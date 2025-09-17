Zelený developer Jan Řežáb otevírá vlastní fond, jeho skupina JRD do něj vloží projekty z Prahy
Skupina JRD chce do fondu vložit na začátku 400 milionů a dalších 300 plánuje nabrat od investorů. Minimální vklad bude milion korun.
Developerská skupina JRD spouští svůj první rezidenční fond, který je určený kvalifikovaným investorům. Prostřednictvím podfondu JRD Eco Living slibuje investorům cílený výnos nad 10 procent ročně z projektů pasivního bydlení v Praze. Fond získal certifikaci Light Green pro investice zohledňující udržitelnost.
Minimální investice do fondu činí milion korun, investiční horizont je 3 až 5 let. Investoři mají nárok na přednostní výnos až 7 procent ročně a 70procentní podíl na dodatečném zisku přesahujícím tuto hranici. Do konce roku 2026 plánuje JRD společně s nejmenovaným strategickým partnerem investovat do fondu minimálně 400 milionů korun a upsat prioritní akcie pro širší veřejnost ve výši 300 milionů korun.
Portfolio fondu tvoří výhradně projekty skupiny JRD. Jako první projekt bude zařazena Rezidence Viadukt, ve čtvrtém čtvrtletí přibude Déčko Libuš a v roce 2026 projekt v Horních Měcholupech. Všechny projekty budou vybaveny technologiemi pro energeticky úsporné bydlení včetně tepelných čerpadel, podlahového vytápění, rekuperace či fotovoltaických panelů.
JRD Group založil Jan Řežáb a kromě rezidenčního developmentu působí také v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ekologické likvidace odpadu. Společnost vlastní druhý největší větrný park v Česku a prostřednictvím divize Millenium Technologies zpracovává odpad pomocí plazmového zplyňování.
„Spuštěním JRD Eco Fundu chceme ukázat, že atraktivní zhodnocení lze spojit s konkrétním pozitivním dopadem na životní prostředí i kvalitu života. Věřím, že dobrá investice není jen o číslech, ale i o tom, co po sobě zanecháme,“ řekl zakladatel a majitel JRD Jan Řežáb. Vlastní investiční fondy mají i jiní developeři: například skupina EBM nebo Penta.