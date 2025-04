České Fruitisimo utržilo půl miliardy. Míří do Bukurešti a odkládá vstup na burzu, i kvůli Pilulce

Uložit 0

Spoluzakladatel Fruitisima Jan Hummel se může radovat – jeho ovocné bary jedou. Řetězec zaměřený na zdravé nápoje poprvé překonal v tržbách hranici 20 milionů eur, tedy půl miliardy korun. Obzvlášť se mu dařilo v Německu, kde jeho tržby meziročně vzrostly o 218 procent, v Polsku pak otevřel čtyři nové pobočky ve Varšavě a Vratislavi. Firma působí i na Slovensku a v Maďarsku, letos se ovšem stáhla z Rakouska. „Důvodem byly především vysoké personální náklady,“ vysvětluje Hummel.

Ještě letos ale prý chce vstoupit do rumunské Bukurešti. Plán expanze je v každé zemi načrtnutý tak, že Fruitisimo otevře prvních pět ovocných barů jako své vlastní a tímto počtem pokryje náklady na působení v daném státu. Až poté přichází na řadu franšízing.

„Na tuhle strategii jsme naskočili, když do firmy vstoupili investoři. Na nové franšízanty totiž převádíme i stávající, již zaběhlé prodejny. Jednak je to pro nás jednodušší operativně, protože se nám uvolní ruce, jednak nám to umožňuje ze země vytáhnout peníze, které jsme do ní investovali, a ty pak využít pro expanzi do dalších států,“ uvedl Hummel pro CzechCrunch.

Mezi zmíněné investory patří Reflex Capital Ondřeje Fryce s 16procentním podílem a skupina Wood & Company Jana Sýkory s osmi procenty. Hummel drží ve firmě celkový podíl 77 procent, a to i prostřednictvím firmy Add more Fruit. Skrze ni loni koupil původní podíl miliardáře Petra Borkovce, hlavní tváře finanční skupiny Partners, který do Fruitisima nalil kapitál v roce 2021.

Důležitým pilířem pro celkový obrat firmy jsou také produkty pro retail. Jde třeba o dezert Dolce Vita, který vznikl ve spolupráci s mlékárenským gigantem Madeta, nebo různé nanuky a proteinové tyčinky. Takové výrobky pomáhají Fruitisimu dostat se na místa, kde není prostor pro otevření ovocného baru. „Díky tomu jsme se dostali na pulty významných maloobchodních řetězců, jako je Albert, Kaufland či Billa,“ doplňuje šéf českého výrobce šťáv a zmrzlin.

Hummel založil společnost Fruitisimo v roce 2003, a to společně se svým tehdejším byznysovým parťákem Tomášem Lichtenbergem, který se později pustil třeba do hydroponie. Teď chce Hummel se svou sítí s více než stovkou poboček vstoupit na burzu, byť letos to ještě nebude. „Nyní není vhodná doba. Podívejte se třeba na Pilulku, která byla dříve vnímána jako sukces. Teď už tomu tak není. Jsme profitabilní, v současné chvíli nepotřebujeme další externí financování,“ uzavírá Hummel.