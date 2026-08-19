Čeští investoři rozšiřují svůj telekomunikační byznys. Za stamiliony kupují inženýrskou firmu v Německu
Skupina DRFG Davida Rusňáka a Romana Řezníčka loni dosáhla rekordních výsledků a nyní pokračuje v expanzi své telekomunikační divize Suntel Group.
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Investiční skupina DRFG rozšiřuje svůj telekomunikační byznys. Akvizicí většinového podílu v inženýrské firmě specializované na projektování a výstavbu optických sítích posiluje v Německu. Jde o nákup osmdesátiprocentního podílu ve společnosti GP-Projekte, kterou skupina Davida Rusňáka a Romana Řezníčka realizuje prostřednictvím své telekomunikační divize Suntel Group. Ta se specializuje především na výstavbu a údržbu telekomunikačních sítí pro přední evropské operátory.
Cena obchodu nebyla oficiálně zveřejněna, podle Hospodářských novin se pohybovala v řádu nižších stovek milionů korun. „GP-Projekte doplňuje naše zkušenosti s mobilními sítěmi o špičkové know-how v oblasti optické infrastruktury. Akvizice nám umožní podpořit další růst na německém trhu,“ uvedl Roman Řezníček, který je v DRFG Investment Group odpovědný za telekomunikační divizi a v mateřské skupině drží čtyřicetiprocentní podíl.
GP-Projekte realizuje projekty po celém Německu, přičemž její kapacity doplňuje dceřiná společnost v Portugalsku. Za loňský rok německá firma dosáhla tržeb 15 milionů eur (přes 360 milionů korun) při zisku EBITDA téměř dva miliony eur (necelých 50 milionů korun). „Suntel Group je partnerem, který rozumí našemu oboru a chce navázat na zkušenosti našeho týmu,“ uvedl spoluzakladatel GP-Projekte Hansjörg Pätz, který má firmu dál podporovat jako strategický konzultant. Druhý ze spoluzakladatelů Markus Gote zůstává minoritním akcionářem.
Německo se tím pro Suntel Group, kterou před více než čtvrtstoletím založil právě Řezníček a přinesl ji do DRFG, stává po Švýcarsku druhým nejvýznamnějším trhem. Vedle toho působí Suntel Group také v Rakousku, Česku a na Slovensku, kde vlastní páteřní optickou síť FibreNet. Letos mají její tržby překročit 90 milionů eur, tedy zhruba 2,2 miliardy korun. „Spojení nám umožní pokrýt celý řetězec od projektu a povolení až po výstavbu mobilních i optických sítí,“ doplnil generální ředitel Suntel Group Slavomír Slanina.
Samotná DRFG Investment Group funguje od roku 2011, kdy ji v Brně založil stávající většinový majitel David Rusňák. Vedle telekomunikací firma staví na třech dalších pilířích, nemovitostech, financích a energetice, a působí celkem v osmi evropských zemích. Loni dosáhla provozních výnosů 3,75 miliardy korun, čistý zisk jí vzrostl na 340 milionů a vlastní kapitál stoupl z 1,25 na 1,46 miliardy korun. „Čistý zisk dosáhl historicky nejvyšší úrovně. Zároveň jsme snížili objem emitovaných dluhopisů,“ uvedla finanční ředitelka DRFG Hana Cajthamlová.