výnos 11,7 procenta. Tahounem nové strategie je čerstvá akvizice projektu Šárka v pražských Vokovicích. Fond sází na to, že přímý development nabídne mnohem atraktivnější zhodnocení než pouhý konzervativní pronájem budov, na který sází řada tuzemských realitních fondů.
„Věříme, že dokážeme nabídnout investici, která je o něco chytřejší než jednoduchá koupě vlastního bytu,“ říká Martina Jůzová, investiční ředitelka Wood Real Estate. Zatímco u běžného investičního bytu se majitel musí starat o nájemníky a spokojit se s výnosem z nájmu v jednotkách procent, rezidenční podfond Woodů se podílí přímo na výstavbě. Díky tomu pro své podílníky získává i developerskou marži, která je pro běžného kupujícího jinak nedosažitelná, protože už je započtena v koncové ceně bytu.
Zájem českých investorů o tento typ aktiv je silný. Na začátku letošního roku se Woodům povedlo vybrat zhruba jednu miliardu korun, která míří do projektu Šárka, během pouhých čtrnácti dnů. „Registrujeme opravdu silnou poptávku. Klienti nám neustále volají a my musíme říkat, že tento fond teď nemáme ‚na skladu‘ a že máme i další, ale o tento je aktuálně největší zájem,“ potvrzuje marketingový ředitel skupiny Martin Kodýdek.
Aktuální čistá hodnota majetku fondu činí 34 milionů eur (zhruba 830 milionů korun). V horizontu tří let chtějí ve Wood & Company hodnotu majetku pod správou navýšit až na 200 milionů eur (necelých pět miliard korun). „Naší ambicí je spolupracovat s nejvýznamnějšími hráči na trhu a budovat platformu, kde poběží několik velkých projektů v různých fázích. Cílíme primárně na Prahu a zejména na brownfieldy, které považujeme za jedinou cestu, jak město rozumně rozvíjet,“ vysvětluje Jůzová.
Nově akvírovaný projekt Šárka, který vzniká pod taktovkou developerské společnosti Crestyl na území bývalého areálu Aritma, představuje investici přesahující čtyři miliardy korun. Na okraji přírodní rezervace Divoká Šárka vyroste 18 viladomů s 224 byty a šest rodinných domů. Architektonický návrh od studia Loxia a krajinných architektů ze studia Šmídová Landscape Architects využívá přírodní materiály jako kámen a dřevo, aby nová rezidenční čtvrť co nejcitlivěji splynula s okolním lesem.
Celý projekt je koncipován jako čtvrť bez aut – veškeré parkování je schované v podzemí, což nad zemí vytváří bezpečný a tichý prostor pro obyvatele. „Naším záměrem je nahradit zdevastovaný průmyslový areál klidnou a volně přístupnou rezidenční čtvrtí se zelení,“ říká CEO Crestyl Group Simon Johnson. Cesta k zahájení výstavby trvala téměř sedm let. Brzy se má odstartovat předprodej první etapy a ještě letos má také začít stavba první zhruba stovky bytů. Hotovo pak má být do dvou let.
Strategie Wood & Company je založena na partnerství se zkušenými developery formou joint venture. V případě Šárky drží fond 80procentní podíl, zatímco Crestyl zůstává s pětinou jako realizační partner. Podobný model funguje i u projektu Yards Žižkov, kde Woodi spolupracují se slovenskou skupinou Cresco. Fond sází i na butikové projekty v lukrativních čtvrtích, jako je rezidence Polská 7 na pražských Vinohradech realizovaná se skupinou Satpo.
Podle investiční ředitelky Wood Real Estate Martiny Jůzové je tento model pro investory výhodnější. „Zatímco u komerčních realit cílíme na výnosy z nájmů kolem šesti až deseti procent, u rezidenčního developmentu díky započtení developerské marže cílíme na dvanáct až patnáct procent ročně,“ vypočítává. Vedle novostaveb se navíc skupina chystá výrazně vstoupit i na trh se stávajícími byty.
Pro tyto účely skupina Wood & Company oznámila záměr založit nový otevřený podílový fond s kapitálem kolem pěti miliard korun, který se zaměří na revitalizaci portfolia čítajícího zhruba 750 jednotek v Libni a Vysočanech. Strategickým partnerem zde bude již zmíněná skupina Satpo. Uzavření akvizice a otevření investiční příležitosti pro investory je plánováno na druhé čtvrtletí letošního roku.