Česko potřebuje víc lidí jako Ondřej Vlček. A prodej jeho startupu je cesta, jak toho dosáhnout
Ani ne dvouletá firma Aisle se prodala za více než sedm miliard. A díky zaměstnaneckým akciím na tom vydělali desítky lidí. To je nejlepší inspirace.
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Glosa Luboše Kreče. Ondřej Vlček je dnes pro širokou veřejnost známý především jako filantrop, který s manželkou Kateřinou buduje za stovky milionů korun hospic pro děti, za což dostali před pár dny i vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Je to ale také mimořádně schopný byznysmen, jehož nejčerstvější úspěch by měl inspirovat jak podnikavé lidi, tak zákonodárce.
Ondřej Vlček se svou ženou rozjeli před lety rodinnou nadaci, které dali do vínku několikamiliardové jmění, především v podobě akcií. A spolu s tím se jali opravit a předělat pražskou usedlost Cibulka v unikátní dětský hospic. To samo o sobě je něco mimořádného.
Teď se ale Vlčkovi podařil další zásah se zajímavým přesahem. Před dvěma lety poté, co odešel z čela kyberbezpečnostní společnosti Gen Digital, někdejšího Avastu, založil nenápadný startup jménem Aisle.
Propozice byla jasná – s pomocí umělé inteligence vyhledávat v softwaru a jeho kódu chyby a zranitelnosti a upozorňovat, že je třeba je opravit, aby je nezneužili hackeři. Když firmu začal budovat, nabídl postupně desítkám kolegů takzvané zaměstnanecké akcie. Tedy malé podíly, kterými je motivoval, aby s ním zůstali a obětovali práci o něco víc s vyhlídkou, že jednou si díky cenným papírům přijdou na pořádný balík.
Ono pomyslné jednou přišlo už po dvou letech. Nyní se společnost Aisle stala součástí kanadsko-německé technologické skupiny Cohere a to za cenu přesahující sedm miliard korun. A z těch pár desítek lidí, kteří si mezi sebe rozdělili několik procent firmy, se rázem stali milionáři.
Zaměstnanecké akcie jsou osvědčeným způsobem, jak nalákat do teprve vznikajících projektů zkušené a talentované lidi. Je to hlavně v USA osvědčená a spolehlivá cesta, jak do týmu dostat špičkové zaměstnance, ale nemuset jim platit špičkové mzdy – dostanou akcie a vyhlídku, že teď sice berou pod své možnosti, ale časem se jim to vrátí i s prémií.
Je to samozřejmě do určité míry i risk, ale zaměstnanecké akcie dělají ze všech ve firmě podnikatele a spolumajitele. Dodává jim to pocit odpovědnosti a urgence, který se u klasického zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou buduje jen složitě.
V české legislativě byly dlouho zaměstnanecké akcie neexistující instrument, takže ti, kdo jej chtěli aplikovat, museli všelijak obcházet platná pravidla. Startupová komunita dlouho volala, aby to politici změnili s tím, že tyto akcie jsou něco, co zdejší technologickou scénu pořádně nakopne.
Teď už je sice v zákoně máme, ale nynější úprava má pořád ještě k dokonalosti daleko. Nicméně právě příklad Ondřeje Vlčka, který sám své jmění vybudoval i díky tomu, že kdysi dostal akcie Avastu od jeho zakladatelů, ukazuje, jak užitečný nástroj to je.
Právě takto se rodí podnikatelé a lidé s ambicí stavět nové a klidně i velké věci. Právě tím, že na vlastní kůži poznají, že to jde. A slíznou s tím i pomyslnou smetanu.
Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.