Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně
„Stavebnici jsem tvořil s myšlenkou na maminku a babičku a na čas společně strávený u Panství Downton,“ říká Sebastian Veselka.
Jestli máte rádi historické seriály okořeněné britským humorem, trochou romantiky a nádhernou výpravou, tak určitě znáte Panství Downton neboli Downton Abbey. Český výtvarník Sebastian Veselka ho také zná. A také má hodně rád Lego. Tak tyto dva zájmy spojil, vymyslel kostičkovou verzi šlechtického sídla ze seriálu – a zaujal tím samotné Lego, takže jeho nápad vyjde jako oficiální stavebnice!
Společnost Lego má spoustu designérů, kteří na plný úvazek vymýšlejí a tvoří nové produkty. Ale také provozuje projekt Lego Ideas. Ten jednoduše řečeno funguje tak, že když si vymyslíte vlastní stavebnici, přihlásíte ji a získáte dost hlasů od fanoušků, zástupci Lega se na vaše dílo podívají… a možná se s vámi dohodnou a váš výtvor promění na skutečnou stavebnici v obchodech.
Přesně tohle se stalo sedmadvacetiletému výtvarníkovi Sebastianu Veselkovi. „Lego je naše záliba s bratrem už od malička a sbíráme ho dodnes. Když jsem se asi deset let zpátky dozvěděl, že existuje Lego Ideas, fakt jsem se do toho tehdy nadchl,“ popisuje počátky svých snah. A jak vás už asi napadlo, nápad na zámek z Panství Downton nebyl Veselkovým prvním pokusem.
„Jsem dlouhodobě fanda britského humoru, a tak mi hlavou lítaly nápady na všelijaké seriály, se kterými bych to zkusil,“ říká. Pár jich zavrhl, protože byly až příliš dospělácké, třeba Lost nebo Black Books. „Ale na vysoké škole jsem se zažral do Červeného trpaslíka a s ním to nakonec na Ideas pořádně vyzkoušel,“ říká. Podporu fanoušků nutnou pro zvážení od zástupců Lega za dva roky nasbíral, ale profi porota projekt nevybrala.
A tak to zkusil s Panstvím Downton. Milovaným a milým seriálem o britské šlechtické rodině a jejím služebnictvu na počátku 20. století. Ve kterém se mísí drama, romance i humor – a který se ze seriálové podoby dokonce už několikrát dostal na filmové plátno. Naposledy s povedeným rozloučením ve filmu Panství Downton: Velké finále. Právě sídlo ústřední rodiny, v reálu zámek Highclere, Veselka proměnil na impozantní stavebnici.
„Lego stavebnice podle Panství Downton hlasy fanoušků nasbírala za tři měsíce,“ popisuje výrazný rozdíl v rychlosti dosažení úspěchu absolvent animované tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Však také jeho dílo má čím zaujmout. Najdete v něm jedenáct místností včetně honosné jídelny, pokoje ústřední hrdinky lady Mary, kuchyně, pracovny majordoma Carsona… a také patnáct postaviček figurek urozené rodiny Crawleyových i jejich sloužících.
A kromě toho, že jde o parádní úspěch českého designéra, má v sobě stavebnice i kousek rodinné pohody. Stejně jako seriál samotný. „Stavebnici jsem navrhnul s myšlenkou na maminku a babičku a na čas společně strávený u téhle příjemné comfort show. V životě mi toho hodně daly, věnovaly nám spoustu svého času a díky nim jsme objevili lásku k Legu,“ uzavírá Sebastian Veselka.