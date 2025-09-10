Rozvod, ztráta majetku a výměna paláce za byt. I tak vás ale osud milované šlechtické rodiny potěší
Panství Downton: Velké finále je milé zakončení oblíbeného seriálu o britské aristokracii a jejím služebnictvu. A velice pohodový film.
Šok! Skandál! Společenská sebevražda! Mladá dědička z urozeného rodu se rozvedla. S její rodinou se ani nejstarší přátelé nechtějí stýkat, protože by to bylo krajně nevhodné. Do toho aristokratická famílie přišla o značnou část svého bohatství a hrozí, že přijde ještě o víc. Jak tohle může jenom dopadnout?!
Někdy nepotřebujete divokou akci, strhující drama, realistické triky nebo bombastické hollywoodské filmy. Někdy prostě chcete zajít do kina na něco, u čeho se budete příjemně usmívat, kde je všechno milé a vtipné, jeden happy end střídá druhý a aspoň na chvilku se objeví všichni vaši oblíbení hrdinové. Panství Downton: Velké finále je přesně takové – a i když jako historické drama kdovíjak strhující není, jako příjemné pokoukání na staré známé je parádní.
Dnes by se rozvod ve vyšších patrech společnosti možná ani nedostal na stránky bulváru, ale rok 1930 ve Velké Británii, to prostě byla jiná doba. Právě v té se odehrává snímek, který zakončuje šest řad seriálu (a dva filmy) o nejspíš té nejmilovanější šlechtické rodině a jejich služebnictvu. Ale i když název filmu vyhlašuje velké finále, vlastně kdovíjak velké není. O čem tedy je?
Jestli jste fanoušky a znalci Downton Abbey, tak si vzpomenete, že v předchozích filmech se řešil příjezd královské rodiny, slavných filmařů či odhalování velkých rodinných tajemství. To byly dost velké věci. Ve Velkém finále se řeší rozvod jedné z ústředních postav lady Mary. To není záležitost úplně malá a na rodinu Granthamů má nepříjemný dopad, ale vlastně je tak nějak v pozadí. Ustupuje tomu, čím Panství Downton: Velké finále potěší své věrné fanoušky.
Tenhle film je totiž především o rozloučení se s postavami a seriálem, který velice obratně dokázal spojit romantiku (aniž by ale byl přeslazený) s překotnou proměnou poměrů na počátku 20. století (aniž by nudil či zaváněl dějepisnou přednáškou) a vtipnými situacemi často vyplývajícími ze setkávání různých společenských vrstev (to k historickému dramatu z Británie prostě patří). A přidával k tomu půvabné kostýmy a krásné kulisy předválečného světa.
Takže ano, film se víceméně točí kolem toho, jak se lady Mary a spol. vyrovnávají s rozvodem, který se odehrál mimo kamery. A také kolem toho, že nová doba ohrožuje nejen prestiž, ale i bohatství rodiny Granthamů. Takže dokonce jeden ze svých luxusních domů musí vyměnit za byt! Jehož prohlídka je mimochodem jednou z nejvtipnějších scén filmu („Jak to myslíš, že nad námi žije jiná rodina?“). Ale je to jenom záminka k tomu, abychom ještě jednou sledovali všechny staré známé a to, jak se jim dobře daří.
Uvidíte proměnu nesmělé Daisy v sebevědomou ženu. Pan a paní Batesovi dostanou další porci zaslouženého štěstí. Sesterské spory mezi lady Mary a Edith opět rychle vystřídá sourozenecká láska. Lord Grantham bude chvíli konzervativně zatvrzelý a bránící se novým zítřkům, ale pak moudře ustoupí. Toho předávání žezla nové generaci je tu obecně dost, ať už u urozených, nebo sloužících. Také se objeví postavy, které už služby ústřední rodiny opustily. Protože sledovat velké finále Panství Downton bez pana Barrowa? Nemyslitelné!
Jasně, Downton Abbey vždycky bylo o idylické a romantizované představě hodných a milých šlechticů a jejich většinou věrných služebníků, kteří pokaždé dostali spravedlivou porci času před kamerou. Ale Velké finále je v tom zdaleka nejvíc okaté. Víc než jindy vám také bude jasné, že žádný z problémů, který zde scenáristé uvařili, nebude tak horký. Jestli jste náročný, kritický divák, bude vás tahle naivita, nenáročnost a sluníčkovost dráždit a budete kroutit hlavou.
Jenže jestli jste takový divák, proč byste vůbec šli do kina na tenhle film? Panství Downton: Velké finále si užívá každý kousek anglického humoru, každé pozitivní vyřešení velkých i malých překážek a každou milou situaci mezi oblíbenými postavami. A i když působí dost finálně, stejně vás napadne, jestli se náhodou Panství Downton ještě nevrátí. Jako majordomus Carston, který sice odešel do důchodu, ale stále se vrací do domu, kde prožil tolik krásných let.