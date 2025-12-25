Chtěly na cesty tašku jako z Ikey, ale hezčí. Dnes jejich ultralehké výrobky nakupují i sportovci
MamTam vznikl jako boční projekt dvou matek na mateřské. Vyrábí líbivé, ale taky funkční tašky a batohy z materiálu, který jinak slouží jako izolace.
Alžběta Řezníčková a Hana Malátová se před pár lety vůbec neznaly. Pak ale první dostala nápad na tašku, kterou by chtěla vyrobit, a druhá ji uměla ušít. Našly se přes inzerát na Facebooku a z malého projektu při mateřské postupně stvořily e-shop s batohy a taškami, co lákají neobvyklou estetikou i funkčností.
Švédský nábytkářský kolos Ikea má v malíku zejména dvě věci – masové koule a důraz na praktičnost. Není se tak co divit, že jejich modré nákupní tašky se skvěle hodí na přepravu prakticky čehokoliv, nejen do balíčků zabaleného nábytku. „Jen nevypadají úplně hezky,“ říká Alžběta Řezníčková, která si před pár lety usmyslela, že zkusí udělat estetičtější variantu.
„Motivace byla jednoduchá. Měla jsem malé dítě a žila v Praze, často jsme ale jezdili za rodinou na Moravu a balit se do Ikea tašek se mi nechtělo,“ popisuje. Kamarád jí tak navrhl variantu v černé barvě s fialovo-zeleným lemem, ale potřebovala někoho, kdo by ji ušil. To totiž Řezníčková, která se do mateřské věnovala marketingu, neuměla.
Napsala tedy do facebookové sousedské skupiny na Praze 6, že hledá někoho, kdo by jednu takovou tašku ušít dokázal. Na to zareagovala další máma na mateřské, ekonomka Hana Malátová, která měla šití jako koníčka, a praktická a zároveň líbivá taška jí přišla jako dobrý nápad. Navíc byla doba covidových lockdownů, a tak měla čas.
„Je to asi to největší možné byznysové klišé, ale přesně takhle naše firma vznikla,“ směje se Řezníčková. První taška se povedla, další kusy, které rozdaly známým, taky, a tak záhy založily e-shop MamTam. To je hříčka se slovy „mám tam (všechno)“, která má odkazovat na praktičnost výrobků, a sázka na ni se Řezníčkové s Malátovou vyplatila. Dnes už totiž nedělají jen variaci na obří shopper, ale i batohy, ledvinky a nejrůznější toaletní pouzdra a kapsičky, které stále pojí to, že do nich nacpete opravdu hodně věcí.
„Nejsme ani náhodou velká firma. Loni jsme prodaly necelou tisícovku produktů, letos to bude přes tisícovku a obratově jsme zhruba na milionu korun. Neustále ale rosteme a daří se nám s našimi produkty oslovovat jak ženy ve městech, kterým se líbí náš design, tak i vyznavače outdooru. Těm je zase sympatický materiál, ze kterého vyrábíme,“ popisuje Hana Malátová.
Výtvory MamTam poznáte na první dobrou. Všechny jsou buď černé, zlatavé nebo stříbrné a většinu z nich zdobí výrazný barevný lem či popruh, který jim dodává zábavnou hravost. To nejdůležitější je ale materiál. MamTam totiž šije z tyveku, což je ultralehká, ale zároveň vysoce odolná, nepromokavá a prodyšná látka, která se nedá jen tak lehce roztrhnout. „Právě proto ji mají rádi sportovci a lidé, co chodí do přírody. Dělají se z ní různé izolace nebo třeba podložky,“ vysvětluje Řezníčková.
V portfoliu mají dnes už kamarádky – které svou firmu řídí na dálku, protože Řezníčková se přesunula zpátky na Moravu, zatímco Malátová zůstala v Praze – na padesát produktů, takže je už nepřipravují samy, ale nechávají si je vyrábět v dílně kousek za Prahou.
Největším tahákem jsou prý jejich ledvinky a vedle toho, že si je můžete pořídit na e-shopu, objíždějí jejich autorky i vybrané prodejní markety a dodávají také do několika spřátelených obchodů. A to jak těch designových, tak sportovních. MamTam najdete třeba v pražském outdoorovém obchodě Pod 7 kilo nebo Backyard Concept Store.
Pořád ale platí, že jsou jeho zakladatelky i mámy na mateřské. Malátová už se čtvrtým dítětem, Řezníčková se teď pomalu začíná vracet do práce na částečný úvazek. Společnou firmu ale ani jedna opustit nechce.
„Hrozně se mi líbí, kam jsme se dostaly. A že i když jsme malé, tak toho děláme spoustu a rosteme,“ říká s neskrývaným nadšením Malátová. „Za mě teď před sebou máme jasný úkol – naškálovat všechno tak, abychom to ufinancovaly. Nemáme investora a ani žádného zatím neplánujeme, tak si musíme dát pozor, aby nás růst nezabil. Jinak je to ale paráda,“ uzavírá.