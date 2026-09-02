Chtěli se jen bavit s přáteli. Z jejich hry se slovy se stal hit, který denně zapnou tisíce Čechů
Hráči Přihořívá mají jediný úkol: musí prostě uhádnout slovo. Z jednoduché hry se přes noc stal hit, který jeho tvůrcům zamával se životem.
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Na Silvestra roku 2024 seděli Josef a Mariana Zacharovi s přáteli u stolu a hráli jednoduchou slovní hru na počítači. Každý člen jejich party se postupně snažil uhodnout jedno tajné slovo a aplikace mu podle významu napovídala, jak blízko správné odpovědi je. Čím lepší tip, tím vyšší procento shody ukázala. „Titul, co jsme tehdy hráli, vznikl v Brazílii. Byla to opravdu sranda, jenže pochopitelně se dal hrát jen v angličtině. Mermomocí jsme se snažili najít českou variantu aplikace a vůbec se nám nepoštěstilo,“ vypráví Josef. A tak se spolu s manželkou rozhodli hru vytvořit sami.
Výsledkem je rychle rostoucí platforma Přihořívá. Hráči na webu každý den hádají tajné slovo a umělá inteligence podle významové podobnosti jejich tipů určuje, jak blízko jsou správné odpovědi. Nejde tedy o podobnost písmen, ale významu: blízko sebe mohou být i slova, která vypadají úplně jinak.
Josef vystudoval aplikovanou informatiku a živí se jako UX designér v Prusa Research, vytvořit základ aplikace tak pro něj nebyl problém. První verzi kódu napsal už na začátku loňského roku. Tehdejší jazykové modely však podle něj význam českých slov vyhodnocovaly příliš nepřesně. „AI reagovala na odpovědi lidí tak špatně, že je to spíš provokovalo, než aby si přáli hrát dál,“ vzpomíná. Projekt proto na čas odložil.
K vývoji se vrátil letos, kdy už novější jazykové modely zvládaly češtinu spolehlivěji. Hru napojil na Gemini a zahraniční formát ve spolupráci se svou ženou upravil tak, aby lépe seděl českému publiku. Místo procent jej propojili s motivem známé dětské hry Přihořívá, hoří a vzdálenost od správné odpovědi začali vyjadřovat pomocí „teploty“. „V brazilské hře, co nás inspirovala, to takhle nebylo. Tohle nám přišlo hravější,“ vysvětluje Mariana.
Stejný koncept se v angličtině mimochodem uchytil také mezi uživateli Redditu, kde boduje téměř totožná hra HotAndCold. Lidé tu hádají tajné slovo a podle toho, jak blízko jejich tip k řešení je, dostávají nápovědu ve stylu „přihořívá, hoří“.
Českému Přihořívá pomohl prorazit především podcast Kvíz Please. Jeho moderátoři si ho zahráli v jednom z dílů a ze stovek hráčů se přes noc staly tisíce. Podobný scénář se pak ještě několikrát zopakoval. Hru ukázali ve svých videích někteří influenceři, jindy její jméno zaznělo v rádiu a návštěvnost znovu poskočila.
Technické řešení aplikace má však svou cenu. Některé podobné hry si vztahy mezi jednotlivými slovy spočítají dopředu a během hraní už jen zobrazují předem připravené výsledky. Přihořívá naopak každý nový tip vyhodnocuje průběžně pomocí AI. A každý takový krok něco stojí. Dokud aplikaci používalo pár známých, nehrálo to velkou roli. S rostoucím počtem hráčů se ovšem problém naplno projevil.
Hra byla příliš drahá. Zachránili ji dárci
Zacharovi proto na web umístili QR kód pro případ, že by se je někdo rozhodl finančně podpořit. Na účtu jim pak začaly přistávat částky, které vůbec nečekali. Třeba pět tisíc korun od člověka, který do zprávy k platbě napsal pouze slovo „dárek“. „Od března do léta nám asi 430 lidí poslalo dohromady vyšší desítky tisíc korun. Někteří přispěli opakovaně, jiní si dokonce nastavili trvalý příkaz,“ líčí manželé.
