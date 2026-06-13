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Česká tradice a dánská avantgarda na čepu. Budvar v Praze narazil letní limitku se severským pivovarem

Budvar si pro letošní spolupráci s minipivovary vybral dánskou ikonu Mikkeller. Společně představili osvěžující letní Ale Twogether Forever.

Marta PlecitáMarta Plecitá

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Foto: Jan Luxík
Mikkel Bjergsø a Petr Košin při představení letní limitky Twogether Forever

V karlínském podniku Dva kohouti se na čepu představila novinka, která propojuje tradiční jihočeské pivovarnictví s progresivní světovou scénou. Budějovický Budvar zde slavnostně narazil svou letošní letní limitovanou edici s názvem Twogether Forever, která vznikla ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller. A jak je u národního pivovaru v posledních letech zvykem, nejde o obyčejný ležák. Tentokrát se spojil s dánským fenoménem, který patří ke špičce současného pivního světa a je symbolem kreativity a experimentování. Výsledkem je lehký Summer Ale určený pro horkou letní sezónu.

„S lidmi z Mikkelleru se dobře známe z dřívějška, ale letos jsme chtěli udělat něco speciálního přímo pro české milovníky piva, Twogether Forever je takové letní přátelství – lehké, osvěžující a s rukopisem té nejlepší světové craftové scény,“ říká Petr Košin, sládek Budějovického Budvaru.

Budvar se spolupráci s minipivovary věnuje už několik let a v rámci projektů limitovaných edic uvařil už desítky piv s tuzemskými značkami. „Cílem těchto kooperací je ukazovat domácím pivařům, že české pivovarnictví zdaleka nestojí jen na tradičním ležáku, ale dokáže nabídnout neuvěřitelně širokou škálu chutí, vůní a pivních zážitků,“ vysvětluje Petr Košin.

Zajímavá je přitom byznysová a technologická filozofie, kterou Budvar razí. Funguje na principu zdravého paradoxu. „Když jedou naši jihočeští sládci vařit pivo do zahraničních minipivovarů, dělají tam klasický český ležák a sdílejí při tom zkušenosti i technologie. Uvařit precizní ležák je totiž v pivovarském světě považováno za jednu z vůbec nejtěžších disciplín. Naopak domů, na český trh, se snažíme přivézt nejprogresivnější světové trendy,“ vysvětluje Košin.

Mikkeller založil v roce 2006 dánský pivovarník Mikkel Bjergsø. Během několika let se značka stala jedním z nejrespektovanějších jmen světového pivovarství, známým originálními recepturami a důrazem na kreativitu. Bjergsø dnes navíc provozuje síť pivních barů po celém světě včetně New Yorku, Tokia či Paříže a v mnoha z nich má na čepu jako stabilní protiváhu ke svým divokým experimentům právě budvarský ležák.

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Foto: Jan Luxík

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Obě značky už v roce 2023 uvařily společný český ležák #YearoftheLager, tehdy určený výhradně pro cizí trhy. Letos pak pokračují novinkou Twogether Forever přímo na českém trhu. „Už v roce 2023 to byla skvělá spolupráce, máme hodně společného a každý jsme do toho dali kus svého vlastního přístupu. Takže věřím, že i tentokrát bude mít výsledek úspěch,“ komentuje pro CzechCrunch novinku sám zakladatel dánského pivovaru Mikkel Bjergsø.

Twogether Forever ve stylu Summer Ale je lehké a osvěžující svrchně kvašené pivo určené pro horkou letní sezónu, od spuštění prodeje dostupné ve vybraných restauracích i maloobchodním prodeji. „Zkombinovali jsme maximální pitelnost, svěží charakter s moderním chmelovým profilem, který je pro Mikkeller typický. Výsledkem je pivo s nižším obsahem alkoholu, příjemnou hořkostí a ovocnými tóny,“ popisuje limitku Košin a dodává: „Chtěli jsme uvařit něco, co bude stejně dobře fungovat v letním horku na zahrádce jako při objevování nových pivních stylů. A s Mikkelerem se nám to, myslím, povedlo moc dobře.“

CC Premium
Partnerem článku je Budějovický Budvar
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