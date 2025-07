Chlebíčky pro 21. století. Lahůdky Zlatý kříž jsou zpět a sází na bramborový salát i asijskou fusion

Uložit 0

Za první republiky to byl vyhlášený podnik pro pražskou smetánku, za komunismu uniformní lahůdky a v devadesátých letech na nostalgii hrající bufet. Loni na jaře kdysi požitkářský podnik Zlatý kříž zavřel, teď se ale s novými majiteli vrací zpět. Na starost ho dostala pražská cukrářka Lana Libin Mayer a k tomu jasný úkol – udělat z místa, které má sice bohatou historii, ale v moderní době se nedokázalo pořádně uchytit, svěží českou chlebíčkárnu.

„Pro mě osobně je to hodně velká výzva,“ směje se Lana Libin Mayer. „Můj background je totiž hipsterský, s výběrovou kávou a vůbec moderním přístupem. Kdežto tady děláme velice tradiční věci a máme italskou kávu. Má to ale své nepopiratelné kouzlo,“ vysvětluje žena, která stála u zrodu pražských farmářských trhů a spoustu let také pekla zákusky pro pražírnu Doubleshot.

Ve Zlatém kříži, který najdete stále na kraji Jungmannovy ulice, se pod jejím vedením rozhodli vsadit na chlebíčky coby vlajkový produkt, do místního portfolia ale patří i zákusky nebo zmrzlina a pochutnat si tu můžete i na polévce nebo skleničce vína. A dát si tu můžete jak osvědčené slané a sladké klasiky, tak i ty se soudobým twistem. „Tradici respektujeme, ostatně právě historie Zlatého kříže nám učarovala a chceme na ni navázat, zároveň k tomu ale chceme přihodit i něco svého,“ vysvětluje Libin Mayer.

Foto: Lahůdky Zlatý kříž V obnoveném Zlatém kříží mají chlebíčky klasické i moderní

Historií Zlatého kříže má na mysli hlavně tu úplně původní prvorepublikovou, kdy obchod Aloise Zoufalého tvořil součást exkluzivního gurmánského trojlístku spolu s nedalekými podniky Josefa Lipperta a Jana Paukerta. Všechny se označovaly za lahůdky, každý byl ale trochu jiný a Zlatý kříž se vyznačoval tím, že servíroval speciality jako kaviár, humry, šneky či šampaňské.

Za novými Lahůdkami Zlatý kříž stojí majitelé firmy Qwix Foods. Jejím jednatelem je Igal Krips, který rozjel už středomořskou restaurací Turqouise nebo aktuálně proměnou procházejícím Hummus Bar. A i když tu nabídku jako za první republiky nenajdete, pro nudu tu také místo není. Vedle klasických chlebíčků podle receptů z 80. let, jako je šunkový s bramborovým nebo vlašským salátem, nebo řízku v housce si tu totiž můžete dát i výrazně odvážnější varianty – a právě ty nesou punc novodobých pochoutek.

Vyzkoušet – a neudělat to by byla škoda – tak můžete třeba chlebíček Asian Fusion s trhaným vepřovým, koriandrem a chili, Houbaře s lanýžovou pomazánkou a smaženými žampiony, Vepřoknedlozelo s bůčkem na hanáckém salátu, jablkem a cibulovým relišem nebo Mafiána s parmskou šunkou, mozzarellou a pistáciemi.

Tyhle varianty místnímu týmu pomáhal vymyslet Tomáš Franěk alias Fenix Flame, svérázný privátní šéfkuchař, který je hodně známý na Instagramu a který má za sebou bouřlivou minulost včetně drogové závislosti, o níž nyní ale otevřeně mluví a přednáší o ní i na školách.

Vedle toho se věnuje i gastro rapu a módní značce Food Addictors, do jejíhož repertoáru patří třeba triko se zdviženým prostředníkem Anthonyho Bourdaina. Těžko byste tedy přišli na někoho, kdo by byl pojmu tradiční vzdálenější. Jeho zapojení nicméně dokazuje, že na chlebíčky se tu opravdu hodně sází.

„Na začátku jsme na tyhle kombinace ale dostávali docela velké hejty,“ přiznává Libin Mayer. „Lidi si přeci se Zlatým křížem spojovali hlavně ty osmdesátkové receptury, které znali z dřívějška. Už se to ale lepší a turistům, těm je to úplně jedno,“ doplňuje.

Lahůdkářství by přitom v centru Prahy rádo oslovovalo obě skupiny zákazníků – tedy jak místní, tak zahraniční návštěvníky. „Jak se nám to daří, se ale teprve uvidí. V květnu k nám chodila většina Čechů, s nástupem prázdnin a tím, jak se Praha vyprázdnila, se to ale otočilo,“ popisuje Lana Libin Mayer. Sama zkušená cukrářka pochází z Izraele, v Česku ale žije už šestnáct let a dorty kromě tuzemska tvořila například i v Kanadě, USA či Velké Británii.

A dělá je i nadále, právě přes ně se totiž dostala k práci ve Zlatém kříži a všechny zákusky i chlebíčky, které tu jsou k mání, prošly jejíma rukama. A i když i u sladké nabídky chtěla zachovat dělení mezi tradiční a spíš novodobé kousky, nakonec prý převážilo to druhé.

„Ukázalo se totiž, že Čechům ty klasické zákusky moc nechutnají a jsou na ně příliš hutné a sladké,“ směje se s tím, že ona sama se s tím stejným potýkala v době, kdy do Česka přišla. „Časem jsem jim ale přišla na chuť. Tady jsem ale zatím ustoupila a vedle klasického Míša řezu, punčáku a harlekýnu děláme taky věneček s pistáciovým krémem nebo dubajský větrník a k tomu cheesecake, pavlovu nebo red velvet,“ vyjmenovává. Nápadů má ale hodně – až se vrátí z dovolené, tak chystá například koňakovou špičku s Baileys nebo chlebíček Kulajda.

Na práci ve Zlatém kříži ji prý ale nejvíc baví úplně jiná věc, a sice to, že sem někteří lidé chodí a vyprávějí, s čím mají podnik spojený. „Byla tady třeba paní, která popisovala, jak si tu objednávala chlebíčky na svatbu, pak na manželovy kulatiny, a nakonec i na jeho pohřeb. A dostát něčemu takovému je pořádný závazek,“ říká.