Právě dobrovolná podpora rozhodla o tom, zda bude hra vůbec pokračovat. „Bez této pomoci bychom hru nejspíš vypnuli už v dubnu. Držet web v chodu a dobrém stavu je zkrátka docela drahé,“ připouštějí s tím, že všechny peníze putovaly obratem zpět do provozu nebo dalšího vývoje. „Provoz vyjde tak na 15 tisíc měsíčně, možná více. V tuhle chvíli ale mohu říct, že nejsme v červených číslech,“ líčí.
Je to jako epidemie. V kanceláři to hrálo tolik lidí, že nám IT oddělení vaši hru zablokovalo.
Dnes má Přihořívá více než 17 tisíc registrovaných uživatelů a denně si tu zahraje více než 30 tisíc lidí. „Musím říct, že je to jako epidemie. U nás ve firmě jsem o tom zpočátku řekla jen dvěma kolegyním. Nakonec se to rozneslo do všech oddělení. Na pracovním PC to hrálo tolik lidí, že nám IT váš web zablokovalo,“ stálo v jedné ze zpráv, která manželům přistála v e-mailové schránce.
O komunitu se dnes stará především Mariana, která se jinak živí coby lektorka aplikované improvizace. Spravuje herní předplatné, odpovídá na dotazy a stará se o Facebook a Discord. Paleta hráčů je poměrně široká. Zacharovi z dostupných dat odhadují, že přibližně dvě třetiny z nich tvoří ženy, silná je skupina mezi 40 a 60 lety a hrají také lidé v důchodovém věku.
„Hráče to vyjde na 79 korun měsíčně. Přáli jsme si, aby to bylo asi tak drahé, jako když si zajdou na dobrou kávu,“ popisuje Mariana. Roční varianta pak stojí 690 korun. Platící hráči se mohou mimo jiné vracet ke starším hádankám nebo využívat další funkce spojené s ukládáním historie a hraním s přáteli.
Proměňuje se také struktura nákladů. Cenu za samotné využívání Gemini se Josefovi podařilo postupně snižovat, stále větší položkou je naopak infrastruktura spojená s uživatelskými účty, historií, přáteli nebo skupinami, ve kterých si lidé navzájem dávají za úkol hádat vlastní vymyšlená slova. S každou další funkcí se tak z původně jednoduché hříčky stává podstatně složitější služba.
S rostoucí popularitou začalo Přihořívá postupně zasahovat i do rodinného režimu. Zacharovi vychovávají dva syny ve věku pěti a osmi let a oba si vedle práce chtějí ponechat prostor pro rodinu i vlastní projekty. Josef tak novou verzi aplikace z velké části dokončoval během společné dovolené v Chorvatsku, kde si na ni každý den vyhradil několik hodin. Mariana si zase kvůli množství práce kolem hry od září přeskládala program tak, aby jí mohla věnovat zhruba polovinu pracovní náplně. „V červnu to ještě tak nevypadalo, ale teď už si uvědomujeme, že stojíme na počátku nového rodinného byznysu,“ shrnují.
Z koníčku nakonec vznikla i firma nesoucí název Bod varu, kterou dvojice založila především kvůli platbám a případnému provozu v dalších zemích. Ani stovky předplatitelů ovšem Josefa nepřesvědčily o tom, že by se z Přihořívá jednou stala práce na plný úvazek. „Svojí kariéry se nechci vzdát. To, co dělám, mě baví a cítím, že to má smysl. Tohle pro mě zůstává volnočasovým koníčkem,“ říká. I Mariana si chce ponechat čas na improvizaci, lektorování, rodinu a další projekty. Pokud tedy bude zájem o titul dál růst, manželé si na provoz chtějí vybudovat speciální tým.
To zřejmě bude potřeba. Dvojice rozjíždí ještě další aplikaci, hru Anočine, která je v lecčems podobná deskovce Hádej kdo?. Hra připraví jedno slovo a hráč se ptá tak, aby ho dokázal odhalit. Jenže aplikace smí reagovat pouze na dotazy, na které se dá odpovědět ano, nebo ne. „Tuhle aplikaci si může zapnout každý, kdo podpoří Přihořívá. Předplatitelé tedy dostávají přístup k oběma hrám. Ale veřejnost se k ní bez předplatného zatím nedostane,“ líčí dvojice. Proč? Odpověď je pořád stejná: provoz umělé inteligence potřebné pro hru je opět o něco dražší.