Manželka pracovala po večerech, já na rodičovské. Teď manželé z Česka svou hrou zaujali miliardovou značku
Daniela a Jakub Pernesovi tak trochu trefili jackpot. Spojili síly s hitem Balatro, z jehož popularity bude těžit jejich hra Feed the Scorchpot.
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Má na kontě přes miliardu korun – a nejspíš jste o ní už slyšeli, dost možná jste jí sami propadli, případně aspoň někoho takového znáte. Je to totiž jeden z největších nezávislých herních hitů posledních let. A teď si s jeho vydavateli plácli dva manželé z Česka, kteří prakticky bez zkušeností vytvořili vlastní videohru.
Už to, že manželský pár vyvine originální hru, není úplně obvyklý příběh. Dvojnásob zajímavý ho činí fakt, že ani jeden z nich není původně programátorem a že manžel se vývoji věnoval při rodičovské dovolené. A trojnásob pak skutečnost, že jejich počin zaujal lidi stojící za virálním videoherním fenoménem. „Podařilo se nám něco, o čem se mi ani nesnilo,“ říká Jakub Pernes pro CzechCrunch.
Daniela a Jakub Pernesovi právě dnes vydávají svou hru Feed the Scorchpot, ve které musíte krmit nenasytného draka. Z dálky vám připomene známou deskovou hru Catan, ale videoherní hráči v ní uvidí ještě jinou inspiraci. A to hrou, která prodala přes pět milionů kusů, jejíž tržby přesáhly v přepočtu miliardu korun a která proměnila tři z pěti nominací na The Game Awards, herní ekvivalent Oscarů.
Možná už tušíte, že tím herním hitem je Balatro. Virální a návyková hříčka, která na první pohled připomíná poker, ale ve skutečnosti je nepoměrně divočejší, podivnější a zábavnější. Jenže Balatro není pro Pernesovy pouhou inspirací. Tohle dílo jediného vývojáře dostala do světa společnost Playstack a český pár s ní navázal spolupráci.
„Byla to taková souhra náhod, že se tomu těžko věří,“ popisuje Jakub Pernes. „S jinými vydavateli jsme jednali o vstupu na asijský trh, naše hra díky nim vyjde i v čínštině, japonštině a korejštině. Ale kromě toho se o ní zmínili někomu z Playstacku,“ vzpomíná vývojář. „A dostali jsme echo, že je zaujala. Tak jsme kuli železo, dokud bylo žhavé, Feed the Scorchpot jim poslali a výsledek se dostavil,“ dodává. Výhodný bude jak pro vývojáře, tak pro hráče.
Jakmile totiž dnes večer Feed the Scorchpot na Steamu vyjde se základní cenou 15 eur, pořídíte ho v balíčku s Balatrem s extra slevou, kterou dostanou i ti, kdo už Balatro mají. Což je pro malou českou hru obrovská vzpruha. „Není to žádný garant úspěchu, ale stejně to vnímám jako ohromně pozitivní recenzi,“ říká Jakub. Nicméně k decentnímu úspěchu mají manželé i tak nakročeno.
„Zrovna jsme překonali dvanáct tisíc přidání na seznam přání, což je pro mě docela dobré číslo. Mám dobrý pocit z toho, jak si vedeme. Naše demo má skvělé hodnocení i nadprůměrně dlouhou dobu hraní, snad se to promítne i do prodejů,“ popisuje statistiky Jakub. Ten se vývoji hry s manželkou Danielou pod značkou studia Moravian věnoval poslední zhruba rok a půl, a to dokonce na rodičovské dovolené – přitom ale pochází z úplně jiných než vývojářských kruhů.
Největší úskalí manželského vývoje? Když musím otravovat ženu, aby mi nakreslila dalšího draka.
Jakub Pernes absolvoval mediální studia a historii, po vysoké pracoval v Muzeu Blanenska, následně se vydal na volnou nohu coby grafik a editor. „Moje manželka v muzeu pracuje jako edukátorka a výtvarnice. Dokonce jsme pro muzeum společně vytvořili deskovou hru Tajemství Býčí skály,“ popisuje. „Chvíli jsme zvažovali, že bychom se deskovkám věnovali vážněji, ale když jsme si spočítali, co to obnáší, tak jsme tu myšlenku brzy zavrhli,“ říká.
A deskovku vystřídal nápad na videohru. „Sice jsem nikdy předtím neviděl programování ani z vlaku, ale po hlavě jsem do toho skočil a pak už nešlo přestat,“ vzpomíná. Po Jakubových prvních vývojářských pokusech se Pernesovi pustili do Feed the Scorchpot. „Já se chopil designu a programování, Daniela dala hře duši krásnou ručně malovanou grafikou,“ říká. S čímž se pojí i to největší úskalí manželského vývoje. „A to když musím otravovat ženu, aby mi nakreslila dalšího draka,“ dodává Jakub s úsměvem.
Ilustrace Daniela tvořila po večerech po práci, Jakub mohl vývoji věnovat více času. „Poslední měsíce jsem hru tvořil na full-time, protože obě děti už byly ve školce a jiných zakázek bylo málo. Rodičovská mi však minulý měsíc oficiálně skončila, takže s vydáním hry se bude lámat chleba, jestli se hrám budu moct věnovat i nadále, nebo budu muset najít jinou obživu,“ popisuje vývojář samouk. Finance získali i díky skromné kampani na Kickstarteru, v níž získali asi sto tisíc korun.
Feed the Scorchpot míří především na hračičky, kterým vyhovují jednodušší základní herní prvky, ale zároveň v nich rádi objevují hlubší postupy. Podobně jako v Catanu házíte kostkami, získáváte suroviny a stavíte, podobně jako v Balatru vyskakují čím dál vyšší čísla a otevírají se divoké kombinace a možnosti. „Máme hráče, co si hru užijí jen tak postavením pár domečků. A pak máme lidi, kteří se ve hře dostali přes sto herních let. Vítězství přitom dosáhnete už v roce dvacet,“ uzavírá Jakub Pernes.
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