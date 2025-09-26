Chcete investovat do Savarinu nebo Hagiboru? Další český developer spustil fond, cílí na miliardy
Fond se bude podílet na spolufinancování projektů, kde je Crestyl developerem a vlastníkem. Investovat se má do projektů v různých fázích přípravy.
Developerská společnost Crestyl, kterou spoluzaložil Čecho-Libanonec Omar Koleilat, hodlá v blízké době vybudovat v Praze novou čtvrť Hagibor, kancelářskou budovu Boka Pankrác nebo komplex Savarin u Václavského náměstí. A pomoct s výstavbou jí teď mají i kvalifikovaní investoři. „Naše skupina neustále roste, poslední čtyři roky i v zahraničí – a k tomu potřebujeme více diverzifikovat zdroj kapitálu. Proto jsme se rozhodli pro založení fondu kvalifikovaných investorů, kteří s námi chtějí investovat do proměny dobrých lokalit ve skvělé adresy,“ oznámil šéf Crestylu Simon Johnson. V posledních dnech spustila fond kvalifikovaných investorů i skupina JRD Jana Řežába.
Otevřený fond kvalifikovaných investorů Crestyl Sicav, který funguje pod dohledem České národní banky, se zaměřuje na rezidenční i komerční projekty v různých fázích přípravy v Česku i Polsku. Přímé zapojení developera má nabízet přednostní výnos až sedm procent ročně, který se bude generovat především úrokovými příjmy. Minimální investice je jeden milion korun, doporučený investiční horizont pak činí tři až pět let. Cílová hodnota portfolia fondu by měla být přibližně dvě až tři miliardy korun.
Fond se bude podílet na spolufinancování projektů, kde je Crestyl sám developerem a vlastníkem. Investovat se bude do projektů v různých fázích developmentu včetně těch již dokončených, které slibují stabilní příjem. Do investičního portfolia budou patřit rezidenční projekty určené k prodeji i k pronájmu, stejně jako retailové a kancelářské budovy. Vždy se bude jednat o střední a velké projekty v hodnotě minimálně 250 milionů korun. „Pokles ročního výkonu fondu pod sedm procent pak jako první nese do výše celé své investice Crestyl,“ doplňuje finanční ředitel skupiny Andrej Zveržhanovski.