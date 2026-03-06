Chtěly jen brigádu, teď míří do managementu. Dvojčata z Kauflandu ukazují sílu trainee programu
Cesta na vedoucí posty potrvá Marii a Katce Mackovým jen pár let. V trainee programu se učí být manažerkami, zodpovědnými za milionové tržby a tým.
V osmnácti letech řada lidí hledá způsob, jak financovat koníčky, festivaly nebo dovolenou. Marie a Katka Mackovy nebyly výjimkou, a tak udělaly rozhodnutí, které v jejich okolí nikoho moc nepřekvapilo – zašly na nejbližší pobočku Kauflandu a domluvily si letní brigádu. Jenže to, co začalo jako pár týdnů u pokladny a u doplňování jogurtů, se proměnilo v kariérní start. Dnes se dvě už pětadvacetileté sestry připravují na moment, kdy každá z nich převezme vedení jedné celé prodejny.
Většina studentů přitom vnímá retail jako dočasnou zastávku. Pro sestry Mackovy to mělo být stejné. „Když jsme v osmnácti nastupovaly do šumperského Kauflandu na letní brigádu, vůbec jsme nečekaly, že by z toho mohlo být něco dlouhodobého. Braly jsme to jen jako práci na prázdniny,“ vzpomíná Marie.
Jenže realita provozu je začala bavit víc a víc. „Po létě se z brigády stala dlouhodobá spolupráce a postupně jsme si uvědomily, že nás ta práce baví víc, než jsme si původně připouštěly,“ dodává Katka. Sestry tak během brigády zvládly vystudovat nejenom ekonomiku a management podniku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale ještě i marketing a obchod na Technické univerzitě v Ostravě. Když pak po státnicích od vedení přišla nabídka vstoupit do oficiálního trainee programu, neváhaly.
Kaufland se snaží své budoucí lídry sám vychovat. Přímo pro vysokoškoláky nabízí dvě cesty: buď intenzivní rok a půl dlouhou verzi po státnicích, která funguje jako plnohodnotná full-time pozice, nebo možnost naskočit do procesu už během studia a skloubit přednášky ve škole s reálnou praxí. Možnost dostat se do programu navíc nemusí být podmíněná předchozí prací, jako u Marie s Katkou – mezi pracovními nabídkami se čas od času otevírají trainee místa i pro ty, kteří ve firmě zatím nikdy nepracovali.
Intenzivní varianta je pro ty, kteří chtějí výsledky hned. Během osmnácti měsíců se trainee naučí ovládat svou budoucí roli, ale zároveň rotuje mezi různými odděleními – buď na centrále, nebo na prodejně. „Cílem není jen umět objednat zboží, ale pochopit, jak funguje firma jako celek,“ vysvětluje filozofii Kauflandu Katka Macková, která se sestrou právě prochází intenzivním typem trainee programu po vysoké škole.
Jelikož se sestry připravují na vysoké manažerské posty, program je nešetří. Poznat musí každý koutek prodejny – od mrazáků až po sklady. „Na trainee programu je podle mě super to, že si člověk projde úplně všechna oddělení. Díky tomu přesně víte, co se kde dělá, co ta práce obnáší a na co si dát pozor,“ říká Marie Macková a doplňuje, že je pro ni důležité, aby jako budoucí vedoucí nemluvila „jen tak od stolu“, ale z vlastní zkušenosti.
Některé dny jsou ale prý náročnější než zkouškové období. Pro Marii se jako nejtěžší ukázal pultový prodej. „Nebyl to fyzicky nejnáročnější úsek a nebylo to ani kvůli práci samotné, ta se dá naučit, ale spíš kvůli mému vnitřnímu pocitu. Nejsem moc gurmán, takže být denně obklopená všemi těmi sýry, saláty, masovými specialitami a pochoutkami bylo trochu mimo moji komfortní zónu,“ přiznává se smíchem.
Katka si zase vyzkoušela, co znamená „nezastavit se“ v pekárně. „Sotva něco dopečete, můžete péct znovu a znovu. Ať děláte, co děláte, nikdy se nemáte šanci zavděčit všem. Je opravdu těžké mít odhad,“ popisuje nekonečný koloběh dopékaného pečiva, který ji podle jejích slov naučil pracovat pod tlakem a rychle se rozhodovat.
I když ukončení programu a převzetí prodejen čeká dvojčata až za necelý rok, pořád je nad čím přemýšlet. „My samy z toho máme respekt. Vést vlastní prodejnu znamená být zodpovědná za lidi, výsledky, finance i každodenní chod obchodu – a být dostupná prakticky pořád. Je to tlak a obrovská zodpovědnost, ale zároveň příležitost. Učí vás to plánovat, rozhodovat se rychle a být opravdu oporou týmu,“ vypočítává Katka Macková.
Kromě vedoucích taky instagramerky
Kromě kariéry v managementu se sestry staly i hvězdami sociálních sítí. Pod profilem @holky_z_kaufu ukazují zákulisí své práce tisícům lidí. Nápad přitom nepřišel zvenčí, ale z interního rádia a plakátů v šatně, které vyzývaly zaměstnance, aby se stali tváří firemních sociálních sítí.
„Řekly jsme si, že to prostě zkusíme, a vybrali nás. Začátky byly trochu těžší, neměly jsme žádné zkušenosti, takže jsme metodou pokusů a omylů zkoušely, co a jak funguje,“ popisuje Marie. Dnes na sítích sdílejí nejen běžný provoz, ale i zákulisní akce a projekty, které lidem zvenčí zůstávají skryté. „Snažíme se ukazovat naši práci takovou, jaká opravdu je, a dát lidem možnost podívat se, jak Kaufland funguje,“ doplňuje Katka.
Sestry často s nadsázkou říkají, že firma zaměstná snad úplně všechny profese. „Od architektů přes řezníky, prodavače, skladníky, manažery, právníky, marketéry, IT specialisty a účetní až po projektanty nebo personalisty,“ vyjmenovává Katka Macková. To je podle ní i největší benefit práce v tak velkém korporátu – pořád je od koho se učit a kam se posouvat.
„V osmnácti má člověk obrovskou výhodu – může si dovolit zkoušet, hledat a měnit směr. Není potřeba mít všechno hned naplánované,“ zamýšlí se Marie Macková na závěr nad tím, co mohou dělat její vrstevníci. „Spousta velkých věcí začíná úplně nenápadně, třeba brigádou nebo náhodnou příležitostí,“ dodává.
