Česko produkuje skvělé lidi, ale málo světových firem. Potřebujeme zabrat, říká Richard Valtr z Mews

Startup Mews poskytuje služby pro řízení a správu ubytovacích zařízení včetně platebních řešení a poslední dobou sbírá samé superlativy – má jednu z nejvyšších investic směřovaných do projektu českého zakladatele vůbec, jeho hodnota se zastavila těsně pod hranicí jedné miliardy amerických dolarů, globálně obsluhuje přes 360 tisíc lůžek a přes jeho systém jen za poslední rok proteklo asi pět miliard dolarů. Společnost začala v Česku a dodnes tu má nejvýznamnější vývojové centrum. Zároveň ale na své poměry také velmi málo zákazníků, těžiště našla v zahraničí. Jaké to je, vyrůst odsud do světové velikosti?

„Nebylo to od začátku jednoduché,“ říká jasně Richard Valtr, který Mews založil s Nizozemcem Matthijsem Wellem. Když chtěl se svým systémem růst, potřeboval peníze. Ale dlouho mu nikdo nevěřil, že by firma z malé země ve střední Evropě mohla konkurovat velikánům, které v tu chvíli trh ovládali.

Otočil se do světa a dnes říká, že je za to rád. „Těch peněz ve střední Evropě není až tak moc,“ popisuje s tím, že v tomto smyslu mají podnikatelé ve Spojených státech výhodu. „Firmy se tam rodí americké, pak je pro ně docela lehké stát se světovými,“ vysvětluje.

Jde to ale otočit, dodává. „Protože máme tak malý trh, že musíme už od počátku přemýšlet světově,“ popisuje i svůj případ pro audiosérii projektu CC25, výběru pětadvaceti českých startupů, které bude zajímavé sledovat.

Mews je jeden z nich a s Richardem Valtrem jsme si povídali nejen o jeho cestě, ale i tom, jaký je z pohledu dnes už světového startupisty český ekosystém, zdejší talenty a jak úspěšně vidí místní mladé firmy ve světě. Česko podle něj produkuje skvělé talenty. Jak je to však se společnostmi?

***

Poslechněte si sérii jako doprovodný projekt v rámci CC25, ve kterém mapujeme český startupový trh, ukazujeme jeho velikost a představujeme dvacet pět českých firem, které v příštích letech bude zajímavé sledovat. Projděte si údaje o tom, co všechno loni dokázal ekosystém nastřádat, jak se vyvíjí nebo kdo je zdejší startupista.

