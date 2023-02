Česko má přejít od montovny k mozkovně. Startupy jsou cestou, jak na to, říká investor Vojta Roček

Založil úspěšný startup, který prodali za miliardy korun. Peníze teď Vojta Roček mimo jiné využívá k podpoře dalších mladých a inovativních firem, a to jako soukromý investor, ale také jako partner fondu Presto Ventures. V podcastu pro CzechCrunch vysvětluje, jak je na tom český startupový ekosystém, jak se mění v průběhu let, ale mluví také o tom, co by na jeho podporu měla dělat vláda.

„Mluví se o tom, že by Česko mělo přejít z pozice montovny k mozkovně, což by se mi hrozně líbilo. Ale zároveň se poslední dva tři měsíce během plynové krize neřešilo nic jiného, než jak na tom budou podniky s velkou spotřebou energií. Role průmyslu je tady pořád velká,“ vypráví Roček ve druhé epizodě audiosérie, jež vznikla jako součást projektu CC25 – výběru pětadvaceti českých startupů, které bude zajímavé sledovat.

Jako cestu z pozice montovny Roček, který budoval úspěšný datový startup Stories, vidí hlavně inovace a malé firmy se schopností přilákat velký kapitál a zaměstnat tisíce lidí. „To startupy umí. Každá vláda, která nepodporuje startupy a to, aby jich bylo co nejvíc – nemyslím finančně, ale ekosystém jako takový –, dělá obrovskou chybu a do budoucna to může přinést problém.“

Vyjmenovává přitom, že startupy trápí hlavně zákony, daně a obecná byrokracie, kdy u nás například nefunguje institut zaměstnaneckých akcií. I kvůli těmto důvodům pak Češi raději startupy zakládají v zahraničí, kde jsou podmínky pro budování inovativních firem jednodušší.

V první epizodě série jsme si povídali o tom, jak startupový svět v Česku vlastně vypadá, jaké obory zasahuje i jak mění naše životy.

