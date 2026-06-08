Český zářez ve světové metropoli módy. Footshop otevřel svou první prodejnu na prestižní ulici v Paříži
Český prodejce streetwearu otevírá prodejnu na jedné z nejrušnějších nákupních tříd v Evropě. Krok následuje po byznysově silném roce 2025.
Český prodejce prémiových tenisek a streetwearu Footshop udělal další zásadní krok ve své evropské expanzi. Svůj vůbec první obchod ve Francii otevřel v centru Paříže, a to na prestižní adrese Rue de Rivoli. Ulice v prvním pařížském obvodu, která spojuje muzeum Louvre se čtvrtí Marais, patří k nejvytíženějším nákupním třídám na kontinentu. Pro firmu, kterou v Praze v roce 2012 založil Peter Hajduček, jde o potvrzení ambicí stát se klíčovým nezávislým hráčem na evropské streetwearové scéně.
Nová pobočka o rozloze 170 metrů čtverečních se nachází v blízkosti obchodních center Forum des Halles a La Samaritaine. „Paříž nikdy nebyla otázkou jestli, ale kdy. Rue de Rivoli nás staví do centra jednoho z nejnáročnějších maloobchodních prostředí v Evropě, a přesně tam by měl ambiciózní nezávislý hráč být,“ říká Peter Hajduček, zakladatel skupiny Footshop.
Prostor prodejny je navržen tak, aby propojoval objevování produktů se zážitkem. Pařížská pobočka je zároveň první vlaštovkou, která představuje nový koncept interiéru od pražského studia RDTH Architects. Ten se má postupně rozšířit do celé prodejní sítě Footshopu. Architekti pojali obchod jako hybrid mezi klasickým retailem a výstavním prostorem, kde jsou tenisky a oblečení prezentovány spíše jako umělecké artefakty.
Do návrhu se zapojil i český sochař a audiovizuální umělec Richard Loskot. Pro průčelí obchodu vytvořil specifické digitální osvětlení, které nahrazuje běžné firemní poutače a oživuje původní industriální prvky i modulární nerezové systémy uvnitř prodejny. V ní zákazníci najdou tradičně kurátorovaný výběr tenisek, oblečení a doplňků, který kombinuje globální giganty s lokálnějšími a prémiovými značkami.
Vstup na francouzský trh představuje pro Footshop logický, ačkoliv velmi náročný krok. Francie platí v oblasti módy a tenisek za vyspělý a vysoce konkurenční trh. „Otevření vlajkové lodi v Paříži je pro Footshop definujícím milníkem – dává nám to potřebnou viditelnost ve světové metropoli módy,“ uvedl Aleš Pitro, dosavadní obchodní ředitel, který od července nahradí Hajdučka v roli CEO. Zakladatel se přesune do role předsedy představenstva.
Otevření pobočky na takto prestižní adrese se opírá o silné finanční výsledky firmy z loňského roku. Podle nedávno zveřejněných auditovaných výsledků za rok 2025 dosáhla společnost čistých tržeb ve výši 1,89 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 32 procent. Provozní zisk EBITDA stoupl o 23 procent na 147 milionů korun. Naprostou většinu tržeb (93 procent) přitom Footshop generuje v onlinu.
„Výsledky potvrzují zdravou kombinaci růstu a disciplinované práce s ekonomikou. Zůstáváme v konzervativním pásmu zadlužení, což nám dává prostor financovat další strategické projekty včetně otevření prodejny v Paříži,“ zhodnotil čísla finanční ředitel společnosti Leoš Brabec.
Prodejce, který od srpna 2023 obchoduje se svými akciemi na trhu Start pražské burzy, v nastaveném tempu plánuje pokračovat. Výhled pro rok 2026 počítá s tržbami v rozmezí 2,2 až 2,4 miliardy korun a provozním ziskem v pásmu 160 až 180 milionů korun. Kromě upevňování pozice ve Francii je letos další zásadní prioritou zefektivnění logistiky, k čemuž slouží nedávno spuštěný robotický sklad v pražských Horních Počernicích.
Rozšířením o Paříž nyní Footshop provozuje šest prémiových kamenných poboček. Fyzické obchody v Praze, Budapešti, Bukurešti, Bratislavě, Varšavě a nově ve Francii doplňují silný digitální prodej. E-shopy Footshop a Queens ročně přitáhnou přes 82 milionů návštěv a obsluhují komunitu 3,5 milionu odběratelů newsletteru.